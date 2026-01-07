Spis treści: Co przygotować na Tłusty Czwartek? Czy ciasto na faworki można mrozić? Jak mrozić ciasto na faworki? O tym musisz pamiętać

Co przygotować na Tłusty Czwartek?

Tłusty czwartek w tym roku przypada na 12 lutego. To jeden z nielicznych dni w roku, kiedy to Polacy - nawet ci dbający o zdrowie i szczupłą sylwetkę, pozwalają sobie pofolgować, zupełnie nie przejmując się kaloriami. Cukiernie pękają wówczas w szwach, a zamówienia na pączki i inne przysmaki przyjmują wiele dni, a nawet tygodni wcześniej. Wiele osób zaopatruje się w swoich ulubionych i sprawdzonych miejscach, a inni rokrocznie stawiają na domowe, ich zdaniem najlepiej smakujące słodkości. Mimo iż samodzielne przygotowanie tłustoczwartkowych rarytasów może wydawać się skomplikowane, tak naprawdę nie powinno sprawić trudności. O ile smażenie i nadziewanie pączków może dla co poniektórych być zbyt czasochłonne, faworki zawsze się udają. Wystarczy powykrawać i ponacinać prostokątny, a potem umiejętnie je pozwijać. Czy surowe ciasto na faworki można przygotować z dużym wyprzedzeniem? Podpowiadamy.

Czy ciasto na faworki można mrozić?

Osoby ceniące sobie czas, ale równie te mające "dużo na głowie", lubią mieć wszystko przygotowane wcześniej. Na długo przed świętami mrożą uszka oraz pierogi, by w dzień Wigilii móc zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów. Podobnie jest w przypadku rodzinnych uroczystości, urodzin czy dni takich jak np. Tłusty Czwartek. Co prawda gotowe wypieki można kupić w każdej cukierni, jednak dla tych, którzy cenią sobie domowe wyroby, smak samodzielnie usmażonych faworków to prawdziwa rozkosz dla podniebienia. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na to, aby od rana krzątać się po kuchni, możesz przygotować się do tego "święta" wcześniej, a po powrocie z pracy wyjąc garnek, olej i zabrać się do smażenia. Czy ciasto na faworki nadaje się jednak do mrożenia? Owszem, jednak należy pamiętać o kilku rzeczach, które po rozmrożeniu zagwarantują mu doskonałą jakość, strukturę i smak.

Do smażenia faworków idealnie sprawdzi się smalec 123RF/PICSEL

Jak mrozić ciasto na faworki? O tym musisz pamiętać

Jeśli chcesz, ciasto na tłustoczwartkowe faworki możesz przygotować nawet dziś i surowe umieścić w zamrażalniku. Musisz jednak wiedzieć, jak należy je przygotować i zapakować, aby po rozmrożeniu nie straciło swoich walorów. Po wyrobieniu ciasta i ubiciu go wałkiem, należy natychmiast schować je do szczelnego plastikowego pojemnika lub zawinąć w folię spożywczą. Dzięki temu ciasto nie wysuszy się.

Z kolei po wyjęciu z zamrażalnika, ciasto należy umieścić w temperaturze pokojowej - np. na kuchennym blacie i zostawić je tam, dopóki odzyska idealną miękkość i plastyczność. Wówczas należy je ponownie rozwałkować i kilkukrotnie uderzyć wałkiem. Dzięki temu odpowiednio się napowietrzy, a faworki będą idealnie kruche.

Co zrobić z niechcianymi prezentami świątecznymi? Polsat News