Czy wychowanie dzieci wlicza się do emerytury? Eksperci tłumaczą zasady

Czy wychowanie dzieci wlicza się do polskiej emerytury?

Według obowiązujących w Polsce zasad emerytalnych, wychowanie dzieci wlicza się do świadczenia. Okresy urlopu wychowawczego oraz czas sprawowania opieki nad dzieckiem są traktowane jako okresy nieskładkowe, dodatkowo w systemie funkcjonują również specjalne programy wsparcia dla rodziców wielodzietnych.

Za każdy rok opieki nad dzieckiem dolicza się 0,7 proc. podstawy wymiaru emerytury. Dodatkowo, jeśli opieka nad dzieckiem była połączona z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego, ten czas jest traktowany jako okres składkowy, co oznacza doliczenie 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok.

Według polskiego prawa, czas spędzony na wychowywaniu dziecka, szczególnie w okresie do ukończenia przez nie czwartego roku życia, uznaje się za okres nieskładkowy. Pomimo braku regularnych wpłat na ubezpieczenie społeczne, lata te są wliczane do stażu pracy i wpływają na przyszłą emeryturę.

Za każde dziecko można doliczyć do emerytury do trzech lat. Jednak przy wychowywaniu więcej niż jednego potomka łączna suma dodatkowych lat nie może przekroczyć sześciu lat. To rozwiązanie ma na celu rekompensatę przerw w karierze zawodowej, które często towarzyszą opiece nad dziećmi.

Osobno rozpatrywane są przypadki dzieci wymagających szczególnej opieki z powodu problemów zdrowotnych. Za opiekę nad nimi można uzyskać dodatkowe trzy lata za każde dziecko. Przepisy te dotyczą jednak głównie osób urodzonych po 1948 roku, które są rozliczane według "nowych zasad" emerytalnych.

Warto pamiętać, że podstawą skorzystania z wszystkich tych ulg jest oczywiście osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz udowodnienie odpowiedniego stażu pracy - 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Dodatkowa ulga dla mam: Na jakich zasadach przysługuje?

Polski system emerytalny przewiduje także dodatkowe udogodnienie - program Mama 4+, obowiązujący od marca 2019 roku. Mają do niego prawo głównie matki, które wychowały co najmniej czworo dzieci. W przypadku, gdy ich emerytura zostanie obliczona na poziomie niższym od minimalnej gwarantowanej kwoty, świadczenie to dopełni różnicę.

Świadczenie przysługuje również ojcom, ale tylko wtedy, gdy wychowali co najmniej czworo dzieci, a matka przez długi czas nie sprawowała nam nimi opieki. Otrzymanie świadczenia Mama 4+również uzależnione jest od udokumentowania wieku emerytalnego. Beneficjent musi mieć "ośrodek interesów życiowych" w Polsce przez co najmniej dziesięć lat oraz posiadać polskie obywatelstwo lub prawo pobytu.

Z założenia świadczenie to jest przeznaczone dla osób, które nie mają wystarczających środków do życia. Oznacza to, że osoby, które mają inne źródła dochodu zapewniające im niezbędne środki utrzymania, mogą nie kwalifikować się do tego świadczenia. Obecnie maksymalna wartość dodatku wynosi wynosi 1978,49 zł brutto. Jest to kwota równa minimalnej emeryturze. Jeśli pobierana emerytura jest niższa niż najniższa emerytura, ZUS wyrównuje ją do tej kwoty.

