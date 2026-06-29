Spis treści: Zaakceptowany urlop nie daje 100 procentowej gwarancji na wolne? Czy pracodawca może odwołać zaplanowany urlop? Oto co mówią przepisy

Zaakceptowany urlop nie daje 100 procentowej gwarancji na wolne?

Szczyt sezonu urlopowego w Polsce przypada rokrocznie na miesiące letnie - lipiec oraz sierpień. Z uwagi na najlepsze warunki pogodowe jak i trwające wakacje szkolne, to właśnie wtedy w wielu biurach trwa czas podwyższonego ryzyka napięć. Z wolnych dni korzystają wówczas głównie rodziny z dziećmi, ale nie tylko.

W letnich miesiącach najtrudniej o wolne miejsca w hotelach, dlatego wakacyjne wyjazdy trzeba zwykle planować z dużym wyprzedzeniem. W wielu miejscach pracy okres dłuższej nieobecności zaleca się planować już na początku roku, a wnioski urlopowe są zwykle akceptowane z wyprzedzeniem. Jednak zdarzają się niekiedy sytuacje wyjątkowe, kiedy to w firmie pojawi się nieoczekiwana "awaria" i tym samym szef wezwie pracownika do placówki, mimo zaklepanego wcześniej urlopu wypoczynkowego. Czy takie działanie wedle prawa pracy jest dopuszczalne?

Czy pracodawca może odwołać zaplanowany urlop? Oto co mówią przepisy

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje coroczny, nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy, trwający 26 dni - pod warunkiem, że łączny staż pracy wynosi co najmniej 10 lat (wliczając edukację). Bez względu na to, czy termin urlopu zaplanowano poprzez sporządzenie planu urlopów, czy też uzgodniono go osobiście z pracodawcą, to zgodnie z art. 167 Kodeksu pracy) przepisy przewidują możliwość jego przesunięcia.

W niektórych miejscach pracy zdarzają się incydenty, które w wyniku nieobecności konkretnej osoby zakłócają normalny tok pracy 123RF/PICSEL

Sytuacja taka może nastąpić zarówno na wniosek pracownika, jak i wyjść z inicjatywy pracodawcy. W przypadku inicjatywy pracodawcy, przesunięcie terminu jest możliwe tylko wtedy, gdy powód jest uzasadniony - np. w przypadku, gdy nieobecność pracownika stwarzałaby poważne zakłócenia w toku pracy. Jeśli pracownik zgłosił urlop, a szef go zaakceptował, jednak skumulowała się w tym czasie duża liczba zachorowań lub wydarzyły się nieoczekiwanie inne incydenty, zakłócające normalny tok pracy, pracodawca może przesunąć urlop pracownikowi i polecić mu wykonanie powierzonych obowiązków.

Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat