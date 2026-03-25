Wielkanoc: Co warto wiedzieć o najważniejszych świętach w roku?

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa, czyli jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Obchodzone jest przez Kościoły chrześcijańskie, zachowujące nicejskie wyznanie wiary.

W kalendarzu świąt chrześcijańskich Wielkanoc pojawiła się po Soborze Nicejskim, zwołanym przez cesarza Konstantyna Wielkiego w 325 roku. Ustalono wtedy, że przypadać będzie ona zawsze w niedzielę po pierwszej pełni księżyca - jest to więc święto ruchome, któremu podporządkowane są inne święta, takie jak: Środa Popielcowa czy Boże Ciało.

Obchody wielkanocne nawiązują do ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa i skupiają się na celebracji Wielkiego Tygodnia, który rozpoczyna Niedziela Palmowa, obchodzona na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy i początkiem Triduum Paschalnego.

Wielki Piątek to dzień największej żałoby w Kościele - tego dnia nie odprawia się mszy świętej, a jedynie podniosłe nabożeństwo. W Wielki Piątek obowiązuje też ścisły post.

Kolejny ważny dzień to Wielka Sobota - tego dnia święcimy pokarmy i zaczynamy oczekiwanie na zmartwychwstanie.

Wielka Niedziela to najważniejszy dzień świąt - tego dnia Chrystus zmartwychwstaje, a człowiek zostaje wyzwolony z niewoli śmierci i rodzi się na nowo.

Poniedziałek Wielkanocny, w polskiej tradycji zwany też Lanym Poniedziałkiem lub Śmigusem-Dyngusem, nawiązuje do obrzędów starosłowiańskich i ma korzenie pogańskie. W polskiej tradycji polewa się tego dnia wodą inne osoby, co ma wiązać się symbolicznie z budzeniem się przyrody do życia.

Z Wielkanocą łączy się wiele tradycji i symboli, ale także wierzeń i zasad. W tym okresie katolicy są zobowiązani do uczestnictwa w nabożeństwach i skupienia się na rodzinie oraz Bogu. W Wielkanoc nie powinni więc ciężko pracować, sprzątać czy odkurzać. A czy mogą tego dnia robić pranie?

Czy w Wielkanoc można robić pranie?

W Wielkanoc wierni Kościoła katolickiego pod żadnym pozorem nie powinni wykonywać żadnych ciężkich prac fizycznych oraz porządkowych. Nie wolno więc nie tylko odkurzać, zamiatać, wycierać kurz i prasować, ale także prać. Na porządki był czas wcześniej i nie powinno się robić tego w Wielkanoc. Tradycja zabrania również wszelkich prac ziemnych, które "przeszkadzają" naturze w odradzaniu się, w tym nawet prostych i przyjemnych prac ogrodowych.

