Czym i jak często podlewać jagodę kamczacką? Kluczowy jeden szczegół
Jagoda kamczacka to piękna, azjatycka roślina, która może być ozdobą każdego ogrodu. Choć jest bardzo odporna, to ma swoje niewielkie wymagania. Co warto o niej wiedzieć?
Jagoda kamczacka: Co warto wiedzieć?
Jagoda kamczacka (wiciokrzew kamczacki, suchodrzew kamczacki) to piękny i bardzo reprezentacyjny krzew owocowy z rodziny przewiertniowatych, pochodzący z chłodnych rejonów Azji. Charakteryzują ją jasnozielone listki i fioletowo-granatowe, podłużne owoce. W okresie kwitnienia pojawiają się na niej kremowo - żółte kwiaty. Jagoda kamczacka osiąga wysokość dwóch metrów, a ponieważ robi niesamowite wrażenie, wybierana jest często jako główna ozdoba ogrodu.
Jagoda kamczacka dobrze odnajduje się w naszych warunkach klimatycznych, nieźle znosi zarówno mrozy jak i okresy suszy i jest niewymagająca. Co ciekawe, na niskie temperatury odporne są nawet kwiaty tego krzewu. Jagoda rzadko choruje i radzi sobie z większością szkodników.
Jagoda kamczacka preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Najlepiej rośnie w glebach gliniasto - piaszczystych i umiarkowanie wilgotnych. Roślina dobrze czuje się na naturalnym nawozie - obornik lub kompost wystarczy zaserwować jej raz na trzy lata. Przez pierwsze lata wzrostu należy regularnie wyrywać chwasty pojawiające się w miejscu, gdzie rośnie.
Czym i jak często podlewać jagodę kamczacką?
Jagoda kamczacka nie ma dużych wymagań, ale warto przestrzegać kilku zasad. Sadzonki rośliny należy delikatnie podlewać w porze suchej, dorosła jagoda radzi już sobie sama i pobiera wodę z opadów. Ponieważ lata bywają teraz w Polsce bardzo upalne, warto podlewać ją jednak w skrajnie suche dni, podczas zawiązywania owoców oraz we wrześniu, gdy gleba jest sucha, a jest to ważny dla rośliny czas zawiązywania pąków na kolejny rok. Dobrze sprawdzą się linie kroplujące, dostarczające wodę bezpośrednio do korzeni.
WAŻNE: Jagoda kamczacka nie toleruje zalewania!
Krzewy jagody kamczackiej podlewamy rano lub wieczorem, nigdy nie w pełnym słońcu, aby nie poparzyć rośliny i nie spowodować chorób grzybowych. Jagodę podlewamy wodą odestaną, o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia.
