Spis treści: Czym jest odwrócony napiwek? Jak działa odwrócony napiwek? Co ze standardowym napiwkiem dla kelnera?

Czym jest odwrócony napiwek?

Stołując się w restauracjach, jesteśmy przyzwyczajeni do pozostawiania napiwku dla kelnera. Zwykle jesteśmy nastawieni na kwotę w wysokości 10-20 proc. rachunku. Jednak coraz więcej polskich restauracji zaczyna wprowadzać zwyczaj tzw. odwróconego napiwku, czyli darmowego niewielkiego poczęstunku dla klientów na zakończenie biesiadowania, ale jeszcze przed podaniem rachunku. Tradycja ta jest powszechna w lokalach na południu Europy, zwłaszcza w Grecji czy Włoszech. W ramach odwróconego napiwku możemy otrzymać po kieliszku lokalnego alkoholu, np. nalewki lub słodką przekąskę. W Grecji często jest to np. baklava.

Jak działa odwrócony napiwek?

Niewielki darmowy poczęstunek od restauracji jest genialnym sposobem na to, by gość poczuł się w lokalu jak u siebie w domu. To wyraz serdeczności i podziękowanie za wybranie tej konkretnej restauracji. I choć kosztuje niewiele, może przynieść właścicielom lokalu ogromny pożytek. Dzięki temu klienci chętniej wracają do restauracji, czują się prawdziwie ugoszczeni i mają o wiele lepsze wrażenie z pobytu. Odwrócony napiwek to też świetny sposób, by zatrzeć drobne błędy, np. zbyt długi czas oczekiwania na obsługę czy błędy w zamówieniu. W dobie walki o klientów i wyzwań na rynku gastronomii to taki bezinteresowny gest mówi więcej niż tysiąc słów czy promocje.

W polskich lokalach coraz częściej można spotkać się z odwróconym napiwkiem 123RF/PICSEL

Co ze standardowym napiwkiem dla kelnera?

Po darmowym poczęstunku otrzymujemy rachunek za wcześniej zamówione posiłki i napoje. Jednak to, czy chcemy zostawić napiwek dla kelnera, w dalszym ciągu zależy od nas. Jeśli uznamy, że obsługa odbywała się na zadowalającym poziomie, na pewno warto zostawić napiwek w kwocie ok. 10 proc. całości rachunku.

- Sam pracuję w gastronomii jako kucharz, znam realia tej pracy i wiem, że potrafi być niezwykle ciężka. Dlatego ważne jest docenianie pracy obsługi. Jednak kiedy sam korzystam z restauracji i widzę, że kelnerzy traktują swoją pracę "po łebkach", muszę długo czekać na menu, a obsługa już po chwili nie pamięta, co się do nich mówię, nie zostawiam napiwku. Uważam, że za dodatkowe pieniądze należy się dodatkowo postarać - mówi Andrzej, 38-letni pracownik branży gastronomicznej.

