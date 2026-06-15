Spis treści: Fakty i mity dotyczące burzy Czy w trakcie burzy trzeba wyłączać wtyczki z kontaktu? Czy w czasie burzy można korzystać z laptopa i telefonu? Czy w czasie burzy można brać prysznic? Czy gumowe buty i opony chronią przed porażeniem piorunem? Czy w czasie burzy można stać w oknie? Czy przez otwarte okno może wpaść piorun kulisty? Jeśli nie pada, piorun nie uderzy

Fakty i mity dotyczące burzy

Czy podczas burzy trzeba wyjąć wtyczki z kontaktu? Czy przez otwarte okno może wpaść do środka piorun kulisy? Gumowe podeszwy butów w pełni chronią przed uderzeniem pioruna. Burza wciąż nas fascynuje, nie tylko ze względu spektakularnego widowiska na niebie, ale także z powodu nieprzewidywalnej natury. Przez lata wokół niej narosły mity, które niekoniecznie chronią przed zagrożeniem porażenia piorunem. W wielu jednak tkwi to przysłowiowe ziarenko prawdy, które może pomóc uniknąć nam katastrofy.

W świetle zbliżającego się intensywnego sezonu burz warto przypomnieć zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy. Rozwiejmy też wątpliwości dotyczące najpopularniejszych mitów dotyczących burz.

Czy w trakcie burzy trzeba wyłączać wtyczki z kontaktu?

Słyszysz pierwszy grzmot i od razu wyjmujesz wszystkie wtyczki z kontaktu? Choć zachowanie to wydaje się nieco przesadne, istnieje szansa, że w ten sposób ochronisz sprzęt przed zniszczeniem.

W większości budynków mieszkalnych założone są systemy odgromowe, które chronią go przed uderzeniem pioruna. Istnieje jednak niewielka szansa, że zamiast w piorunochron, piorun trafi w budynek. Instalacja elektryczna stworzona z masy kabli jest doskonałym przewodnikiem prądu. To właśnie tą drogą prąd z błyskawicy może trafić w podłączony do kontaktu sprzęt, całkowicie go niszcząc.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca odłączenie sprzętu elektronicznego od kontaktu, co uchroni go przed zniszczeniem. Ponadto przypomina, że w przypadku popalonych przewodów i wyczuwalnego swędu wydobywającego się z instalacji elektrycznej należy jak najszybciej wyłączyć instalację elektryczną i gazową oraz wezwać odpowiednie służby.

Czy w czasie burzy można korzystać z laptopa i telefonu?

Sam telefon czy laptop nie zwiększa ryzyka uderzenia pioruna, jednak stanowi dobry przewodnik prądu. Korzystanie z tych urządzeń w domu, gdy są podłączone do prądu, wiąże się z ryzykiem porażenia, gdy piorun trafi w instalację elektryczną. Dotyczy to też używania suszarek do włosów, mikserów i innego sprzętu elektrycznego.

Czy w trakcie burzy można stać przy oknie? 123RF/PICSEL

Czy w czasie burzy można brać prysznic?

Piorun uderzający w budynek może wykorzystać instalację wodną jako drogę przepływu prądu. Woda i metalowe elementy instalacji przewodzą energię elektryczną. Z tego powodu eksperci odradzają kąpieli, prysznica, mycia naczyń czy nawet rąk podczas burzy.

Czy gumowe buty i opony chronią przed porażeniem piorunem?

To jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów. Amerykańska agencja NOAA podkreśla, że gumowe podeszwy butów czy opony samochodu nie stanowią skutecznej ochrony przed energią wyładowania atmosferycznego. Jednocześnie zamknięty samochód stanowi bezpieczne schronienie w czasie burzy.

Czy w czasie burzy można stać w oknie?

Eksperci odradzają obserwacji burzy w otwartych oknach i drzwiach, a nawet blisko zamkniętych okien. W przypadku bliskiego uderzenia może dojść do uszkodzenia szyby. Odłamki szkła mogą poranić skórę i twarz. Ponadto w przypadku uderzenia pioruna w budynek, metalowe elementy znajdujące się w ramie okiennej mogą przewodzić prąd elektryczny.

Czy przez otwarte okno może wpaść piorun kulisty?

Piorun kulisty jest niezwykle zagadkowym zjawiskiem atmosferycznym, którego naukowcy nie do końca poznali i zbadali, wielu z nich jednak nie zaprzecza jego istnieniu. W 2012 roku chińskim naukowcom udało się zarejestrować zjawisko przypominające piorun kulisty.

Krąży wiele legend o świetlistej kuli wlatującej przez okno, która miała być piorunem kulistym. Historii tych niestety nie można udowodnić. Choć wydają się legendą, dla własnego bezpieczeństwa warto zamknąć okna i drzwi oraz odsunąć się od nich podczas burzy.

Jeśli nie pada, piorun nie uderzy

Wiele osób uważa, że jeśli nie pada, burza jest zbyt daleko, aby piorun uderzył w miejsce, w którym się znajdują. To powszechny mit. Naukowcy podkreślają, że piorun może uderzyć nawet kilkanaście kilometrów od środka burzy, dlatego zalecają, aby znaleźć schronienie, kiedy tylko usłyszymy grzmot.

Z tego samego powodu ostrzegają przed zbyt szybkim wyjściem na zewnątrz po zakończeniu burzy. Zalecają, aby odczekać 30 minut od ostatniego usłyszanego grzmotu przed wyjściem z domu.





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat