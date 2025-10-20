Czym grozi spanie w samochodzie? Polacy nie zdają sobie z tego sprawy
Wielogodzinne, czasem kilkudniowe trasy samochodem wiążą się z koniecznością zatrzymania na nocleg. Niektórzy wynajmują pokoje w hotelach, jednak sporo osób w celu zminimalizowania kosztów podróży decyduje się na noc w pojeździe. Nie każdy jednak zastanawia się nad tym, czy w samochodzie można tak właściwie spać i czy jest to bezpieczne? Oto co mówią na ten temat europejskie przepisy.
Spis treści:
- Czy na terenie Polski można spać w samochodzie?
- Gdzie nie można spać w samochodzie?
- Czy na terenie całej Europy spanie w samochodzie jest dozwolone?
- Czym grozi spanie w samochodzie mimo zakazu?
Czy na terenie Polski można spać w samochodzie?
W Polsce nie ma zakazu spania w samochodzie, pod warunkiem że pojazd jest zaparkowany w dozwolonym miejscu. Należy mieć na uwadze, aby dostosować się do zasad prawidłowego parkowania jak również mieć pewność, że na danym miejscu nie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju. Jeśli chcesz zdrzemnąć się w czasie podróży lub spędzić w samochodzie noc, najlepszym i najbezpieczniejszym wyborem będzie nocleg przy autostradzie bądź drodze ekspresowej, na Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP). Zazwyczaj znajdują się tam toalety, prysznice, jak również niewielkie lokale gastronomiczne.
Gdzie nie można spać w samochodzie?
Należy wiedzieć, że w niektórych miejscach nocleg w pojeździ jest zabroniony i może grozić mandatem. Należą do nich:
- Pobocza autostrad i dróg ekspresowych
- Tereny chronione - rezerwaty, parki narodowe, lasy
- Prywatne posesje (bez zgody właściciela)
- Miejsca oznaczone zakazem postoju lub zatrzymywania
Czy na terenie całej Europy spanie w samochodzie jest dozwolone?
Osoby podróżujące często po Europie powinny mieć na uwadze fakt, że regulacje dotyczące spania w samochodzie różnią się w zależności od kraju. Aby uniknąć nieprzyjemności i wysokich mandatów, należy wcześniej zapoznać się z przepisami.
- W Niemczech dozwolone jest spanie w pojazdach na parkingach publiczny oraz stancjach benzynowych - do kilkunastu godzin
- W Austrii - przepisy są podobne jak w Niemczech, można spać w odpowiednich miejscach nie dłużej niż jedną dobę.
- W Szwecji, Finlandii, Norwegii - można nocować w samochodzie na parkingach, pamiętaj o tym, aby nie śmiecić i nie niszczyć przyrody. W Szwecji i Norwegii obowiązuje ponadto przepis, że pojazd powinien być zaparowany w odległości 150 m od zabudowań
- W Hiszpanii wszystko zależy od regionu. Z reguły można nocować w samochodzie, jednak zabronione jest rozkładanie krzeseł, stolików czy daszków.
- Na terenie Chorwacji w samochodach można nocować jedynie na kempingach.
- W Grecji - podobnie jak w Chorwacji w aucie można spać jedynie na kempingach, tolerowane są także niekiedy stanowiska odległe od plaż czy innych miejsc publicznych.
Czym grozi spanie w samochodzie mimo zakazu?
Nocowanie w pojazdach, w niedozwolonym miejscu może wiązać się z karą pieniężną. W zależności od kraju Europy, wysokość mandatu za to wykroczenie różni się. W Polsce parkowanie w niedozwolonym miejscu to kara od 100 zł do 1200 tys. zł, w Niemczech - od 10 do 110 euro, w Hiszpanii od 50 do aż 5 tys. euro, a w Chorwacji i Grecji za nocowanie poza kempingami można zapłacić od 200 do 1300 tys. euro.