Choć wiele osób żyje w przekonaniu, że na własnej posesji wolno nam robić dosłownie wszystko, to warto pamiętać, że nie jest to prawda! Prawo własności ograniczone jest bowiem przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz sąsiedzkimi, a wszelkie działania uciążliwe dla otoczenia lub niezgodne z prawem mogą skutkować wysokimi karami.

Warto przypomnieć, że na własnych posesjach nie wolno palić śmieci oraz odpadów, tworzyć dzikich wysypisk gruzu czy gałęzi oraz "zagracać" podwórka, a także hałasować, pylić, dymić i w inny sposób zakłócać spokój i komfort życia sąsiadów. Wiele osób zastanawia się jak te zasady odnoszą się do mycia auta na własnym podwórku. Czy możemy to robić bez strachu o konsekwencje?

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Czy wolno myć auto na własnym podwórku?

Prawo mówi, że jak najbardziej możemy myć auto na swojej posesji, ale tylko pod warunkiem, że ścieki nie trafią bezpośrednio do gleby lub kanalizacji deszczowej. Prawo wymaga bowiem utylizacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Za zanieczyszczanie środowiska w ten sposób grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Kwestie mycia auta na własnym podwórku regulują trzy główne akty prawne:

regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który precyzuje, czy na terenie konkretnej miejscowości można myć pojazdy na prywatnych posesjach i w jaki sposób,

prawo wodne, które zabrania wprowadzania ścieków bezpośrednio do wód lub ziemi bez odpowiedniego oczyszczenia,

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada kary za niedostosowanie się do lokalnych przepisów porządkowych.

Jak myć auto na własnym podwórku, by nikt nie zgłaszał pretensji?

Aby umyć auto na własnej posesji legalnie i zgodnie z prawem, należy zadbać o odpowiednie podłoże i upewnić się, że posiadamy utwardzoną nawierzchnię podłączoną do kanalizacji sanitarnej lub specjalnego separatora substancji ropopochodnych.

Jeśli nie posiadamy podłączenia do kanalizacji, możemy użyć specjalnych mat ze zbiornikami, które wyłapują brudną wodę tak, by nie spłynęła na trawę ani do studzienki deszczowej.

Warto postawić także na ekologiczne produkty do mycia auta.

Mycie samochodu bezpośrednio na podłożu, nawet jeśli jest to prywatna posesja, może grozić mandatem 123RF/PICSEL

Najbezpieczniejszą opcją, idealną dla środowiska i pozwalającą uniknąć mandatu, jest jednak skorzystanie z ogólnodostępnych myjni bezdotykowych lub ręcznych - posiadają one wymagane prawem systemy oczyszczania wody i są całkowicie bezpieczne dla środowiska.

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