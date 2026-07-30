Spis treści: Czy można zrywać owoce z miejskich drzew? Kiedy można narazić się na konsekwencje? Nawet przy kilku owocach Czy owoce z miejskich drzew są bezpieczne do jedzenia? Jak sprawdzić, czy można zrywać owoce w danym miejscu?

Czy można zrywać owoce z miejskich drzew?

Nie istnieje jeden przepis, który wprost zezwalałby lub zabraniał zrywania owoców z wszystkich miejskich drzew. Znaczenie ma przede wszystkim status terenu, na którym rośnie drzewo, oraz regulaminy obowiązujące w danym miejscu. Najwięcej wątpliwości budzą mirabelki, śliwy czy jabłonie rosnące przy ulicach, na skwerach i w parkach miejskich. Chociaż drzewa znajdują się w przestrzeni publicznej, nie oznacza to, że są niczyje. Najczęściej stanowią część mienia gminy lub jednostki zarządzającej danym terenem.

Dla wielu osób jabłka, owoce czy śliwki rosnące na przydrożnych drzewach po prostu się marnują. Dlatego wychodzą z założenia, że lepiej je zerwać. Przed zbiorem warto sprawdzić, czy w danym miejscu nie obowiązuje regulamin zakazujący takiego działania. W świetle prawa, jeśli na terenie miejskim nie ma zakazu zbioru, a owoce są na własny użytek, ich zbieranie jest legalne.

Kiedy można narazić się na konsekwencje? Nawet przy kilku owocach

Największe problemy pojawiają się, gdy podczas zbiorów dojdzie do uszkodzenia drzewa. Przepisy mówią jasno, że w przestrzeni publicznej zabronione jest łamanie i obrywanie gałęzi, uszkadzanie kory, wspinanie się na drzewa lub wchodzenie na ogrodzenie. Jeśli więc zerwanie choćby kilku mirabelek wiąże się z takimi skutkami, będzie to traktowane jako zniszczenie mienia publicznego. Za takie zachowanie grozi mandat od kilkuset do nawet 1000 złotych. Zależy to nie tylko od charakteru zniszczeń, ale również od grubości pnia drzewa, która świadczy o jego wieku.

Oddzielnym tematem są parki narodowe, rezerwaty przyrody i ogrody botaniczne. W takich miejscach zbiór owoców podlega odrębnym ograniczeniom ochronnym. Za nieuprawnione pozyskiwanie płodów przyrody grożą mandaty w wysokości kilkuset złotych. W przypadku ogrodów botanicznych najlepiej sprawdzić regulamin obiekty, bo może on zabraniać zrywania owoców, kwiatów i innych części roślin. W takim miejscu fakt, że drzewo znajduje się na terenie publicznym, nie daje prawa do zbiorów.

Jeszcze inną kategorią są owoce znajdujące się nad miejskim chodnikiem, których drzewa rosną na prywatnych działkach. Należą one do właściciela i nie wolno ich zrywać czy choćby zbierać. W takim wypadku może to być traktowane jako zabór cudzego mienia.

Czy można zrywać mirabelki z miejskich drzew? Marek BAZAK East News

Czy owoce z miejskich drzew są bezpieczne do jedzenia?

Wiele osób obawia się, że owoce rosnące w mieście są silnie zanieczyszczone. Tymczasem wyniki zagranicznych badań wskazują, że owoce pochodzące z terenów miejskich nie zawierają większych ilości metali ciężkich. Badacze z Wellesley College w Stanach Zjednoczonych analizowali skład śliwek, jabłek i gruszek i ich obserwacje były optymistyczne. Co więcej, przydrożne owoce wykazywały dużo niższą obecność pestycydów niż te pochodzące z komercyjnych upraw.

Nie oznacza to jednak, że warto zbierać je wszędzie. Specjaliści zalecają unikanie drzew rosnących bezpośrednio przy ruchliwych ulicach, dużych parkingach i terenach przemysłowych. Znacznie lepszym wyborem są miejskie parki i większe tereny zielone. Niezależnie od miejsca pochodzenia owoce należy dokładnie umyć przed spożyciem.

Jak sprawdzić, czy można zrywać owoce w danym miejscu?

Najlepiej zacząć od sprawdzenia, kto zarządza terenem. W parkach miejskich, ogrodach botanicznych i na terenach rekreacyjnych informacje często znajdują się na tablicach informacyjnych lub stronach internetowych zarządcy. Jeżeli widoczny jest regulamin zakazujący zrywania roślin lub owoców, należy go przestrzegać. Szczególną ostrożność warto zachować w ogrodach botanicznych, parkach historycznych, rezerwatach oraz parkach narodowych, gdzie mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia wynikające z ochrony przyrody i kolekcji roślin.

Najprostsza zasada brzmi: jeśli nie masz pewności, czy zbiór jest dozwolony, sprawdź regulamin lub informacje zarządcy. Kilka minut poświęconych na weryfikację pozwoli uniknąć nieporozumień, a w niektórych przypadkach także odpowiedzialności za uszkodzenie miejskiej zieleni.



