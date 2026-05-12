Spis treści: Dichondra srebrzysta jest porównywana do wodospadu Czy dichondra srebrzysta kwitnie? Uprawa dichondry srebrzystej nie jest trudna Roślina balkonowa, która przetrwa upały bez szwanku Pokaż ją światu w drugiej połowie maja Zimowanie dichondry. Czy jest możliwe?

Dichondra srebrzysta jest porównywana do wodospadu

Dichondra srebrzysta (Dichondra argentea) jest nazywana także dwurogowcem srebrzystym. To dekoracyjna roślina o zwisających pędach, które mogą osiągnąć nawet dwa metry długości. Z tego powodu pięknie prezentuje się w wiszących pojemnikach lub wysokich donicach. Dzięki takiej ekspozycji łatwo jest zrozumieć porównywanie dichondry do roślinnego wodospadu.

Największą ozdobą tego okazu są drobne, miękkie liście o sercowatym kształcie. Mają srebrzyste zabarwienie, od którego pochodzi nazwa rośliny. Dzięki niemu wygląda wyjątkowo elegancko, tworząc efekt lekkiej, srebrnej kaskady. Z gracją porusza się na wietrze i przyciąga uwagę z daleka.

Czy dichondra srebrzysta kwitnie?

Roślina faktycznie kwitnie, lecz jej kwiaty są bardzo małe i raczej nie pełnią funkcji dekoracyjnej. Zazwyczaj zyskują zielonkawy lub kremowy odcień, przez co pozostają słabo widoczne wśród ozdobnych liści.

Z kolei srebrzyste pędy doskonale komponują się z obficie kwitnącymi roślinami balkonowymi. Dichondra często jest sadzona w towarzystwie pelargonii, petunii i werben, ponieważ tworzy dla nich szykowne tło i dodaje całej kompozycji lekkości.

Dichondra wygląda zjawiskowo w wiszących donicach 123RF/PICSEL

Uprawa dichondry srebrzystej nie jest trudna

Nie tylko kwestie estetyczne powinny wzbudzać ogrodnicze zainteresowanie tą rośliną. Dichondra srebrzysta jest stosunkowo łatwa w uprawie, więc nie sprawi problemów osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z zamianą tarasu w zielony zakątek.

Najlepiej rośnie w jasnych miejscach, gdzie dostęp do dobrego nasłonecznienia ma przez co najmniej sześć godzin dziennie. Mimo że poradzi sobie na stanowiskach półcienistych, preferuje ciepło. Im więcej światła, tym bardziej intensywne kolory i zagęszczenie liści.

Roślina balkonowa, która przetrwa upały bez szwanku

Dichondra lubi lekkie i przepuszczalne podłoże. W donicy nie powinno zabraknąć warstwy drenażowej wykonanej przy użyciu keramzytu lub żwirku. Najbardziej służy jej umiarkowane podlewanie. Znacznie lepiej znosi krótkie przesuszenie niż nadmiar wilgoci. Podczas podlewania należy uważać, aby nie moczyć liści. Roślina dobrze znosi wysokie temperatury i jest odporna na upały, dlatego świetnie sprawdza się na mocno nasłonecznionych balkonach.

Pokaż ją światu w drugiej połowie maja

Słabością dichondry srebrzystej jest wrażliwość na niskie temperatury. Źle znosi przymrozki, dlatego na zewnątrz najlepiej wystawiać ja dopiero w drugiej połowie maja. Zazwyczaj wtedy mija ryzyko nocnych spadków temperatury. Zbyt wczesne wystawienie doniczki z rośliną na balkon może skutkować uszkodzeniem liści i zahamowaniem wzrostu. Brzmi jak kiepski start sezonu, więc lepiej uważać.

Zimowanie dichondry. Czy jest możliwe?

W Polsce najczęściej jest traktowana jako roślina jednoroczna. Nie oznacza to, że musimy rezygnować z prób przezimowania dichondry. Jesienią warto przenieść ją do jasnego, ale chłodnego pomieszczenia (o temperaturze 14-18 st. C). Zimą należy mocno ograniczać podlewanie, ale nie rezygnować z niego zupełnie. Całkowite przesuszenie bryły korzeniowej nie wyjdzie roślinie na dobre.

Wiosną dichondrę można przyciąć, by pobudzić ją do wzrostu i ponownie umieścić na balkonie po 15 maja.

