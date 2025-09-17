Czy storczyki mogą stać w kuchni?

Storczyki to piękne, wielobarwne rośliny, naturalnie rosnące wysoko na gałęziach drzew, w środku tropikalnych lasów. Słońce nie dociera do nich bezpośrednio, a promienie są jedynie dawkowane poprzez gęstwinę liści. Takie właśnie warunki świetlne orchidee lubią najbardziej, dlatego jeśli jesteś ich posiadaczem, musisz wziąć to pod uwagę, wybierając dla nich miejsce w domu.

Storczyki często stawiane są w kuchni na parapetach, co może nieść za sobą ogromne ryzyko. Jeśli będzie to parapet południowy, roślinie najpewniej będzie za gorąco, co szybko zauważysz po marniejących liściach oraz kwiatach. Z kolei ten północny może okazać się zbyt ciemny, przez co odbije się na niewłaściwym rozwoju storczyków. Ponadto umieszczając storczyka w kuchni, należy wziąć pod uwagę, aby nie stawiać go blisko kuchenki gazowej czy piekarnika, ponieważ opary gazu i gorące powietrze podczas gotowania mogą szkodzić roślinie.

Gdzie postawić storczyka?

Na pytanie: gdzie postawić storczyka, by wydawał dużo kwiatów, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sukces tkwi w obserwowaniu rośliny i reagowaniu na jej potrzeby. Mając na uwadze fakt, że storczyki nie lubią bezpośrednich promieni słonecznych, światło należy dawkować im z umiarem. Jeśli zauważysz, że liście storczyka stają się ciemnozielone, najpewniej ma za dużo cienia, a gdy robią się jasne i żółtawe - jest to oznaka ich poparzenia.

Wybór parapetu jako stanowisko dla storczyków jest kluczową kwestią, wpływającą na wygląd roślin 123RF/PICSEL

Storczyki można trzymać na parapetach, jednak należy zachować ostrożność i nie ustawiać ich w szczególności na tych południowych. Dobrą opcją będzie zasunięcie rolet w momencie, gdy słońce grzeje najmocniej lub umieszczenie rośliny na szafce czy stole w głębi pomieszczenia, gdzie docierają rozproszone promienie słoneczne.

Na jakim parapecie może stać storczyk?

Jeśli chcesz trzymać storczyki na parapecie, optymalnym wyborem będzie:

okno wschodnie - miejsce to zapewnia poranne, łagodne światło sprzyjające wzrostowi i kwitnieniu,

okno zachodnie - będzie dobrą opcją w gorące dni latem,

okno północne - sprawdzi się latem, jednak jesienią i zimą konieczne może okazać się dodatkowe doświetlanie lampami.

Jaki wymagania mają storczyki?

Poza odpowiednim stanowiskiem storczykom do prawidłowego rozwoju niezbędne są:

optymalna temperatura w pomieszczeniu - między 18 a 24 st. C,

wysoką wilgotność powietrza - najlepiej na poziomie około 60 proc.,

unikanie przeciągów - storczyki to delikatne rośliny i źle reagują na nagłe zmiany temperatury.

