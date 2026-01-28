Spis treści: Dlaczego warto używać drewnianych przyborów kuchennych? Jak prawidłowo czyścić drewniane łyżki? O tym mało kto wie Czy drewniane łyżki można myć w zmywarce?

Dlaczego warto używać drewnianych przyborów kuchennych?

Drewniane przybory kuchenne są cenione z wielu względów. Przede wszystkim nie rysują powierzchni patelni czy garnków, nie posiadają toksycznego plastiku i innych szkodliwych związków, są trwałe, bezpieczne dla środowiska i nie przewodzą ciepła. Można więc stwierdzić, że przyrządzanie posiłków z ich użyciem to sama przyjemność.

Sztućce wykonane z naturalnego tworzywa, jakim jest drewno, są w pełni bezpieczne i nie zagrażają zdrowiu pod warunkiem, że dobrze o nie dbamy. Wiele osób myje je, a nawet tylko opłukuje pod bieżącą wodą i odkłada do szuflady. Jednak drewno, chociaż ma właściwości antybakteryjne, może stać się pożywką dla bakterii. Konieczne jest więc nie tylko dokładne ich mycie, ale również dezynfekowanie. Jak skutecznie wykonać taki zabieg?

Jak prawidłowo czyścić drewniane łyżki? O tym mało kto wie

Niedawno w mediach społecznościowych, na profilu prowadzonym przez Aleksandrę Eksner pojawił się filmik, w którym influencerka przedstawiła, jak powinna wyglądać skutecznie wykonana dezynfekcja drewnianych łyżek, szpatułek czy chochelek.

- W drewnianych łyżkach chowa się więcej, niż myślisz. Wygotowanie ich pozwala się pozbyć starego tłuszczu i bakterii - wyjaśniła Aleksandra Eksner.

Okazuje się, że wystarczy włożyć drewniane sztućce go garnka z wodą i gotować je przez kilkanaście minut, a na koniec wyjąć i osuszyć. Potem warto również przeprowadzić zabieg natłuszczający, który sprawi, że łyżki posłużą na znacznie dłużej. Świetnie sprawdzi się do tego olej kokosowy.

- Olej kokosowy nawilża i uszczelnia drewno. Zapobiega jego pękaniu i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Twoje łyżki ci za to podziękują - czytamy na Instagramie.

Czy drewniane łyżki można myć w zmywarce?

Dla niektórych osób tego typu sposób dezynfekcji łyżek może wydawać się bezsensowny, bo przecież zdaniem wielu - można umieścić je w zmywarce. Nic bardziej mylnego - zarówno drewniane łyżki, deski do krojenia jak i naczynia z drewnianymi elementami nie nadają się do mycia w zmywarce. Pod wpływem wysokiej temperatury, wilgoci oraz silnych detergentów, surowiec ten bowiem pęcznieje, odkształca się, pęka i traci swoje właściwości. Co więcej drewno w zmywarce wchłania chemiczne detergenty, które później mogą przenikać do żywności.

