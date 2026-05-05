Jagoda kamczacka: Co warto wiedzieć?

Jagoda kamczacka (wiciokrzew kamczacki, suchodrzew kamczacki) to piękny i bardzo reprezentacyjny krzew owocowy z rodziny przewiertniowatych, pochodzący z chłodnych rejonów Azji. Charakteryzują ją jasnozielone listki i fioletowo-granatowe, podłużne owoce. W okresie kwitnienia pojawiają się na niej kremowo - żółte kwiaty. Jagoda kamczacka osiąga wysokość dwóch metrów, a ponieważ robi niesamowite wrażenie, wybierana jest często jako główna ozdoba ogrodu.

Jagoda kamczacka dobrze odnajduje się w naszych warunkach klimatycznych, nieźle znosi zarówno mrozy jak i okresy suszy i jest niewymagająca. Co ciekawe, na niskie temperatury odporne są nawet kwiaty tego krzewu. Jagoda rzadko choruje i radzi sobie z większością szkodników.

Jagoda kamczacka preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Najlepiej rośnie w glebach gliniasto - piaszczystych i umiarkowanie wilgotnych. Roślina dobrze czuje się na naturalnym nawozie - obornik lub kompost wystarczy zaserwować jej raz na trzy lata. Przez pierwsze lata wzrostu należy regularnie wyrywać chwasty pojawiające się w miejscu, gdzie rośnie.

Jagoda kamczacka nie ma dużych wymagań 123RF/PICSEL

Czym i jak często podlewać jagodę kamczacką?

Jagoda kamczacka nie ma dużych wymagań, ale warto przestrzegać kilku zasad. Sadzonki rośliny należy delikatnie podlewać w porze suchej, dorosła jagoda radzi już sobie sama i pobiera wodę z opadów. Ponieważ lata bywają teraz w Polsce bardzo upalne, warto podlewać ją jednak w skrajnie suche dni, podczas zawiązywania owoców oraz we wrześniu, gdy gleba jest sucha, a jest to ważny dla rośliny czas zawiązywania pąków na kolejny rok. Dobrze sprawdzą się linie kroplujące, dostarczające wodę bezpośrednio do korzeni.

WAŻNE: Jagoda kamczacka nie toleruje zalewania!

Krzewy jagody kamczackiej podlewamy rano lub wieczorem, nigdy nie w pełnym słońcu, aby nie poparzyć rośliny i nie spowodować chorób grzybowych. Jagodę podlewamy wodą odestaną, o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia.

