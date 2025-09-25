Czy można wyciąć drzewo na działce ROD? Oto, co mówią przepisy

Wycinkę drzew na działce ROD regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378). Mówią one, że nie można samodzielnie wyciąć każdego drzewa na działce ROD, ale można zrobić to w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm - topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty,

65 cm - kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny,

50 cm - pozostałe gatunki drzew.

Bez zezwolenia możemy wycinać również drzewa i krzewy owocowe, krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m kw. oraz krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne.

WAŻNE: Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego wprowadza konieczność cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, by ich gałęzie nie przekraczały granic działki.

Jak uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa na działce ROD?

Jeśli chcesz uzyskać zgodę na wycięcie drzewa na działce ROD, którego nie ma na liście, musisz złożyć specjalny wniosek o wydanie zezwolenia na jego usunięcie. Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Wniosek powinien zawierać informacje, takie jak m.in.:

imię, nazwisko i adres zgłaszającego,

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,

nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

- nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,

wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,

miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego.

Co grozi za nielegalne wycięcie drzewa na działce ROD?

Osoba, która zdecyduje się na wycięcie drzewa bez pozwolenia, może zostać ukarana mandatem w wysokości nawet 5 tys. zł. Dodatkowe opłaty administracyjne wyliczane są na podstawie obwodu pnia drzewa.

