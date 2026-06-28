Spis treści: Najpierw trzeba zrozumieć jedną rzecz Kiedy w ogóle wchodzi w grę refundacja Najważniejsza prawda: nie każdy zagraniczny pobyt uzdrowiskowy się kwalifikuje Tryb pierwszy: uprzednia zgoda NFZ Tryb drugi: zwrot kosztów po leczeniu Czego refundacja zwykle nie obejmuje Co trzeba zrobić w praktyce Czy to się w ogóle opłaca

Najpierw trzeba zrozumieć jedną rzecz

W Polsce leczenie uzdrowiskowe w ramach NFZ działa według jasno określonych zasad. Lekarz wystawia skierowanie, oddział wojewódzki NFZ je ocenia, a następnie przydziela termin i miejsce leczenia uzdrowiskowego. Standardowy pobyt dorosłego w sanatorium trwa zwykle 21 dni i jest częściowo odpłatny, a rehabilitacja uzdrowiskowa w sanatorium trwa dłużej. To jest podstawowy, krajowy tryb wyjazdu.

Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś chce pojechać za granicę i zakłada, że wystarczy mieć skierowanie oraz chęć dopłaty do pobytu. Tak to nie działa. NFZ nie prowadzi zwykłego systemu kierowania pacjentów do zagranicznych sanatoriów na takich samych zasadach jak do polskich uzdrowisk. Jeśli refundacja ma się pojawić, trzeba wejść w procedury leczenia za granicą albo opieki transgranicznej.

Kiedy w ogóle wchodzi w grę refundacja

Są dwa główne mechanizmy. Pierwszy to leczenie planowane za granicą wymagające uprzedniej zgody NFZ. Drugi to zwrot kosztów w ramach opieki transgranicznej. Brzmi podobnie, ale w praktyce to dwa różne tory postępowania.

W pierwszym wariancie trzeba uzyskać zgodę NFZ jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. W drugim wariancie pacjent najczęściej najpierw płaci za świadczenie za granicą z własnej kieszeni, a dopiero potem składa wniosek o zwrot kosztów, o ile dane świadczenie jest refundowane także w Polsce.

Najważniejsza prawda: nie każdy zagraniczny pobyt uzdrowiskowy się kwalifikuje

To właśnie tu pojawia się największe rozczarowanie. Refundacji nie dostaje się za dowolny pobyt w hotelu spa, pensjonacie z zabiegami czy prywatnym uzdrowisku tylko dlatego, że są tam kąpiele, masaże i inhalacje. Zwrot albo zgoda mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń gwarantowanych, czyli takich, które w polskim systemie publicznym rzeczywiście przysługują pacjentowi.

W praktyce oznacza to, że trzeba najpierw ustalić, czy konkretny zabieg, rehabilitacja albo forma leczenia za granicą odpowiada świadczeniu finansowanemu przez NFZ w Polsce. Jeśli nie, cała koncepcja refundacji upada już na starcie. To właśnie dlatego zwykłe myślenie w stylu "znajdę tańsze lub lepsze sanatorium za granicą i NFZ dopłaci" jest najczęściej błędne.

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Tryb pierwszy: uprzednia zgoda NFZ

To rozwiązanie najpoważniejsze i zarazem najtrudniejsze. Aby uzyskać finansowanie leczenia planowanego poza granicami Polski, trzeba wykazać, że istnieją ku temu ustawowe podstawy. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy czas oczekiwania na dane świadczenie w Polsce jest zbyt długi w stosunku do stanu zdrowia pacjenta albo gdy danego leczenia nie da się przeprowadzić w Polsce.

Nie wystarczy więc napisać, że za granicą warunki są lepsze, pogoda łagodniejsza albo ośrodek ma lepsze opinie. Potrzebne są konkretne argumenty medyczne i formalne. Wniosek składa się przed leczeniem, a NFZ prowadzi postępowanie wyjaśniające. Bez pozytywnej decyzji nie ma finansowania.

Tryb drugi: zwrot kosztów po leczeniu

Druga droga jest teoretycznie prostsza, ale obarczona większym ryzykiem finansowym dla pacjenta. Można pojechać do innego państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, skorzystać z leczenia, opłacić rachunek i dopiero potem starać się o zwrot kosztów. Warunek jest jednak twardy: świadczenie musi należeć do koszyka świadczeń gwarantowanych w Polsce.

To oznacza bardzo praktyczną rzecz. Nawet jeśli zagraniczny pobyt jest droższy, NFZ nie odda automatycznie całej kwoty. Pacjent może odzyskać tylko tyle, ile wynika z polskich zasad rozliczania danego świadczenia. Różnicę, a często także część kosztów organizacyjnych, musi pokryć sam.

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Czego refundacja zwykle nie obejmuje

Tu wiele osób popełnia kosztowny błąd. Nawet jeśli samo świadczenie medyczne może podlegać zwrotowi, nie oznacza to, że NFZ zapłaci za cały pobyt jak w biurze podróży. Bardzo często problemem są koszty zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu, transportu czy dopłat do standardu pokoju. To właśnie te wydatki potrafią całkowicie zmienić opłacalność całego przedsięwzięcia.

Dlatego przed wyjazdem trzeba patrzeć nie tylko na samo słowo "refundacja", ale na to, za co dokładnie miałby odpowiadać NFZ, a co i tak zostanie po stronie pacjenta.

Co trzeba zrobić w praktyce

Najrozsądniejsza droga wygląda tak: najpierw trzeba ustalić, czy interesujące nas leczenie za granicą odpowiada świadczeniu gwarantowanemu w Polsce. Potem sprawdzić, czy wchodzi w grę uprzednia zgoda, czy tylko późniejszy zwrot kosztów. Następnie przygotować dokumentację medyczną, skierowanie, informacje o planowanym leczeniu oraz kosztach. Dopiero wtedy warto rozmawiać z NFZ.

Bardzo ważne jest także odróżnienie leczenia planowanego od zwykłego pobytu z kartą EKUZ. EKUZ służy przede wszystkim do niezbędnej opieki medycznej podczas czasowego pobytu, a nie do organizowania planowego leczenia uzdrowiskowego według własnego pomysłu. To jedno z najczęstszych nieporozumień.

Czy to się w ogóle opłaca

Czasem tak, ale nie zawsze. Dla części pacjentów kluczowy może być krótszy czas oczekiwania albo dostęp do konkretnego leczenia. Dla innych zagraniczny wyjazd okaże się tylko pozornie atrakcyjny, bo po doliczeniu kosztów podróży, zakwaterowania i różnicy między polską a zagraniczną stawką refundacji całość przestaje mieć sens. Właśnie dlatego emocjonalne podejście do tematu zwykle przegrywa z chłodną kalkulacją.

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