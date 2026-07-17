Czy warto spać z otwartym oknem podczas upałów?

Według lekarzy, spanie przy otwartym oknie podczas upałów ma sens, ale tylko w sytuacji, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej tej w sypialni. Jeśli na zewnątrz jest równie ciepło i duszno jak w domu, a nawet cieplej, lepszym rozwiązaniem będzie sen przy zamkniętych oknach.

W gorące, upalne wieczory warto porządnie wietrzyć wszystkie pomieszczenia, a w nocy zrobić przeciąg. Jeśli jednak mieszkamy w centrum miasta i blisko ulicy, to hałas może nam przeszkadzać, podnieść poziom stresu i utrudnić zaśnięcie. Otwarte okna mogą też być przyczyną letniego przeziębienia. Jeśli jednak upał w mieszkaniu jest nie do wytrzymania, a na zewnątrz jest chłodniej, warto zaryzykować i otworzyć wszystkie okna - chłodniejsze powietrze przyniesie nam sporą ulgę i pozwoli spokojnie zasnąć.

Warto pamiętać, by w bardzo upalne dni zamykać szczelnie okna, zasłaniać żaluzje czy zasłony, a dom wietrzyć wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.

Jak radzić sobie w upalne noce?

Istnieje kilka prostych sposobów, by ulżyć sobie w bardzo męczące, upalne noce. Podstawą jest wspomniane już zamknięcie okien na cały dzień. Otwieramy je dopiero późnym wieczorem lub w nocy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie.

W bardzo upalne wieczory warto zwilżyć prześcieradło zimną wodą, dokładnie je wykręcić i przykryć się nim przed snem. Aby materac pozostał suchy, można położyć pod spód gruby ręcznik. Możemy też użyć termoforu, wlewając do niego zimną wodę lub włożyć poszewki na poduszki na kilkadziesiąt minut do zamrażalnika.

W upalne noce lepiej spać oddzielnie, aby nie przekazywać sobie ciepła.

Aby schłodzić rozpalone ciało, szczególnie strategiczne miejsca jak nadgarstki, kostki, szyja, zgięcia kolan i łokci, warto używać żelowych okładów lub schłodzonych w lodówce chusteczek czy małych ręczników. Dobrym sposobem jest także zakładanie na noc bawełnianych skarpetek, schłodzonych wcześniej w lodówce.

Nocą warto też zadbać o schładzanie otoczenia - przed wiatrakiem możemy postawić np. miskę z kostkami lodu lub zamrożonymi butelkami wody. Przed snem należy też odłączyć z prądu wszystkie nieużywane urządzenia, które emitują dodatkowe ciepło.

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