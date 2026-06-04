Dieta na niską ferrytynę. Zapasy żelaza odbudujesz na talerzu
Odczuwanie przewlekłego zmęczenia, osłabienia albo doświadczanie problemów z koncentracją często jest zrzucane na karb szybkiego tempa życia. Wiele osób nie szuka wnikliwie przyczyn tych dolegliwości, nie zdając sobie sprawy z niedoborów w organizmie. Wspomniane objawy mogą jednak wiązać się z nikim poziomem ferrytyny. Jaką rolę pełni? Co jeść, aby skutecznie zwiększyć jej poziom?
Spis treści:
- Czym jest ferrytyna? Jaki ma związek z żelazem?
- Niski poziom ferrytyny. O czym może świadczyć?
- Jak objawia się niski poziom ferrytyny?
- Wpływ diety na poziom ferrytyny
- Co jeść przy niskiej ferrytynie? Jadłospis to podstawa
- Składnik, o którym nie można zapomnieć
- Czego unikać przy niskiej ferrytynie?
Czym jest ferrytyna? Jaki ma związek z żelazem?
Odpowiednio skomponowana dieta odgrywa ważną rolę w odbudowie zapasów żelaza i wspieraniu prawidłowej produkcji czerwonych krwinek. Sama ferrytyna to białko odpowiedzialne za gromadzenie żelaza w ciele. Pełni funkcję swoistego magazynu, z którego organizm może korzystać w razie zwiększonego zapotrzebowania na ten pierwiastek.
Poziom ferrytyny we krwi uznawany jest za jeden z najważniejszych wskaźników oceniających zapasy żelaza. Oznacza to, że nawet jeśli stężenie tego pierwiastka we krwi jest jeszcze prawidłowe, niski poziom ferrytyny może być już alarmujący i świadczyć o stopniowym wyczerpywaniu się cennych rezerw.
Niski poziom ferrytyny. O czym może świadczyć?
Najczęstszą przyczyną obniżonego poziomu ferrytyny jest niedobór żelaza wynikający z jego wystarczającej podaży lub zwiększonej utraty. Problem często dotyczy:
- kobiet miesiączkujących lub ciężarnych,
- osób stosujących restrykcyjne diety eliminacyjne,
- sportowców wytrzymałościowych.
Niska ferrytyna może również wskazywać na zaburzenia wchłania składników odżywczych związane z chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak celiakia czy stany zapalne jelit.
Jak objawia się niski poziom ferrytyny?
Samodzielne rozpoznawanie niedoborów ferrytyny jest wyzwaniem. Objawy nie są oczywiste i łatwo jest wytłumaczyć je innymi czynnikami. Z tego powodu należy obserwować reakcje swojego organizmu w sposób całościowy oraz nie odwlekać wizyty u lekarza, który będzie w stanie skierować nas na odpowiednie badania.
O niskim poziomie ferrytyny w pierwszej kolejności może świadczyć przewlekłe zmęczenie, które nie ustępuje mimo odpoczynku. Pojawiają się osłabienie, spadek wydolności fizycznej oraz trudności z koncentracją.
Często odczuwać można także bóle i zawroty głowy oraz pogorszenie nastroju. Niejednokrotnie dochodzi do problemów z włosami i paznokciami. Kosmyki stają cienkie, osłabione i nadmiernie wypadają. Niejedna osoba narzeka także na kruche i łamliwe paznokcie. U niektórych występuje bladość skóry, uczucie zimna oraz duszności podczas wysiłku.
Wpływ diety na poziom ferrytyny
Przemyślana, właściwie zbilansowana dieta wspomaga odbudowę zapasów żelaza i przyczynia się do stopniowego wzrostu poziomu ferrytyny. Znaczenie ma nie tylko ilość spożywanego żelaza, ale również jego forma oraz obecność składników zwiększających lub ograniczających jego wchłanianie.
Pierwiastek występuje w dwóch postaciach. Żelazo hemowe znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego i jest najlepiej przyswajalne przez organizm. Z kolei żelazo niehemowe obecne jest głównie w produktach roślinnych, jednak jego biodostępność jest znacznie niższa.
Co jeść przy niskiej ferrytynie? Jadłospis to podstawa
W diecie wspierającej wzrost ferrytyny należy regularnie uwzględniać czerwone mięso, które stanowi jedno z najbogatszych źródeł żelaza hemowego. Dobrym wyborem będzie wołowina, cielęcina oraz chude części wieprzowiny. Cennym źródłem żelaza są również podroby, zwłaszcza wątróbka. Choć nie jest uwielbiana przez wszystkich smakoszów, w sytuacji niedoborów warto przekonać się do wypróbowania nowych przepisów.
Ciekawym uzupełnienie jadłospisu są ryby, owoce morza i łatwo dostępne jajka. Zawartość talerza powinna być jak najbardziej różnorodna, więc w diecie nie zapominajmy także o produktach roślinnych:
- soczewicy,
- ciecierzycy,
- fasoli,
- tofu,
- kaszy gryczanej,
- płatkach owsianych,
- pestkach dyni,
- sezamie.
Składnik, o którym nie można zapomnieć
Choć nie brakuje produktów, które ułatwią stworzenie diety dla podniesienia poziomu ferrytyny, przez jeden błąd nasze starania nie będą przynosić pożądanych efektów. Mowa o pomijaniu witaminy C. Znana jako kwas askorbinowy może kilkukrotnie zwiększać przyswajalność żelaza.
Z tego powodu do posiłków należy dodawać paprykę, natkę pietruszki, brokuły, czarne porzeczki, kiwi, truskawki, owoce cytrusowe i kiszonki.
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Czego unikać przy niskiej ferrytynie?
Należy brać pod uwagę, że niektóre składniki nie tylko nie podnoszą poziomu żelaza, ale mogą też ograniczać jego wchłanianie. Kawa i herbata spożywane bezpośrednio podczas posiłków nie są dobrym wyborem. Zawarte w nich związki utrudniają przyswajanie ważnego pierwiastka.
Podobnie działają duże ilości wapnia przyjmowane jednocześnie z produktami bogatymi w żelazo. Z tego powodu nabiał lepiej spożywać w innych porach dnia niż główne posiłki ukierunkowane na zwiększenia podaży żelaza.
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