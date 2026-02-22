Dieta ketogeniczna nie jest dla każdego. Jak jeść z głową?
Od lat na popularności nabiera tak zwana dieta "keto". Jednak niewielu wie, z jakimi ograniczeniami się to wiąże. Też nie każdy możę sobie na nią pozwolić. Jak rozsądnie ograniczać węglowodany, aby wytrwać w diecie, jak najdłużej?
Na czym polega dieta ketogeniczna?
Dieta ketogeniczna jest często omawiana, ale nie każdy wie, na czym dokładnie polega. Stosują ją m.in. osoby aktywne fizycznie, a także osoby z cukrzycą typu 2 lub nadwagą. Polega ona na bardzo dużym ograniczeniu węglowodanów i zwiększeniu ilości tłuszczów oraz białka w diecie. Dzięki temu organizm wchodzi w stan nazywany ketozą - wtedy zamiast cukru (glukozy) zaczyna wykorzystywać tłuszcz jako główne źródło energii. W praktyce oznacza to zmianę codziennych nawyków żywieniowych i dokładniejsze planowanie posiłków. Wiele osób wybiera tę dietę także po to, by poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi lub wspierać redukcję masy ciała.
Kto powinien uważać na dietę ketogeniczną?
Warto pamiętać, że duże zmiany w sposobie odżywiania najlepiej najpierw skonsultować z lekarzem. Dieta ketogeniczna nie jest odpowiednia dla wszystkich. Może ona mocno obciążać serce, wątrobę i nerki, dlatego nie jest zalecana osobom z chorobami tych narządów. Ostrożność powinny zachować także osoby z cukrzycą - w ich przypadku dieta powinna być ustalana ze specjalistą. Dotyczy to również osób z problemami z cholesterolem oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jesteśmy tym, co jemy, dlatego tak istotne jest, aby świadomie wprowadzać zmiany.
Mniej węglowodanów. Jak zrobić to z głową?
Podstawą jest ułożenie jadłospisu opartego głównie na tłuszczach i białku, przy jednoczesnym ograniczeniu węglowodanów. Na początek można skorzystać z gotowych planów posiłków. Pomagają one łatwiej wejść w nowy sposób odżywiania. Jednak warto zmniejszać ilość węglowodanów stopniowo. Jeśli wcześniej było ich w diecie dużo, lepiej ograniczać je przez kilka dni. Częstym błędem jest natychmiastowa rezygnacja z węglowodanów, przez co łatwo jest się zniechęcić. Dzięki temu organizm łagodniej przyzwyczaja się do zmian i łatwiej uniknąć nieprzyjemnych objawów na początku diety. Aby wejść w stan ketozy, zwykle ogranicza się węglowodany do około 20-50 g dziennie. Najczęściej oznacza to rezygnację z produktów takich jak pieczywo, makaron, ryż czy ziemniaki. Warto też regularnie sprawdzać efekty diety, np. kontrolując masę ciała i obwód talii. Dzięki temu łatwiej ocenić, czy wybrany sposób odżywiania działa tak, jak powinien.
