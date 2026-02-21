Według prawa podatkowego nie możemy odliczyć prywatnych wizyt lekarskich, ale jedna grupa osób może umieścić w rozliczeniu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz te związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. O kogo chodzi?

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna? Jak ją odliczyć?

Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia od dochodu wszystkich wydatków, przeznaczonych na cele rehabilitacyjne osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunów.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1. Orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - znacznego; umiarkowanego lub lekkiego, przy czym:

do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację),

do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,

do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

2. Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3. Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4. Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

5. Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

6. Decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, przy czym renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem przysługującym osobie ubezpieczonej, która spełniła łącznie następujące warunki:

jest niezdolna do pracy (całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu), co zostało stwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS-u,

ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (jego długość uzależniona jest od wieku ubezpieczonego, w którym niezdolność powstaje),

niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych i nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Co ważne, z ulgi może też skorzystać osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Osoba niepełnosprawna, która pozostaje na utrzymaniu to:

współmałżonek lub inna osoba będąca w stosunku do opiekuna albo współmałżonka osobą zaliczaną do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn (zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie),

dziecko obce przyjęte na wychowanie przez opiekuna lub współmałżonka.

WARUNEK: Roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogły przekroczyć w 2025 roku kwoty 22 546,92 zł.

Do kwoty 22 546,92 zł nie wlicza się:

alimentów na rzecz dzieci,

zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia uzupełniającego, otrzymanego na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów,

kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów,

dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

bonu energetycznego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,

bonu ciepłowniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

Do dochodów zalicza się natomiast inne dochody zwolnione z opodatkowania np. zapomogę, przychody osób do ukończenia 26. roku życia korzystające z tzw. ulgi dla młodych.

Jaką kwotę można odliczyć?

Wydatki na cele rehabilitacyjne są nielimitowane (oznacza to, że można odliczyć całą kwotę takiego wydatku) lub limitowane (można odliczyć kwotę, która uwzględnia "górny" lub "dolny" limit kwotowy).

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną? 123RF/PICSEL

Dokumenty wymagane do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Wysokość wydatków ustalana jest zawsze na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (faktury, rachunki, paragon połączony z oświadczeniem podatnika o poniesieniu wydatku), z wyjątkiem:

opłacenia przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,

utrzymania psa asystującego - w wysokości do 2.280 zł,

używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - limit jest niezależny od dokumentacji i odliczenie przysługuje do wartości 2.280 zł.

W powyższych trzech przypadkach jako dowód podatnik musi dodatkowo:

wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;

okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Ulgę rehabilitacyjną odlicza się od:

dochodu opodatkowanego według skali podatkowej,

przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulgę wykazuje się w zeznaniu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 i załącza PIT/O.

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL