Czym dokarmiać ptaki, by im nie zaszkodzić? Leśnicy przypominają kluczowe zasady
Jak dokarmiać ptaki zimą? Skrzydlaci goście również mają konkretne wymagania co do menu. Leśnicy apelują, by zimą ptaki dokarmiać przede wszystkim mądrze. W związku z tym opublikowali garść przydatnych zasad.
- Dokarmianie ptaków: o czym należy pamiętać
- Czym dokarmiać ptaki, by im nie zaszkodzić. Leśnicy przypominają zasady
- Uwaga, ważne: kiedy zaczynać i kończyć dokarmianie ptaków?
Dokarmianie ptaków: o czym należy pamiętać
Mroźne, zimowe miesiące to czas, w którym możemy pomóc ptakom. Jeżeli decydujesz się na ich dokarmianie, przestrzegaj ważnych zasad.
Przede wszystkim karmę należy serwować skrzydlatym przyjaciołom regularnie i wykładać ją w tych samych miejscach przez całą zimę. Tutaj na myśl od razu przychodzi karmnik. Idealny to taki, który zapewni ptakom możliwość łatwego lądowania, ale i umożliwi ucieczkę w przypadku zagrożenia. Należy regularnie czyścić go z pozostałości ziaren i odchodów.
Czym dokarmiać ptaki, by im nie zaszkodzić. Leśnicy przypominają zasady
Ważne jest oczywiście to, co zaserwujemy ptakom w menu. Jak mądrze je dokarmiać? Leśnicy postanowili o tym przypomnieć w jednym z najnowszych wpisów w mediach społecznościowych.
"Jak na nasze polskie warunki i ostatnie zimy- jest całkiem zimno, a prognozy mówią, że ma być jeszcze zimniej. W takich warunkach wielu z nas na balkonie, w karmniku przed domem, czy na spacerze w ramach pomocy ptakom- chce je dokarmiać. Fantastyczny pomysł, jednak warto zrobić to mądrze- wszak chcemy pomóc, pamiętając że są to dzikie zwierzęta" - czytamy na profilu Lasów Państwowych.
Leśnicy stworzyli krótką "ściągę" z najważniejszymi zasadami.
"Przypominamy:
- Jeśli zaczniemy dokarmiać - róbmy to regularnie - ptaki przyzwyczajają się;
- Zaczynamy gdy będzie dużo śniegu, a ptaki będą miały problem ze zdobyciem pokarmu;
- Nie używamy soli;
- Chleb szkodzi, choć ptaki jedzą go z chęcią;
- Warto postawić poidełko;
- Dbaj o higienę karmnika;
- Ustaw karmnik w bezpiecznym miejscu."
Uwaga, ważne: kiedy zaczynać i kończyć dokarmianie ptaków?
Leśnicy wspomnieli o ważnej kwestii, jaką jest czas dokarmiania ptaków. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaznacza, że dokarmianie należy zacząć późną jesienią. Początkowo należy wykładać niewielkie ilości pożywienia, ponieważ przed nastaniem mrozu i śniegu ptaki są w stanie samodzielnie znaleźć pożywienie. Dokarmianie ich późną jesienią ma na celu zaznajomienie ich z miejscem, w którym będą mogły znaleźć jedzenie w trudniejszym, zimowym już czasie.
Dokarmianie należy kończyć stopniowo wczesną wiosną. OTOP podaje, że w tym czasie sporo gatunków zmienia dietę z roślinnej na zwierzęcą: zaczyna żerować na pojawiających się owadach. W karmniku należy wykładać coraz mniejsze ilości pokarmu - dzięki temu ptaki wyruszą na poszukiwania. Trudno podać jednoznaczny termin zakończenia dokarmiania - tutaj kluczowa jest pogoda i to, jak długo będzie zalegał dość duży śnieg. Należy je więc dokarmiać tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwi im żerowanie.
