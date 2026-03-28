Lekarka z misją edukacyjną. Anna Bartusiak-Chatys apeluje do Polek

Anna Bartusiak-Chatys to kardiolog, która aktywnie działa w mediach społecznościowych, dzieląc się wiedzą medyczną w przystępny sposób. Jej profile mają charakter edukacyjny, gdzie lekarka tłumaczy skomplikowane zagadnienia zdrowotne prostym językiem i zwraca uwagę na profilaktykę chorób, które często są bagatelizowane. Jednym z tematów, który ostatnio poruszyła, jest osteoporoza u kobiet.

W jednym z najnowszych nagrań ekspertka zwróciła uwagę na fakt, który dla wielu kobiet może być zaskoczeniem.

"Osteoporoza to choroba, która kojarzy się ze starszymi osobami" - zaczęła swoje nagranie specjalistka.

Jak jednak podkreśla, proces utraty gęstości kości zaczyna się znacznie wcześniej. Większość kobiet nie zdaje sobie sprawy, że do największej utraty gęstości kości dochodzi w momencie, kiedy jeszcze miesiączkują. Wszystko dlatego, ponieważ po 35. roku życia spada poziom progesteronu i już wtedy pogarsza się jakość naszych kości.

Z tego powodu już w tym czasie kobiety powinny zacząć działać profilaktycznie, zanim pojawią się pierwsze problemy.

Dieta bogata w wapń. Fundament zdrowych kości

Zdrowa dieta bogata w wapń, a wsparta przez witaminę D, to klucz do mocnych kości po 35. roku życia

Anna Bartusiak-Chatys szczególną uwagę zwraca na rolę żywienia. W swoim nagraniu jasno wskazuje, co powinno znaleźć się w codziennym jadłospisie. To produkty o wysokiej zawartości wapnia.

"A co ma dużo wapnia? Twarde sery, jak parmezan, cheddar, ale też feta, ricotta czy mozzarella" - zaczyna wymienianie produktów specjalistka.

Wapń znajdziemy również w produktach roślinnych, jeżeli nie spożywamy produktów odzwierzęcych.

"Mak i sezam - sezam w postaci ziarenek lub pasty tahini, z której wraz z ciecierzycą możemy robić pyszny hummus" - mówi lekarka w nagraniu.

Nie można zapominać o rybach i zielonych warzywach.

"Rybki jak szprotki czy sardynki, no i rośliny zielone - jarmuż, zielona pietruszka, szpinak" - dodaje Anna Bartusiak-Chatys.

Należy też pamiętać, o co apeluje lekarka, że aby wapń był skutecznie wykorzystywany przez organizm, niezbędna jest witamina D.

W praktyce oznacza to, że dieta powinna być różnorodna. Warto łączyć produkty bogate w wapń z tymi, które wspierają jego wchłanianie, oraz dbać o ekspozycję na słońce lub suplementację witaminy D.

Dieta jest kluczowa w utrzymaniu zdrowia, ale nie można zapominać o innych aspektach życia. Po pierwsze potrzebna jest modyfikacja stylu życia, jeżeli do tej pory mieliśmy pewne słabości. To rzucenie palenia, odstawienie lub znaczne ograniczenie alkoholu.

Regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza ćwiczenia oporowe, też wzmacnia kości i zmniejsza ryzyko ich osłabienia w przyszłości.

Czym jest osteoporoza i jaki ma związek z menopauzą?

Niewielkie zmiany w diecie mogą przełożyć się na poprawę zdrowia seniorów

Osteoporoza to choroba, w której kości stają się kruche i bardziej podatne na złamania. Przez długi czas może nie dawać żadnych objawów, dlatego często bywa wykrywana dopiero po urazie.

Jej rozwój jest ściśle związany z hormonami. Jak wyjaśnia lekarka: spadek estrogenów i progesteronu, szczególnie w okresie menopauzy, powoduje przyspieszoną utratę masy kostnej. To dlatego wiele kobiet właśnie po menopauzie otrzymuje diagnozę osteopenii lub osteoporozy.

Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Odpowiednia dieta bogata w wapń, witamina D, aktywność fizyczna i regularne badania mogą znacząco zmniejszyć ryzyko powikłań. W prostych słowach - im wcześniej zaczniemy dbać o kości poprzez to, co jemy i jak żyjemy, tym większa szansa, że pozostaną one mocne na długie lata.

