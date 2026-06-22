Czy w sklepie można otworzyć produkt przed zakupem?

Jagoda Kruszewska z Departamentu Komunikacji w UOKiK wskazuje, że konsumenci coraz częściej zwracają się do urzędu z pytaniem, czy m.in. zajrzenie pod wieczko produktu, rozwinięcie folii z opakowania czy sprawdzenie zawartości opakowania, przed dokonaniem zakupu, jest zgodne z przepisami?

"Odpowiedź brzmi: nie. Dopóki nie zapłacisz za produkt, jest on własnością sklepu. Nie możesz otwierać pudełek czy zrywać folii bez pytania. Jeśli chcesz dokładnie obejrzeć produkt, zapytaj o zgodę lub poproś o pomoc pracownika sklepu" - czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsumenci mają prawo do zapoznania się z cechami i właściwościami produktu, ale w taki sposób, aby go nie uszkodzić i nie naruszać zasad higieny. Sklepy często dają taką możliwość i zapewniają testery, produkty wystawowe - dodano.

Jak sprawdzić dany produkt przed zakupem?

Eksperci z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczą, że produkt jest własnością sklepu, dopóki konsument za niego nie zapłaci. Wobec tego zanim zdecydujemy się na otwarcie produktu, najpierw należy o tę możliwość zapytać obsługę sklepu.

W przypadku kosmetyków, drogerie zazwyczaj wystawiają na regałach testery, z których klienci śmiało mogą korzystać. Gdy mowa o elektronice, przeważnie sklep udostępnia konsumentom urządzenia wystawowe. Ubrania i buty zazwyczaj klienci mogą przymierzyć, ale należy to robić ostrożnie, by nie uszkodzić artykułów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że klienci nie powinni otwierać produktów zaplombowanych, spożywczych, kosmetycznych, higienicznych.

Odcinek 6 INTERIA.PL