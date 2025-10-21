Ten przedmiot w kieszeni zastąpi monetę do wózka

Zdarza się, że przychodzimy do sklepu z zamiarem zrobienia większych zakupów, ale gdy sięgamy po wózek, okazuje się, że nie mamy przy sobie żadnych drobnych. Taka drobnostka potrafi skutecznie zepsuć humor. Na szczęście w sieci nie brakuje pomysłowych rozwiązań. Internauci chętnie dzielą się swoimi trikami na codzienne problemy, a jednym z popularniejszych tematów stały się właśnie sposoby na odblokowanie wózka bez monety.

Jedna z użytkowniczek TikToka zaprezentowała niezwykle prosty i skuteczny patent - wystarczy przedmiot, który większość z nas nosi przy sobie każdego dnia. Chodzi o klucz z zaokrągloną końcówką, przypominającą kształtem monetę. Wystarczy wsunąć go w gniazdo na żeton i wózek jest gotowy do użycia. To szybki i całkowicie bezpieczny sposób, który może uratować zakupy w najmniej spodziewanym momencie.

Nieoczywisty trik na odblokowanie wózka sklepowego

Klucz to tylko jedno z wielu pomysłowych rozwiązań, po jakie sięgają sprytni klienci. W sieci pojawia się coraz więcej kreatywnych trików, które potrafią zaskoczyć swoją prostotą. Jednym z nich jest wykorzystanie patyczka po lodach. Nie chodzi jednak o każdy patyczek - najlepiej sprawdzi się ten z szerszą, lekko zaokrągloną końcówką, która kształtem przypomina monetę. Taki "żeton" wystarczy delikatnie wsunąć w mechanizm wózka. Choć sposób jest zaskakująco skuteczny, warto zachować ostrożność, gdyż drewniany patyczek może się złamać, jeśli użyjemy zbyt dużo siły.

Patyczek po lodach może pomóc odblokować wózek na zakupy Canva Pro INTERIA.PL

Kosztuje grosze, a ratuje podczas awarii zakupowych

Najwygodniejszym, a zarazem najbezpieczniejszym sposobem na zastąpienie monety pozostaje specjalny brelok-żeton do wózka. To niewielkie akcesorium można przypiąć do kluczy, dzięki czemu zawsze ma się je pod ręką. Takie żetony często można otrzymać za darmo przy kasach w marketach lub podczas akcji promocyjnych, gdy sklepy rozdają je w ramach drobnych upominków dla klientów. Jeśli akurat nie trafimy na taką okazję, nic straconego, gdyż koszt zakupu breloka to 5-15 zł. Znajdziemy go nie tylko w supermarketach, ale też w popularnych punktach sprzedaży drobiazgów, takich jak Empik, kioski czy sklepy turystyczne. Co więcej, niektóre modele są wykonane z trwałego metalu lub plastiku i pasują do większości typów wózków, dzięki czemu stanowią praktyczny i długowieczny zamiennik monety.

Akcesorium, które zawsze warto mieć przy kluczach Canva Pro INTERIA.PL

