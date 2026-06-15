Spis treści: Dlaczego czerwcowe nawożenie czereśni jest ważne? W ogrodzie nie spoczywaj na laurach, inaczej zbiory będą marne Jakich składników potrzebuje czereśnia w czerwcu? Czym nawozić czereśnie w czerwcu? Naturalny nawóz do czereśni. Owoce będą duże i słodkie

Dlaczego czerwcowe nawożenie czereśni jest ważne?

W kontekście pielęgnacji drzew owocowych dużo uwagi poświęca się wiosennemu nawożeniu. Choć początek sezonu to czas intensywnych prac w ogrodzie, w kolejnych miesiącach nie powinniśmy bagatelizować dbania o czereśnie.

W czerwcu znajdują się w kluczowej fazie rozwoju owoców. Właśnie teraz upragnione kąski rozrastają się, gromadzą cukry i zyskują charakterystyczny smak, za którym wielu z nas tęskni przez cały rok. Jako ogrodnicy nie powinniśmy więc odpuszczać na finiszu. Czerwiec to czas, gdy drzewo potrzebuje solidnej dawki energii i składników mineralnych.

W ogrodzie nie spoczywaj na laurach, inaczej zbiory będą marne

Niedobory składników pokarmowych w czerwcu mogą skutkować drobnymi owocami, słabszym wybarwieniem oraz gorszym smakiem. Osłabione drzewa stają się również bardziej podatne na stres związany z wysokimi temperaturami i okresowymi niedoborami wody. Połowa czerwca okazuje się ostatnim dzwonkiem, aby skutecznie wesprzeć czereśnię przed zakończeniem dojrzewania owoców.

Jakich składników potrzebuje czereśnia w czerwcu?

W okresie dojrzewania owoców pierwsze skrzypce gra potas. Pierwiastek odpowiada za transport cukrów w roślinie, wpływa na wielkość owoców oraz poprawia ich smak. Dzięki niemu czereśnie stają się bardziej soczyste, jędrne i słodsze.

Czerwiec to moment, kiedy warto zadbać także o dostarczenie wapnia. Wpływa on na jakość owoców i ogranicza ryzyko ich pękania.

Czym nawozić czereśnie w czerwcu?

Obfite zbiory czereśni są najlepszą nagrodą dla ogrodnika 123RF/PICSEL

Najlepszym rozwiązaniem są nawozy przeznaczone dla drzew owocowych, które zawierają zwiększoną ilość potasu oraz fosforu. W tym specyficznym okresie zaleca się wybierać preparaty o ograniczonej zawartości azotu, który mógłby skupić uwagę drzewa na wzroście pędów, a nie smacznych owoców.

Nawóz należy rozsypać w obrębie korony drzewa (nie tylko tuż przy pniu), a następnie lekko wymieszać z wierzchnią warstwą gleby i obficie podlać. W ten sposób składniki odżywcze szybciej dotrą do korzeni.

Naturalny nawóz do czereśni. Owoce będą duże i słodkie

Zwolennicy ekologicznego ogrodnictwa mogą sięgnąć po naturalne nawozy. Jednym z najprostszych rozwiązań jest wykorzystanie popiołu drzewnego. Ważne, by pochodził z czystego, nieimpregnowanego drewna. Zawiera duże ilości wapnia oraz potasu, które korzystnie wpływają na smak i jakość owoców. Wystarczy około szklanka popiołu na jedno drzewo.

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