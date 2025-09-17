Czy storczyki mogą stać w kuchni? Wiele osób wciąż popełnia ten kardynalny błąd
Storczyki - mimo iż bywają problematyczne, są nadal jednymi z najchętniej kupowanych roślin przez Polaków. Wydawać by się mogło, że ich pielęgnacja nie jest skomplikowana, jednak nierzadko po przekwitnięciu przestają wydawać pąki, a ich liście marnieją. Winę ponosi m.in. niewłaściwe stanowisko. Jeśli trzymasz storczyki w kuchni, dobrze byś wiedział na co mogą być narażone.
Spis treści:
Czy storczyki mogą stać w kuchni?
Storczyki to piękne, wielobarwne rośliny, naturalnie rosnące wysoko na gałęziach drzew, w środku tropikalnych lasów. Słońce nie dociera do nich bezpośrednio, a promienie są jedynie dawkowane poprzez gęstwinę liści. Takie właśnie warunki świetlne orchidee lubią najbardziej, dlatego jeśli jesteś ich posiadaczem, musisz wziąć to pod uwagę, wybierając dla nich miejsce w domu.
Storczyki często stawiane są w kuchni na parapetach, co może nieść za sobą ogromne ryzyko. Jeśli będzie to parapet południowy, roślinie najpewniej będzie za gorąco, co szybko zauważysz po marniejących liściach oraz kwiatach. Z kolei ten północny może okazać się zbyt ciemny, przez co odbije się na niewłaściwym rozwoju storczyków. Ponadto umieszczając storczyka w kuchni, należy wziąć pod uwagę, aby nie stawiać go blisko kuchenki gazowej czy piekarnika, ponieważ opary gazu i gorące powietrze podczas gotowania mogą szkodzić roślinie.
Gdzie postawić storczyka?
Na pytanie: gdzie postawić storczyka, by wydawał dużo kwiatów, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sukces tkwi w obserwowaniu rośliny i reagowaniu na jej potrzeby. Mając na uwadze fakt, że storczyki nie lubią bezpośrednich promieni słonecznych, światło należy dawkować im z umiarem. Jeśli zauważysz, że liście storczyka stają się ciemnozielone, najpewniej ma za dużo cienia, a gdy robią się jasne i żółtawe - jest to oznaka ich poparzenia.
Storczyki można trzymać na parapetach, jednak należy zachować ostrożność i nie ustawiać ich w szczególności na tych południowych. Dobrą opcją będzie zasunięcie rolet w momencie, gdy słońce grzeje najmocniej lub umieszczenie rośliny na szafce czy stole w głębi pomieszczenia, gdzie docierają rozproszone promienie słoneczne.
Na jakim parapecie może stać storczyk?
Jeśli chcesz trzymać storczyki na parapecie, optymalnym wyborem będzie:
- okno wschodnie - miejsce to zapewnia poranne, łagodne światło sprzyjające wzrostowi i kwitnieniu,
- okno zachodnie - będzie dobrą opcją w gorące dni latem,
- okno północne - sprawdzi się latem, jednak jesienią i zimą konieczne może okazać się dodatkowe doświetlanie lampami.
Jaki wymagania mają storczyki?
Poza odpowiednim stanowiskiem storczykom do prawidłowego rozwoju niezbędne są:
- optymalna temperatura w pomieszczeniu - między 18 a 24 st. C,
- wysoką wilgotność powietrza - najlepiej na poziomie około 60 proc.,
- unikanie przeciągów - storczyki to delikatne rośliny i źle reagują na nagłe zmiany temperatury.