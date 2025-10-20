Czym grozi spanie w samochodzie? Polacy nie zdają sobie z tego sprawy

Wielogodzinne, czasem kilkudniowe trasy samochodem wiążą się z koniecznością zatrzymania na nocleg. Niektórzy wynajmują pokoje w hotelach, jednak sporo osób w celu zminimalizowania kosztów podróży decyduje się na noc w pojeździe. Nie każdy jednak zastanawia się nad tym, czy w samochodzie można tak właściwie spać i czy jest to bezpieczne? Oto co mówią na ten temat europejskie przepisy.

W Polsce spanie w samochodzie jest dozwolone, pod warunkiem, że pojazd zaparkowano na właściwym miejscu
Czy na terenie Polski można spać w samochodzie?

W Polsce nie ma zakazu spania w samochodzie, pod warunkiem że pojazd jest zaparkowany w dozwolonym miejscu. Należy mieć na uwadze, aby dostosować się do zasad prawidłowego parkowania jak również mieć pewność, że na danym miejscu nie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju. Jeśli chcesz zdrzemnąć się w czasie podróży lub spędzić w samochodzie noc, najlepszym i najbezpieczniejszym wyborem będzie nocleg przy autostradzie bądź drodze ekspresowej, na Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP). Zazwyczaj znajdują się tam toalety, prysznice, jak również niewielkie lokale gastronomiczne.

Gdzie nie można spać w samochodzie?

Należy wiedzieć, że w niektórych miejscach nocleg w pojeździ jest zabroniony i może grozić mandatem. Należą do nich:

  • Pobocza autostrad i dróg ekspresowych
  • Tereny chronione - rezerwaty, parki narodowe, lasy
  • Prywatne posesje (bez zgody właściciela)
  • Miejsca oznaczone zakazem postoju lub zatrzymywania

Czy na terenie całej Europy spanie w samochodzie jest dozwolone?

Osoby podróżujące często po Europie powinny mieć na uwadze fakt, że regulacje dotyczące spania w samochodzie różnią się w zależności od kraju. Aby uniknąć nieprzyjemności i wysokich mandatów, należy wcześniej zapoznać się z przepisami.

  • W Niemczech dozwolone jest spanie w pojazdach na parkingach publiczny oraz stancjach benzynowych - do kilkunastu godzin
  • W Austrii - przepisy są podobne jak w Niemczech, można spać w odpowiednich miejscach nie dłużej niż jedną dobę.
  • W Szwecji, Finlandii, Norwegii - można nocować w samochodzie na parkingach, pamiętaj o tym, aby nie śmiecić i nie niszczyć przyrody. W Szwecji i Norwegii obowiązuje ponadto przepis, że pojazd powinien być zaparowany w odległości 150 m od zabudowań
  • W Hiszpanii wszystko zależy od regionu. Z reguły można nocować w samochodzie, jednak zabronione jest rozkładanie krzeseł, stolików czy daszków.
  • Na terenie Chorwacji w samochodach można nocować jedynie na kempingach.
  • W Grecji - podobnie jak w Chorwacji w aucie można spać jedynie na kempingach, tolerowane są także niekiedy stanowiska odległe od plaż czy innych miejsc publicznych.
Mężczyzna śpiący w samochodzie, owinięty kolorowym kocem, z opaską na oczach i poduszką podróżną pod szyją, przez boczną szybę wpada słoneczne światło
Czym grozi spanie w samochodzie mimo zakazu?

Nocowanie w pojazdach, w niedozwolonym miejscu może wiązać się z karą pieniężną. W zależności od kraju Europy, wysokość mandatu za to wykroczenie różni się. W Polsce parkowanie w niedozwolonym miejscu to kara od 100 zł do 1200 tys. zł, w Niemczech - od 10 do 110 euro, w Hiszpanii od 50 do aż 5 tys. euro, a w Chorwacji i Grecji za nocowanie poza kempingami można zapłacić od 200 do 1300 tys. euro.

