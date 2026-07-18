Spis treści: Zasady segregacji śmieci w Polsce Czy stare meble można pozostawić przy śmietniku? Przepisy mówią jasno

Zasady segregacji śmieci w Polsce

W Polsce obowiązkowe segregowanie śmieci dla wszystkich mieszkańców w kraju weszło w życiu już 6 lat temu. Dokładnie 1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać konkretne zasady, oparte na ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wprowadziły tzw. Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) i jednakowe zasady sortowania w całym kraju. Podczas pozbywania się niepotrzebnych rzeczy oddzielać należy od siebie papier - pojemnik niebieski, metale i tworzywa sztuczne - żółty, szkło, śmieci "bio" - brązowy, a resztę umieszczać w koszu czarnym, na odpady zmieszane. Mimo iż zasady te są ogólnie znane i każdy ma obowiązek pochodzić o tego tematu z uwagą, nierzadko zdarzają się pomyłki.

Poza myleniem pojemników i umieszczania śmieci w niewłaściwych miejscach, wpadki dotyczą także elektroniki czy przedmiotów o wielkich gabarytach. W przypadku domów jasne jest, że są one odbierane wu osób zamieszkujących blok wyznaczone dni miesiąca. Jak natomiast sprawa ma się w blokach? Czy niepotrzebne meble można pozostawiać przy śmietniku?

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Czy stare meble można pozostawić przy śmietniku? Przepisy mówią jasno

Niekiedy podczas remontu czy zmiany aranżacji wystroju mieszkania, mamy potrzebę natychmiast pozbyć się nieużytecznego, zniszczonego już mebla. Mimo iż przed laty pozostawianie niepotrzebnych przedmiotów wielkogabarytowych przy wiacie śmietnikowej było powszechnie akceptowaną praktyką w Polsce, dziś jest nielegalne i traktowane jako zaśmiecanie. Obecnie takie odpady wymagają odpowiedniej utylizacji - zarówno dla mieszkańców domów jednorodzinnych jak i bloków. Nie stosowanie się do tego zakazu grozi mandatem w wysokości nawet 500 zł. Warto wiedzieć, że spółdzielnie mieszkaniowe organizują raz na jakiś czas zbiórki gabarytów - wystarczy wystawić meble przed blok dzień wcześniej lub w ustalonym dniu. Jeśli nie możesz czekać i potrzebuje natychmiast pozbyć się niepotrzebnego mebla, najprościej będzie:

Wystawić przedmiot na internetową aukcję i oddać lub sprzedać za symboliczną kwotę

Dostarczyć mebel do siedziby PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w twojej okolicy

Skontaktować się z firmą zajmującą się odbiorem i wywozem odpadów wielkogabarytowych - w tym przypadku za usługę trzeba będzie zapłacić i zazwyczaj jest to od 50 do 250 zł za sztukę.

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