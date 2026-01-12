Katarzyna Bosacka, znana z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" oraz kanału na platformie YouTube pod nazwą "EkoBosacka" regularnie radzi Polakom, jak świadomie robić zakupy, wybierać zdrową żywność i nie przepłacać. Dziennikarka i prezenterka bierze także pod lupę składy popularnych produktów i doradza, jakich składników lepiej unikać.

Od czasu do czasu Bosacka publikuje też edukacyjne filmiki, w których odpowiada na pytania od obserwatorów i fanów. Tym razem wyjaśniła różnicę między śmietaną a śmietanką!

Czym się różni śmietana od śmietanki? Katarzyna Bosacka wyjaśniła różnicę

Katarzyna Bosacka opublikowała na Instagramie nowym film, w którym wytłumaczyła obserwatorom różnicę między śmietaną a śmietanką.

"Śmietanka jest pozyskiwana z mleka słodkiego, czyli możemy sobie wyobrazić, że doimy krowę i z góry ściągamy słodką śmietankę. Śmietana już powstaje z mleka ukwaszonego, czyli ściągamy tłuszcz ukwaszony, stąd śmietana jest kwaśna, a śmietanka jest słodka. I teraz, jeśli gotujemy np. zupę ogórkową, to lepiej do niej dolać śmietankę, dlatego że zbalansujemy ten kwaśny smak, natomiast jeśli gotujemy np. zupę dyniową czy marchewkową z tych słodszych warzyw, to lepsza będzie śmietana, bo doda zupie kwasowości".

W dalszej części nagrania Bosacka przypomniała, że śmietanka ma 30 proc. i więcej tłuszczu i można ją ubić. Śmietany się nie ubija, jest ona ukwaszona i ma zbyt zdecydowanie mniej tłuszczu - 18 proc., 12 proc, a nawet 10 proc.

Co więc wybrać?

"To zależy, co lubimy. Do deserów, kwaśnych zup śmietanka, do słodszych zup - śmietana" - wyjaśniła Bosacka.

