Dba o jelita, serce i kości. Ta słodka przekąska ukoi też nerwy

Spis treści: Na co pomaga chałwa w diecie? Czy chałwa jest zdrowa? Z czego jest chałwa? Wartości odżywcze popularnej przekąski Chałwa a serce i układ krążenia Chałwa a kości i mięśnie Czy chałwa jest dobra na nerwy i stres? Czy chałwa jest zdrowa dla jelit? Kiedy chałwa może szkodzić? Ile chałwy można jeść dziennie? Jak wybrać zdrową chałwę?

Na co pomaga chałwa w diecie? Czy chałwa jest zdrowa?

Chałwa jest dobrze znanym słodkim przysmakiem, który łatwo kupić w Polsce. Wytwarzana jest z nasion sezamu i to właśnie im zawdzięcza właściwości zdrowotne, których nie mają inne słodycze.

Chałwa stanowi nie tylko słodką przekąskę, która szybko zaspokoi ochotę na słodycze. Jest doskonałym źródłem szybko przyswajalnej energii, a zawarte w niej substancje mają również pozytywny wpływ na zdrowie.

Z czego jest chałwa? Wartości odżywcze popularnej przekąski

Chałwę sezamową produkuje się z łuskanych nasion sezamu, które są prażone następnie szybko chłodzone i rozdrabniane na miazgę. Proces produkcji chałwy wpływa na większą biodostępność cennych składników odżywczych znajdujących się w sezamie np. lignanów. Do chałwy dodawany jest cukier lub miód i korzeń mydlnicy. Można w niej znaleźć dodatek orzechów lub ekstraktów np. z wanilii.

Pierwsze udokumentowane przepisy na chałwę pochodzą z XIII wieku, choć znana była dużo wcześniej. Szybko zyskała popularność w Turcji i na Bliskim Wschodzie skąd rozprzestrzeniła się na całą Europę. Turcja pozostaje największym producentem chałwy sezamowej. W wielu państwach można odnaleźć inne jej wariacje, np. w Mołdawii bardzo popularna na jest chałwa słonecznikowa, którą można kupić na wagę niemal w każdym sklepie spożywczym.

Chałwa sezamowa jest źródłem sporej ilości tłuszczów. Są to jednak w większości tłuszcze wielonienasycone z rodziny omega 6 i 9 np. kwas linolowy i oleinowy, które wykazują właściwości prozdrowotne. Przysmak ten dostarcza też sporo węglowodanów pochodzących przede wszystkim z dodanego miodu lub cukru. Jest także źródłem białka o korzystnym profilu aminokwasowym, dzięki czemu jest ceniona przez osoby na diecie wegetariańskiej i wegańskiej.

Chałwa ABC 123RF/PICSEL

Z powodu swojego składu chałwa jest przekąską bardzo kaloryczną. 100 g dostarcza ok. 500 kcal. Ponadto jest produktem o średnim indeksie glikemicznym, co zawdzięcza obecności sporej ilości błonnika. W składzie chałwy znajdują się również m.in.:

witaminy E i z grupy B,

składniki mineralne: żelazo, wapń, magnez i fosfor,

przeciwutleniacze lignany należące do polifenoli oraz fitosterole.

Chałwa należy więc do produktów o dużej gęstości odżywczej, ale jednocześnie dużej kaloryczności. Jej udział w diecie powinien być kontrolowany.

Chałwa a serce i układ krążenia

Chałwa, a właściwie zawarty w niej sezam, pozytywnie oddziałuje na układ krwionośny i serce. Kluczowe są tu fitosterole, które ograniczają wchłanianie cholesterolu i mogą obniżyć stężenie cholesterolu LDL.

Z metanalizy Vajdiego (2024 r.) wynika, że suplementacja sezamem może przyczynić się do obniżenia ryzyka powstawania blaszek miażdżycowych.

W sezamie zawarte są również lignany, szczególnie sezamina, które wykazują właściwości obniżające ciśnienie krwi, tym samym wraz z magnezem działającym przeciwskurczowo chroni przed nadciśnieniem.

Chałwa a kości i mięśnie

Sezam, szczególnie ten niełuskany, jest bogatym źródłem wapnia. W 100 g niełuskanych nasion znajduje się ok. 975 mg wapnia. Niestety do produkcji chałwy używany jest sezam łuskany, który zawiera go znacznie mniej. Jego obecność wraz z dużą zawartością fosforu oddziałują jednak pozytywnie na układ kostny.

Spożycie chałwy może wpłynąć także na prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego przez zawartość magnezu. To właśnie ten pierwiastek odpowiada za skurcz i rozkurcz mięśni, także mięśnia sercowego.

Chałwa 123RF/PICSEL

Czy chałwa jest dobra na nerwy i stres?

Magnez zawarty w nasionach sezamu używanych do produkcji chałwy pozytywnie wpływa również na układ nerwowy. Niedobór tego pierwiastka może nasilać stres i objawy zmęczenia, problemy ze snem, a nawet występowanie stanów lękowych. Z kolei sam stres przyspiesza wypłukiwanie magnezu, dlatego w okresach najbardziej stresujących zaleca się dietę bogatą w magnez. W tym wypadku chałwa może być smacznym źródłem tego cennego pierwiastka.

Nie tylko magnez zawarty w chałwie pomoże ukoić nerwy. Pozytywne działanie w tym kontekście przyniesie też witamina B1 czy zawarty w chałwie tryptofan będący prekursorem serotoniny, czyli "hormonu szczęścia".

Czy chałwa jest zdrowa dla jelit?

Chałwa jest bogatym źródłem błonnika, który wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego i zdrowie jelit. Nie tylko pomaga w procesie trawienia, ale również jest pożywką dla bakterii probiotycznych zasiedlających nasze jelita.

W kontekście zdrowych jelit chałwa może odgrywać ważną rolę także z powodu dodatku korzenia modlnicy. Roślina ta wykazuje działanie żółciopędne i pobudza trawienie. Warto jednak pamiętać, że jej nadmiar w organizmie jest toksyczny i zamiast pomóc będzie podrażniać żołądek i jelita.

Kiedy chałwa może szkodzić?

Choć chałwa wykazuje właściwości zdrowotne, nie każdy może wprowadzić ją do diety. Szczególnie powinny uważać na nią osoby z:

cukrzycą i insulinoopornością - ze względu na wysoką zawartość węglowodanów i średni indeks glikemiczny;

nadwagą i otyłością - ze względu na sporą ilość kalorii, którą dostarcza;

chorobami układu pokarmowego - ze względu na dużą zawartość tłuszczu;

alergiami - sezam należy do popularnych alergenów.

Duża zawartość cukru i tłuszczu w chałwie sprawia, że nie jest produktem łatwostrawnym, a raczej mocno obciążającym układ trawienny. Z tego powodu osoby mające problemy z trawieniem powinny sięgać po inne przekąski.

Ile chałwy można jeść dziennie?

Chałwa 123RF/PICSEL

Wielu dietetyków powtarza, że należy zachować umiar we wszystkim - nawet w słodyczach mających pozytywne działanie na organizm. W przypadku chałwy jest dokładnie tak samo. Jej nadmiar możesz szybko poczuć na żołądku, a później zobaczyć na wadze. Z tego powodu zalecaną porcją chałwy jest 30 g dziennie. Tyle tej słodkiej przyjemności dziennie nie powinno znacznie zwiększyć bilansu kalorycznego diety, a także zanadto obciążyć układu pokarmowego.

Jak wybrać zdrową chałwę?

W sklepach znajdziemy chałwy w przeróżnych smakach i rozmiarach. Aby słodycz ta miał pozytywne działanie na organizm, musi wykazywać się odpowiednim składem. Przede wszystkim chałwa powinna mieć jak największy udział nasion sezamu. W jej składzie powinno znaleźć się minimum 50-57% miazgi sezamowej. Im więcej, tym lepiej.

Skład chałwy podany na opakowaniu powinien być jak najkrótszy. Należy unikać produktów, których lista składników zaczyna się od cukru czy syropu glukozowo-fruktozowego, a także tych, w których składzie znajduje się olej palmowy czy emulgatory obniżające zawartość sezamu.

MOŻNA ZDROWIEJ. O ŚNIE. Somnolog: Latami można nie wiedzieć, że we śnie rozwija się choroba INTERIA.PL