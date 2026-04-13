Spis treści: Sezonowe dekoracje mają datę przydatności Sztuczne kwiaty to relikt przeszłości Zamiast przytulności, wrażenie bałaganu Przepych odchodzi do lamusa

Sezonowe dekoracje mają datę przydatności

Jesienne kosze z szyszkami, suszone plasterki pomarańczy zawieszone na sznurkach w różnych częściach domu, świąteczne stroiki czy okolicznościowe girlandy. Wszystkie te akcesoria mają swój urok, ale tylko przez określony czas. Problem aranżacyjny zaczyna się wtedy, gdy zostają z nami na długie miesiące, a czasem nawet na cały rok.

Przestarzałe sezonowe dekoracje wprowadzają wizualny chaos. Warto regularnie je usuwać i przechowywać w specjalnie wydzielonych schowkach, zamiast eksponować je bez względu na porę roku. Świeczki o zapachu piernika w środku lata albo puchate poduszki z reniferami wiosną sprawiają, że goście mogą nas postrzegać jako osoby niedbałe. Ponadto "przetrzymane" ozdoby nie będą cieszyć tak samo, gdy wreszcie nadejdzie pora, kiedy staną się aktualne.

Sztuczne kwiaty to relikt przeszłości

Kiedyś były popularnym rozwiązaniem, postrzeganym jako szczyt dekoracyjnego sprytu. Dziś sztuczne kwiaty coraz częściej są uznawane za faux pas. Nawet jeśli są wykonane z dużą dbałością o szczegóły, nie dorównują naturalnym roślinom. W dodatku z czasem zbierają kurz i tracą kolor, co nie wygląda estetycznie.

Zamiast nich lepiej postawić na żywe rośliny - doniczkowe lub bukiety z kwiatów ciętych, jeśli nie chcesz deklarować swojej gotowości do dbania o bardziej trwałe okazy.

Sztuczne kwiaty nie są mile widzianą ozdobą domu

Zamiast przytulności, wrażenie bałaganu

Świece potrafią stworzyć wyjątkowy klimat, ale tylko wtedy, gdy są zadbane. Świeczniki oblepione starym woskiem, niedopalone świece i stojaki ustawione przypadkowo w różnych miejscach pomieszczenia nie wyglądają stylowo ani "artystycznie". Zdecydowanie bliżej im do tworzenia wrażenia bałaganu.

Jeśli lubisz świece, postaw na jakość zamiast ilość. Wybierz kilka estetycznych świeczników i regularnie je czyść. Zużyte resztki wyrzucaj na bieżąco. W ten sposób wnętrze będzie wyglądało schludnie i elegancko, zamiast przypominać środek zapomnianego skansenu.

Przepych odchodzi do lamusa

Jeszcze kilka lat temu styl glamour był synonimem dobrego smaku i luksusu. Błyszczące powierzchnie, złocone ramy, kryształki i lśniące żyrandole dominowały w wielu mieszkaniach. Jak to jednak bywa z trendami, styl ten wyraźnie stracił na popularności. Coraz częściej jest uznawany za przesadzony, a nawet kiczowaty.

Współczesne wnętrza skłaniają się ku funkcjonalności, prostocie i naturalnym materiałom. Zamiast połyskujących ozdób, lepiej wybrać jakość i subtelne detale.

