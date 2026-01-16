Spis treści: Prostota przede wszystkim. Z czego powstaje tahini? Skąd pochodzi tahini? Kariera pasty jest długa Czy tahini jest zdrowe? Zajadaj, ale z umiarem

Prostota przede wszystkim. Z czego powstaje tahini?

To nic innego jak gładka pasta powstająca ze zmielonych ziaren sezamu. W najprostszej, a zarazem najbardziej wartościowej wersji zawiera wyłącznie sezam, bez dodatku soli, cukru czy olejów. Dzięki naturalnej zawartości tłuszczu ziarna pod wpływem intensywnego mielenia zamieniają się w kremową masę o intensywnym aromacie.

Produkt stanowi podstawą wielu dań kuchni orientalnej. Spotkać można tahini jasne, produkowane z łuskanego sezamu, ale dostępne jest także tahini z sezamu niełuskanego - bardziej wyraziste i bogatsze w składniki mineralne.

Skąd pochodzi tahini? Kariera pasty jest długa

Korzenie tahini sięgają co najmniej czterech tysięcy lat wstecz. Sezam był jedną z pierwszych roślin oleistych uprawianych przez człowieka, a pasta sezamowa pojawiała się w kuchniach starożytnych cywilizacji. Szczególnie mocno tahini zakorzeniło się na Bliskim Wschodzie, gdzie do dziś jest ważnym składnikiem codziennej diety.

Pasta tahini to świetny wybór dla sercowców

Źródła historyczne wskazują, że sezam i jego przetwory znane były również w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. W tamtych czasach traktowano je jako cenne pożywienie wzmacniające organizm. Pasta tahini była uznawana za naturalne źródło energii, wspomagające rekonwalescencję po chorobach i poprawiające kondycję fizyczną. W medycynie ludowej wierzono, że sezam wzmacnia krew, układ trawienny oraz odporność, choć nie znano jeszcze pojęcia witamin czy przeciwutleniaczy.

Czy tahini jest zdrowe?

Pasta z sezamu jest bogatym źródłem zdrowych tłuszczów nienasyconych, które wspierają pracę serca i układu krążenia. Zawiera również cenne białko roślinne, co czyni ją wartościowym składnikiem diety osób ograniczających spożycie mięsa.

Tahini to skarbnica miedzi o wszechstronnym działaniu na organizm. Wykazuje działanie hamujące namnażanie się szkodliwych bakterii i skutecznie je niszczy. Jest niezbędna dla skóry, włosów i kości. Wpływa korzystnie także na mózg, wspomagając przewodzenie impulsów nerwowych. Nie pozostaje bez znaczenia dla pamięci, koncentracji oraz nastroju.

Spożywanie tahini to sposób na dostarczenie ciału wapnia, żelaza, magnezu i cynku, a także witamin z grupy B. Jest uznawane za produkt o wysokiej gęstości odżywczej. W praktyce oznacza to, że niewielka ilość dostarcza solidną porcję cennych składników. Pasta z sezamu wspiera zdrowie kości, układu nerwowego i zapewnia długotrwałe uczucie sytości.

Zajadaj, ale z umiarem

Czy produkt jest całkowicie wolny od wad? Nie do końca. Należy pamiętać, że tahini jest kaloryczne. Jedna łyżka stołowa (ok. 15 g) zawiera 89 kcal. Dlatego najlepiej traktować pastę jako element zbilansowanej diety, a nie główny składnik posiłków. Zaleca się spożywać maksymalnie dwie łyżki dziennie.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami

