Czy rośliny nocą kradną nam tlen?

Choć latami straszono nas, że duża ilość roślin w sypialni może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie, a one same kradną nam tlen, dziś wiemy, że nie jest to do końca prawda. Rośliny wydzielają tlen w dzień, w czasie tzw. jasnej fazy fotosyntezy (fotoliza wody i wydzielanie O2), ale jednocześnie oddychają i zużywają ten sam tlen. W nocy sytuacja wygląda inaczej - rośliny oddychają, ale większość z nich nie wydziela już tlenu, więc można powiedzieć, że zabierają go nam, gdy śpimy. W tym miejscu do głosu dochodzi jednak matematyka - ilość pobieranego nocą przez rośliny tlenu jest znikoma, więc finalnie jesteśmy "na plusie" i możemy spać spokojnie, bez strachu o dostępne zapasy tlenu.

W tym miejscu warto też zauważyć, że większość z nas ogranicza ilość roślin w sypialni - popularne od wielu lat urban jungle (miejska dżungla w domu) tworzone są głównie w salonach i pomieszczeniach, w których przebywamy w dzień. To dobra decyzja - w sypialni wystarczy nam kilka donic z kwiatami, najlepiej tymi, które czyszczą powietrze i pochłaniają groźny smog.

Wybierając rośliny do sypialni, powinniśmy unikać tych o dużych i bardzo rozłożystych liściach. Wprawdzie doskonale oczyszczają one powietrze w dzień, ale nocą wydzielają duże ilości dwutlenku węgla i pobierają równie duże ilości tlenu. Złym wyborem są również intensywnie pachnące i pylące kwiaty w sypialni - ich drażniący zapach utrudnia sen i powoduje mocne bóle głowy. W skrajnych wypadkach takie rośliny mogą nawet powodować bezsenność i są bardzo groźne dla alergików.

Kupując kwiaty do sypialni zrezygnujmy z takich gatunków jak m.in:

róże,

lilie,

hiacynty,

hortensje,

stapelie,

oleandry,

wilczomlecze,

monstery.

Wybierając rośliny do sypialni, powinniśmy unikać tych o dużych i bardzo rozłożystych liściach

Rośliny, które oczyszczają powietrze. Warto mieć je w domu

Badania wykazały, że istnieje całkiem spora grupa roślin doniczkowych, które pochłaniają i neutralizują toksyny wchodzące w skład smogu takie jak choćby:

mieszaniny toksycznych pyłów zawieszonych (PM2.5 i PM10),

mieszaniny tlenków azotu i dwutlenku siarki,

metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm),

rakotwórczy benzen.

Substancje te przedostają się szybko do układu oddechowego i krwionośnego, zwiększając ryzyko chorób płuc, nowotworów oraz niewydolności oddechowej. W naszych domach i mieszkaniach nie brakuje także groźnych substancji, które wydzielają się z farb, wykładzin, ścian, a nawet instalacji w budynkach. To m.in.:

trichloroetylen,

aldehyd mrówkowy,

ksyleny,

amoniak.

Z nimi również poradzą sobie rośliny oczyszczające powietrze.

NASA, czyli National Aeronautics and Space Administration (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) wytypowała zestaw takich roślin do hodowli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wybrano gatunki, które najlepiej czyszczą powietrze, a przy tym są dość powszechne, tanie i łatwo dostępne. Na pierwszych miejscach znalazły się takie rośliny jak:

chryzantema wielkokwiatowa,

dracena odwrócona,

skrzydłokwiat,

bluszcz pospolity,

sansewieria gwinejska.

To tylko kilka najlepiej wyspecjalizowanych w tych zadaniach roślin, ale lista jest zdecydowanie dłuższa. Jeśli zależy nam na czystym powietrzu w domu, powinniśmy zakupić takie rośliny jak:

palma bambusowa,

figowiec benjamina,

zielistka,

daktylowiec niski,

aloes,

epipremnum złociste,

rapis wyniosły,

paprocie,

anturium Andreego.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

