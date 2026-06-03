Spis treści: Dlaczego prysznic podczas burzy może być ryzykowny? Zasady bezpieczeństwa podczas burzy Jak zminimalizować ryzyko porażenia piorunem?

Dlaczego prysznic podczas burzy może być ryzykowny?

Piorun to silne wyładowanie elektryczne. Często uderza w najwyżej położone obiekty, ponieważ szuka najszybszej drogi do ziemi. Eksperci co sezon ostrzegają przed spacerami po polach w czasie burzy, podczas których to człowiek jest najwyżej położonym punktem w danym obszarze i rośnie z tym ryzyko uderzenia piorunu. Z tego samego powodu ostrzegają przed ukrywaniem się przed burzą pod drzewami - szczególnie pojedynczymi.

Warto jednak wiedzieć, że nie tylko przebywanie na zewnątrz w czasie burzy zwiększa ryzyko porażenia piorunem. Zagrożone są także osoby przebywające w domach. Najniebezpieczniejsze są domy bez odpowiedniego systemu odgromowego, jednak także przy ich obecności istnieje niewielkie ryzyko, że piorun zamiast w piorunochron uderzy w instalację elektryczną.

Kiedy piorun uderzy w dom, prąd elektryczny przechodzi zazwyczaj po instalacji elektrycznej, ale może także przejść po kanalizacji, ponieważ metalowe rury i sama woda są doskonałymi przewodnikami. Z tego właśnie powodu prysznic w czasie burzy może być ryzykowny. Prąd z wyładowania elektrycznego trafi do systemu kanalizacyjnego, stamtąd do wody, a z wody na człowieka biorącego prysznic. Takie przypadki bardzo często kończą się śmiercią.

Zasady bezpieczeństwa podczas burzy

Podczas burzy należy unikać kontaktu z wodą. Nie tylko prysznic może stwarzać zagrożenie, ale także mycie naczyń czy rąk. Podobnie jak system kanalizacji, prąd elektryczny bardzo dobrze przewodzi instalacja elektryczna. To ona składa się z przewodów, których zadaniem jest przewodzenie prądu, dlatego to ona najczęściej ulega uszkodzeniu podczas uderzenia pioruna w domu. Należy zatem bezwzględnie unikać miejsc w pobliżu gniazdek elektrycznych czy korzystania z urządzeń elektrycznych podczas burzy.

Wśród zasad bezpieczeństwa znajdują się także punkty mniej oczywiste np. zakaz opierania się o betonowe ściany. To kolejne miejsce w domu, które może stanowić zagrożenie podczas burzy. Dlaczego? W ścianach tych najczęściej znajduje się metalowe zbrojenie, które jak przewody elektryczne doskonale przewodzą prąd. W czasie burzy należy też unikać przebywania w pobliżu otwartych okien i drzwi.

Jak zminimalizować ryzyko porażenia piorunem?

Podczas burzy należy bezwzględnie poszukać schronienia. Najlepsze są obiekty z zamknięte z dachem. W domu należy:

ograniczyć aktywności wymagające kontaktu z instalacją elektryczną czy kanalizacyjną;

nie korzystać z urządzeń elektrycznych także telefonów komórkowych podczas ładowania;

unikać stania na balkonach, w otwartych oknach i drzwiach;

odczekać przynajmniej 30 minut po przejściu burzy, przed użyciem sprzętu elektrycznego lub wzięciem prysznicu.

Przestrzeganie najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas burzy pozwoli ci uniknąć groźnego dla zdrowia i życia porażenia piorunem.

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