Spis treści: 01 Czy ubierać psa na spacer zimą? Zwróć uwagę na podszerstek lub jego brak!

02 Które psy potrzebują ubrań na zimę?

03 Jak zachowuje się pies, kiedy jest mu zimno?

04 Natura nie jest odpowiedzią na wszystko

Kutki, swetry, płaszczyki - możliwości jest wiele. Psia moda zaczęła już kilka lat temu robić się popularna wśród właścicieli psów. Trend ten nie był jednak wywołany chęcią przebierania psów dla zabawy, a... zwiększającą się świadomością na temat zdrowia tych zwierząt.

"Syndrom czarnego psa". To zjawisko zdumiewa do dziś Zwykło się sądzić, że pies, jako zwierzę nie potrzebuje dodatkowej ochrony termicznej zimą, bo rolę izolacji przed czynnikami atmosferycznymi, jak mróz, wiatr, czy śnieg, pełni jego futro.

Jednak patrząc na ewolucję psów, na różnorodność ras, a co za tym idzie - różne rodzaje ich sierści, problem zaczyna robić się bardziej skomplikowany.

Samych podziałów psiej sierści jest kilka - podział ze względu strukturę, długość i warstwy, to tylko początek złożoności tematu.

Biorąc pod uwagę komfort termiczny psa, izolację skóry od czynników atmosferycznych, należy przyjrzeć się ostatniej kategorii podziału, czyli warstwie.

To ona dzieli się z kolei na sierść z podszerstkiem i bez podszerstka. Podszerstek znajduje się pod okrywą włosową sierści i tworzy go krótka, gęsta, miękka warstwa futra. To ona jest nieprzemakalna i stanowi ochronę termoizolacyjną. Jednak... nie każdy pies ma odpowiednią ilość podszerstka lub nie ma go w ogóle.

Co wtedy z ochroną przed zimnem? Odpowiedzią właśnie są zimowe ubrania dla psów lub płaszcze przeciwdeszczowe, które sprawdzą się również jesienią.

Zdjęcie Husky są jednymi z tych psów, które nie potrzebują ubrań zimą / 123RF/PICSEL

Czy każdy pies potrzebuje ubrań zimą, by nie marznąć na spacerach? Nie. Istnieją rasy przystosowane do niskich temperatur i nie zmieniło się to w wyniku ludzkiej ingerencji w rasę.

Do psów, które doskonale radzą sobie w zimowych warunkach należy chociażby husky, owczarki niemieckie, Alaskan malamute, leonberger, czy owczarek podhalański.

Psy, które zdecydowanie potrzebują cieplejszego okrycia, to chociażby psy z krótką sierścią, czy brakiem podszerstka - maltańczyki, whippety, ratlerki, czy wyżły.

Ras jest oczywiście o wiele więcej, a należy także pamiętać o psach ras mieszanych. Kierować powinniśmy się nie tylko wyglądem i stanem sierści psa, ale także tym, jak pies zachowuje się podczas zimowego spaceru.

Zdjęcie Dostosowanie ubioru do typu sierści psa jest kluczowe w zapewnieniu zwierzęciu odpowiedniej ochrony termicznej / 123RF/PICSEL

Psy swoim ciałem mogą wysyłać sygnał, że jest im za zimno na spacery. Jednym z oczywistych wskaźników wychłodzenia organizmu jest trzęsienie się ciała psa. Wykluczając czynniki stresowe, że pies może się czegoś bać i stąd też drżenie mięśni, to drganie ich na zimowym spacerze jest jasną wskazówką dla właściciela, że należy ubrać psu kurtkę, czy płaszcz.

Mniej oczywistym sygnałem jest szybszy chód psa. Zwierzę robi to dlatego, by się ogrzać poprzez podniesienie tętna.

Pies może także siadać na spacerze, odmawiając dalszej wędrówki, albo w ogóle w zimowe dni odmawiać wyjścia z domu.

Ubiór psa także należy dostosować do wykonywanej aktywności na spacerze - jeżeli uprawiamy z psem sporty, także należy uważać, by nawet zimą nie doszło do przegrzania pod dodatkową warstwą ubrań.

Jednak, gdy decydujemy się na standardowy spacer, o średnim stopniu intensywności, spokojnie możemy zdecydować się zimą nawet na kurtkę.

Zdjęcie Ubranie ma zapewnić psu komfort termiczny, a nie być rozrywką dla człowieka / 123RF/PICSEL

Przeciwnicy ubierania psów zimą, podają argument, że psy przecież żyły wcześniej, bez takiej ingerencji człowieka, który lata temu nie ubierał ich zimą.

Niekiedy także pada argument o pochodzeniu psa od wilka, lecz nie jest tutaj brany często pod uwagę aspekt ewolucji.

Psy na przestrzeni lat zmieniły swój styl życia, dopasowując swoje organizmy do warunków bytowania.

Przebywając z nami w domach, nawet w indywidualnych przypadkach, psy wykształcają w sobie mniejszą lub większą tolerancję na zimno. Każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie, a ewentualną decyzję o ubieraniu psa zimą, można skonsultować z lekarzem weterynarii, który oceni stan podszerstka danego psa.

