Storczyki to rośliny domowe uwielbiane przez wielu - ich pielęgnacja jest prosta, a efekty zachwycające. Wraz z nadchodzącą jesienią należy jednak zadbać o pewne aspekty, aby kwiaty prawidłowo się rozwijały. Przedstawiamy najważniejsze zabiegi, o których musisz pamiętać.

Pielęgnacja storczyków jesienią. Czego potrzebują kwiaty?

Storczyki nie są szczególnie wymagające w pielęgnacji, ale ich potrzeby zmieniają się w zależności od pory roku - o tym warto pamiętać. Jesienią większość gatunków wchodzi w stan spoczynku: spowalniają procesy życiowe, ograniczają wzrost, oddychanie i pobieranie składników odżywczych. Dlatego właśnie w tym okresie należy zmodyfikować podlewanie i zrezygnować z nawożenia.

Kiedy roślina przejdzie w stan spoczynku, warto zwrócić uwagę na jej stanowisko. Należy zapewnić jej różnicę temperatur w pomieszczeniu podczas dnia i nocy. Z tego powodu storczyki warto przełożyć na parapet, pod uchylone wieczorami okno. Należy jednak uważać, aby silny przeciąg i przechłodzenie nie wyrządziły im szkody.

Storczyka można rozmnożyć z liścia. Warto traktować ten sposób jednak jako ostateczność 123RF/PICSEL

Problemem może być to, że nie każdy storczyk przechodzi w stan spoczynku jesienią i zimą. Czasami niektóre egzemplarze mogą zakończyć wegetację po kwitnieniu, latem albo wiosną. Dlatego właśnie należy zwrócić uwagę na objawy, dzięki którym będziemy w stanie dowiedzieć się, czego teraz potrzebuje nasz storczyk. Przede wszystkim jest to wstrzymanie kwitnienia oraz spowolniony wzrost. Dla rośliny jest to czas regeneracji, który jest konieczny do dalszego prawidłowego rozwoju - nie należy go lekceważyć.

Jak podlewać storczyki jesienią? Trzeba być ostrożnym

Jesień to dla storczyków czas odpoczynku, ale nie oznacza to, że możemy całkowicie zapomnieć o ich pielęgnacji. Oprócz zapewnienia różnicy temperatur między dniem a nocą warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pozwolą roślinom bez problemu przetrwać zimniejsze miesiące.

W tym okresie podlewanie trzeba ograniczyć do minimum, a czasem nawet całkowicie wstrzymać. Do regularnego nawadniania wracamy dopiero wtedy, gdy zauważymy, że storczyk zaczyna wypuszczać świeże liście i korzenie.

Jak dbać o storczyka 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Podobnie wygląda sprawa z nawożeniem - jesienią i zimą całkowicie z niego rezygnujemy. Pierwsze dawki składników odżywczych można wprowadzić dopiero wiosną, zaczynając od bardzo małych ilości i stopniowo je zwiększając.

Niezmiennie ważny jest za to dostęp do światła. Krótsze dni mogą sprawić, że rośliny będą go potrzebowały więcej, dlatego czasem konieczne bywa doświetlanie, które pomoże storczykom zdrowo przejść przez okres spoczynku.

Domowe sposoby na podlewanie storczyków

Jesienią nadmiar wody może prowadzić do problemów ze storczykami, jak gnicie czy rozwój chorób grzybowych. Aby nie zmarniały, musimy uważać na ilość wody, jaką im dostarczamy. Z tego powodu wiele osób rezygnuje ze standardowego podlewania i i zamiast tego robi kwiatom kąpiele.

Do dużej misji wypełnionej wodą wystarczy włożyć doniczkę ze storczykiem na ok. 20 minut. W tym czasie korzenie pobiorą tyle wody, ile potrzebują - jej nadmiar po prostu wypłynie z doniczki po zakończeniu kąpieli. Taką kąpiel można robić raz na 1-2 tygodnie.

