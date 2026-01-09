Spis treści: Dokarmianie ptaków: o czym należy pamiętać Czym dokarmiać ptaki, by im nie zaszkodzić. Leśnicy przypominają zasady Uwaga, ważne: kiedy zaczynać i kończyć dokarmianie ptaków?

Dokarmianie ptaków: o czym należy pamiętać

Mroźne, zimowe miesiące to czas, w którym możemy pomóc ptakom. Jeżeli decydujesz się na ich dokarmianie, przestrzegaj ważnych zasad.

Przede wszystkim karmę należy serwować skrzydlatym przyjaciołom regularnie i wykładać ją w tych samych miejscach przez całą zimę. Tutaj na myśl od razu przychodzi karmnik. Idealny to taki, który zapewni ptakom możliwość łatwego lądowania, ale i umożliwi ucieczkę w przypadku zagrożenia. Należy regularnie czyścić go z pozostałości ziaren i odchodów.

Czym dokarmiać ptaki, by im nie zaszkodzić. Leśnicy przypominają zasady

Ważne jest oczywiście to, co zaserwujemy ptakom w menu. Jak mądrze je dokarmiać? Leśnicy postanowili o tym przypomnieć w jednym z najnowszych wpisów w mediach społecznościowych.

"Jak na nasze polskie warunki i ostatnie zimy- jest całkiem zimno, a prognozy mówią, że ma być jeszcze zimniej. W takich warunkach wielu z nas na balkonie, w karmniku przed domem, czy na spacerze w ramach pomocy ptakom- chce je dokarmiać. Fantastyczny pomysł, jednak warto zrobić to mądrze- wszak chcemy pomóc, pamiętając że są to dzikie zwierzęta" - czytamy na profilu Lasów Państwowych.

Ptaki należy dokarmiać tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie 123RF/PICSEL

Leśnicy stworzyli krótką "ściągę" z najważniejszymi zasadami.

"Przypominamy:

Jeśli zaczniemy dokarmiać - róbmy to regularnie - ptaki przyzwyczajają się; Zaczynamy gdy będzie dużo śniegu, a ptaki będą miały problem ze zdobyciem pokarmu; Nie używamy soli; Chleb szkodzi, choć ptaki jedzą go z chęcią; Warto postawić poidełko; Dbaj o higienę karmnika; Ustaw karmnik w bezpiecznym miejscu."

Czego pod żadnym pozorem nie wkładać do karmnika? Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na ten temat: Tego nigdy nie wkładaj do karmnika. Pamiętaj też o naklejkach

Uwaga, ważne: kiedy zaczynać i kończyć dokarmianie ptaków?

Leśnicy wspomnieli o ważnej kwestii, jaką jest czas dokarmiania ptaków. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaznacza, że dokarmianie należy zacząć późną jesienią. Początkowo należy wykładać niewielkie ilości pożywienia, ponieważ przed nastaniem mrozu i śniegu ptaki są w stanie samodzielnie znaleźć pożywienie. Dokarmianie ich późną jesienią ma na celu zaznajomienie ich z miejscem, w którym będą mogły znaleźć jedzenie w trudniejszym, zimowym już czasie.

Dokarmianie należy kończyć stopniowo wczesną wiosną. OTOP podaje, że w tym czasie sporo gatunków zmienia dietę z roślinnej na zwierzęcą: zaczyna żerować na pojawiających się owadach. W karmniku należy wykładać coraz mniejsze ilości pokarmu - dzięki temu ptaki wyruszą na poszukiwania. Trudno podać jednoznaczny termin zakończenia dokarmiania - tutaj kluczowa jest pogoda i to, jak długo będzie zalegał dość duży śnieg. Należy je więc dokarmiać tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwi im żerowanie.

Źródło: Lasy Państwowe/otop.org.pl