Spis treści: Ocet jabłkowy w roli głównej Dezynfekcja kuchni? Ocet jabłkowy pomoże Zapach daje się we znaki? Ocet jabłkowy go zneutralizuje Ocet jabłkowy do zadań specjalnych: w czym może jeszcze pomóc?

Ocet jabłkowy w roli głównej

O ile ocet spirytusowy zaliczany jest do tanich i ekologicznych środków czystości, ten przygotowany z jabłek już jest nieco droższy. Ponadto ma podobne zastosowania, które warto znać. Kto powinien zainteresować się octem jabłkowym? Przede wszystkim wszyscy ci, którym nie odpowiada zapach tego standardowego. Ocet jabłkowy ponadto ma wiele więcej właściwości: może usuwać kamień, redukować nieprzyjemne zapachy, niwelować tłuste plamy, ale także dezynfekować. Sprawdźmy, jak korzystać z octu jabłkowego w domowych porządkach.

Dezynfekcja kuchni? Ocet jabłkowy pomoże

Wiemy już, że ocet jabłkowy ma wiele interesujących właściwości, które do kuchni pasują idealnie. Warto przyjrzeć się temu, że specyfik ma działanie dezynfekujące. Wtedy można sięgnąć po ocet jabłkowy, kiedy chcemy w ten sposób doczyścić zlew, noże, płytki, blaty oraz deski do krojenia. Mikstura przyda się także wtedy, kiedy chcemy wyczyścić wnętrza szafek albo lodówkę. Aby skorzystać z octu jabłkowego, nie trzeba go rozcieńczać, ale do delikatnych powierzchni, lepiej wymieszać go z wodą w stosunku 1:1.

UWAGA: choć ocet jabłkowy ma doskonałe działanie, lepiej nie korzystać z niego na niektóre powierzchnie. Warto go zastąpić, kiedy mamy do czynienia z kamiennymi miejscami, takimi jak marmur, czy granit.

Zapach daje się we znaki? Ocet jabłkowy go zneutralizuje

Nieprzyjemne zapachy mogą czaić się w wielu zakamarkach domu. Czasami szafa wymaga odświeżenia, ale także np. lodówka ma w środku odór, który jest nie do wytrzymania. W obu przypadkach warto wymieszać wodę z octem jabłkowym w proporcji 1:1 i dokładnie umyć jej wnętrza lodówki czy szafek. Ponadto do lodówki można ustawić miseczkę z nierozcieńczonym specyfikiem, który pochłonie nieprzyjemny zapach np. z lodówki.

Ocet jabłkowy do zadań specjalnych: w czym może jeszcze pomóc?

Ocet jabłkowy może pomóc w sprzątaniu, ale nie tylko kuchni. Warto poznać jeszcze inne zastosowania specyfiku i dostosować je do swoich potrzeb. Jak można jeszcze wykorzystać ocet jabłkowy?

Do mycia okien i luster - jeśli szklane powierzchnie chcemy doczyścić bez szorowania, ale także bez zacieków, to ocet jabłkowy sprawdzi się tutaj doskonale.

Odkamienianie - zwykły ocet to najczęściej polecany produkt do usuwania kamienia. Doskonale poradzi sobie w przypadki osadów na armaturze, ale także w czajnikach, zlewach i innych newralgicznych miejscach.

Podłogi na błysk - jeśli podłogi są bardzo zabrudzone, to ocet pomoże je doczyścić w ekologiczny sposób. Wystarczy dodać szklankę specyfiku do wiadra z ciepłą wodą. Uwaga: ocet jabłkowy nie jest wskazany do mycia parkietu.

Środek na owady - jeśli muszki owocówki chmarami wlatują do naszego domu, również możemy się za pomocą octu jabłkowego pozbyć. Filiżankę wypełniamy płynem, dodajemy nieco płynu do mycia naczyń oraz nieco kurkumy do zabarwienia. Pułapki zachęci owady i je zneutralizuje.

