Czym nawozić czereśnie w czerwcu? Owoce będą słodsze i bardziej soczyste
Czerwiec to jeden z najważniejszych miesięcy w uprawie czereśni. Na drzewach dojrzewają owoce, a roślina intensywnie wykorzystuje składniki odżywcze zgromadzone w glebie. Chcąc zebrać obfite plony i cieszyć się dużymi, słodkimi czereśniami, nie warto pomijać dodatkowego wsparcia dla drzew w ogrodach i sadach. Właściwie dobrane składniki poprawią smak owoców i jednocześnie wzmocnią kondycję całego drzewa.
Spis treści:
- Dlaczego czerwcowe nawożenie czereśni jest ważne?
- W ogrodzie nie spoczywaj na laurach, inaczej zbiory będą marne
- Jakich składników potrzebuje czereśnia w czerwcu?
- Czym nawozić czereśnie w czerwcu?
- Naturalny nawóz do czereśni. Owoce będą duże i słodkie
Dlaczego czerwcowe nawożenie czereśni jest ważne?
W kontekście pielęgnacji drzew owocowych dużo uwagi poświęca się wiosennemu nawożeniu. Choć początek sezonu to czas intensywnych prac w ogrodzie, w kolejnych miesiącach nie powinniśmy bagatelizować dbania o czereśnie.
W czerwcu znajdują się w kluczowej fazie rozwoju owoców. Właśnie teraz upragnione kąski rozrastają się, gromadzą cukry i zyskują charakterystyczny smak, za którym wielu z nas tęskni przez cały rok. Jako ogrodnicy nie powinniśmy więc odpuszczać na finiszu. Czerwiec to czas, gdy drzewo potrzebuje solidnej dawki energii i składników mineralnych.
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W ogrodzie nie spoczywaj na laurach, inaczej zbiory będą marne
Niedobory składników pokarmowych w czerwcu mogą skutkować drobnymi owocami, słabszym wybarwieniem oraz gorszym smakiem. Osłabione drzewa stają się również bardziej podatne na stres związany z wysokimi temperaturami i okresowymi niedoborami wody. Połowa czerwca okazuje się ostatnim dzwonkiem, aby skutecznie wesprzeć czereśnię przed zakończeniem dojrzewania owoców.
Jakich składników potrzebuje czereśnia w czerwcu?
W okresie dojrzewania owoców pierwsze skrzypce gra potas. Pierwiastek odpowiada za transport cukrów w roślinie, wpływa na wielkość owoców oraz poprawia ich smak. Dzięki niemu czereśnie stają się bardziej soczyste, jędrne i słodsze.
Czerwiec to moment, kiedy warto zadbać także o dostarczenie wapnia. Wpływa on na jakość owoców i ogranicza ryzyko ich pękania.
Czym nawozić czereśnie w czerwcu?
Najlepszym rozwiązaniem są nawozy przeznaczone dla drzew owocowych, które zawierają zwiększoną ilość potasu oraz fosforu. W tym specyficznym okresie zaleca się wybierać preparaty o ograniczonej zawartości azotu, który mógłby skupić uwagę drzewa na wzroście pędów, a nie smacznych owoców.
Nawóz należy rozsypać w obrębie korony drzewa (nie tylko tuż przy pniu), a następnie lekko wymieszać z wierzchnią warstwą gleby i obficie podlać. W ten sposób składniki odżywcze szybciej dotrą do korzeni.
Naturalny nawóz do czereśni. Owoce będą duże i słodkie
Zwolennicy ekologicznego ogrodnictwa mogą sięgnąć po naturalne nawozy. Jednym z najprostszych rozwiązań jest wykorzystanie popiołu drzewnego. Ważne, by pochodził z czystego, nieimpregnowanego drewna. Zawiera duże ilości wapnia oraz potasu, które korzystnie wpływają na smak i jakość owoców. Wystarczy około szklanka popiołu na jedno drzewo.
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