Czy podczas burzy można brać prysznic? Odpowiedź zaskakuje wielu
Zbliża się okres burz i towarzyszących im groźnych zjawisk atmosferycznych. Wokół tego zjawiska narosło wiele mitów, jednak prawda jest taka, że zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać nie tylko na zewnątrz. Jedna trzecia przypadków porażenia piorunem ma miejsce w domu. Czy branie prysznica podczas burzy może zwiększyć to ryzyko? Przypominamy zasady bezpieczeństwa podczas burzy.
Spis treści:
- Dlaczego prysznic podczas burzy może być ryzykowny?
- Zasady bezpieczeństwa podczas burzy
- Jak zminimalizować ryzyko porażenia piorunem?
Dlaczego prysznic podczas burzy może być ryzykowny?
Piorun to silne wyładowanie elektryczne. Często uderza w najwyżej położone obiekty, ponieważ szuka najszybszej drogi do ziemi. Eksperci co sezon ostrzegają przed spacerami po polach w czasie burzy, podczas których to człowiek jest najwyżej położonym punktem w danym obszarze i rośnie z tym ryzyko uderzenia piorunu. Z tego samego powodu ostrzegają przed ukrywaniem się przed burzą pod drzewami - szczególnie pojedynczymi.
Warto jednak wiedzieć, że nie tylko przebywanie na zewnątrz w czasie burzy zwiększa ryzyko porażenia piorunem. Zagrożone są także osoby przebywające w domach. Najniebezpieczniejsze są domy bez odpowiedniego systemu odgromowego, jednak także przy ich obecności istnieje niewielkie ryzyko, że piorun zamiast w piorunochron uderzy w instalację elektryczną.
Kiedy piorun uderzy w dom, prąd elektryczny przechodzi zazwyczaj po instalacji elektrycznej, ale może także przejść po kanalizacji, ponieważ metalowe rury i sama woda są doskonałymi przewodnikami. Z tego właśnie powodu prysznic w czasie burzy może być ryzykowny. Prąd z wyładowania elektrycznego trafi do systemu kanalizacyjnego, stamtąd do wody, a z wody na człowieka biorącego prysznic. Takie przypadki bardzo często kończą się śmiercią.
Zasady bezpieczeństwa podczas burzy
Podczas burzy należy unikać kontaktu z wodą. Nie tylko prysznic może stwarzać zagrożenie, ale także mycie naczyń czy rąk. Podobnie jak system kanalizacji, prąd elektryczny bardzo dobrze przewodzi instalacja elektryczna. To ona składa się z przewodów, których zadaniem jest przewodzenie prądu, dlatego to ona najczęściej ulega uszkodzeniu podczas uderzenia pioruna w domu. Należy zatem bezwzględnie unikać miejsc w pobliżu gniazdek elektrycznych czy korzystania z urządzeń elektrycznych podczas burzy.
Wśród zasad bezpieczeństwa znajdują się także punkty mniej oczywiste np. zakaz opierania się o betonowe ściany. To kolejne miejsce w domu, które może stanowić zagrożenie podczas burzy. Dlaczego? W ścianach tych najczęściej znajduje się metalowe zbrojenie, które jak przewody elektryczne doskonale przewodzą prąd. W czasie burzy należy też unikać przebywania w pobliżu otwartych okien i drzwi.
Jak zminimalizować ryzyko porażenia piorunem?
Podczas burzy należy bezwzględnie poszukać schronienia. Najlepsze są obiekty z zamknięte z dachem. W domu należy:
- ograniczyć aktywności wymagające kontaktu z instalacją elektryczną czy kanalizacyjną;
- nie korzystać z urządzeń elektrycznych także telefonów komórkowych podczas ładowania;
- unikać stania na balkonach, w otwartych oknach i drzwiach;
- odczekać przynajmniej 30 minut po przejściu burzy, przed użyciem sprzętu elektrycznego lub wzięciem prysznicu.
Przestrzeganie najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas burzy pozwoli ci uniknąć groźnego dla zdrowia i życia porażenia piorunem.