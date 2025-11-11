Spis treści: Czym jest dieta bezglutenowa i kto powinien ją stosować? Coraz więcej osób stosuje dietę bezglutenową "Dieta celebrytów" opiera się na niezdrowych produktach? Dlaczego dieta bezglutenowa może szkodzić?

Czym jest dieta bezglutenowa i kto powinien ją stosować?

Dieta bezglutenowa polega na całkowitym wyeliminowaniu produktów zawierających gluten. Białko to występuje w ziarnach pszenicy, żyta i jęczmienia i u niektórych osób wywołuje alergię. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH podkreśla jednak, że dietę powinny stosować wyłącznie osoby zmagające się z celiakią, chorobą Dühringa, nieceliakalną nadwrażliwością na gluten czy alergią. Chorzy po spożyciu glutenu skarżą się na silne bóle brzucha i głowy, zaparcia, wzdęcia, biegunki, ciągłe zmęczenie i obniżenie nastroju. W przypadku niektórych schorzeń symptomy ujawniają się także na skórze w postaci wysypki i swędzących zmian. Dietę bezglutenową stosuje się po szczegółowej diagnostyce i konsultacji z lekarzem.

Coraz więcej osób stosuje dietę bezglutenową

Eksperci ostrzegają, że eliminacja produktów zawierających gluten to typowa dieta lecznicza. Pod żadnym pozorem nie powinny jej stosować zdrowe osoby bez alergii czy nietolerancji. Ze względu na eliminację wielu produktów zawierających ziarna zbóż łatwo o niedobory żywieniowe. Pełnoziarniste pieczywo, makaron, grube kasze czy ryż są bogatym źródłem witamin, minerałów i błonnika. Z kolei produkty bezglutenowe są znacznie bardziej przetworzone i zawierają mniej wartościowych składników odżywczych.

"Dieta celebrytów" opiera się na niezdrowych produktach?

Dietę bezglutenową rozpowszechniły znane osoby - aktorzy czy modelki, które zachwalają ten sposób odżywiania się jako zdrowszy i sprzyjający utracie wagi. Z tego względu eliminowanie glutenu bywa nazywane "dietą celebrytów". Zwykli ludzie patrzący na idealne ciało bez grama zbędnego tłuszczu też chcą zobaczyć niesamowite efekty diety. Niestety badanie opublikowane na łamach "Plant Foods for Human Nutrition" wykazało, że może to być niebezpieczną mrzonką. Naukowcy porównali skład 39 zwykłych produktów zbożowych i ich bezglutenowych zamienników dostępnych w USA. Okazało się, że te drugie są droższe, zawierają więcej cukru i niezdrowych tłuszczów, a znacznie mniej białka i błonnika. W Polsce jest podobnie - tego typu artykuły spożywcze często są wysokoprzetworzone i znajdziemy w nich sztuczne dodatki, takie jak barwniki, substancje polepszające konsystencję, wzmacniacze smaku, a przede wszystkim znacznie więcej cukru czy soli.

Dlaczego dieta bezglutenowa może szkodzić?

Osoby na diecie bezglutenowej spożywają znacznie mniej cennego błonnika i często doskwierają im zaparcia. Są też znacznie bardziej narażone na niedobory żelaza, wapnia, cynku, witamin z grupy B czy witaminy D. A to wiąże się z dokuczliwymi objawami, takimi jak gorszy nastrój i funkcje poznawcze, osłabienie odporności i słabsze kości. Badania sugerują też, że dieta bezglutenowa może zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2. Przyczyną jest zwiększone spożywanie żywności wysokoprzetworzonej, która zawiera więcej cukrów i tłuszczów niż białka i błonnika. Osoby zmagające się z alergią na gluten powinny więc wybierać produkty bezglutenowe z niskim indeksem glikemicznym.

