Spis treści: Żywopłot z tuj częstą przyczyną sąsiedzkich konfliktów Jaką wysokość może mieć żywopłot z tuj? Jak rozwiązać spór o tuje i inne drzewa w granicy? Sadzenie żywopłotu - dobre praktyki

Żywopłot z tuj częstą przyczyną sąsiedzkich konfliktów

Mimo że sadzenie tuj z przeznaczeniem na utworzenie naturalnego ogrodzenia nie wymaga żadnych pozwoleń, trzeba pamiętać o ewentualnych skutkach. Zbyt wysokie drzewka mogą zacieniać działkę sąsiada lub zasłaniać widok. Mamy wtedy do czynienia z tzw. "immisjami", czyli utrudnianiem korzystania z cudzej działki. Kością niezgody mogą być także spadające na sąsiednią posesję igły czy uszkodzenia elewacji lub ogrodzenia sąsiada spowodowane przez nasze rośliny.

W takiej sytuacji sąsiad może powołać się na art. 144 Kodeksu cywilnego. Zobowiązuje on do usunięcia czynników, które zakłócają lub utrudniają korzystanie z działki - w tym przypadku do przycięcia roślin.

Jaką wysokość może mieć żywopłot z tuj?

W polskim prawie nie ma przepisu, który ustala maksymalną wysokość roślin tworzących żywopłot. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, często stosowany jest przepis dotyczący maksymalnej wysokości ogrodzenia, która wynosi 220 cm. Sądy najczęściej orzekają, że taką wysokość może mieć również żywopłot.

Warto też wiedzieć, że niektóre gminy czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą ustalać we własnych regulaminach inną wysokość żywopłotów. Na terenach miejskich ze względu na mniejszą powierzchnię działek może to być 200 cm.

Tuje w granicy mogą być przyczyną sąsiedzkich konfliktów Bartlomiej Magierowski East News

Jak rozwiązać spór o tuje i inne drzewa w granicy?

W pierwszej kolejności należy spróbować rozwiązać problem polubownie poprzez rozmowę z sąsiadem. Jeśli to nie pomoże, trzeba wezwać sąsiada listownie do przycięcia tuj lub skierować sprawę do sądu cywilnego.

Sadzenie żywopłotu - dobre praktyki

Aby uniknąć sąsiedzkich sporów tuje i inne rośliny należy sadzić w pewnej odległości do granicy. Najlepiej 50 cm lub nawet 1 metr, by rośliny mogły się swobodnie rozrastać, a korzenie nie przechodziły na sąsiednią działkę. Warto również pamiętać o regularnym przycinaniu tuj, by nie przekraczały 200-220 cm wysokości.

