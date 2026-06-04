Spis treści: Czym jest ferrytyna? Jaki ma związek z żelazem? Niski poziom ferrytyny. O czym może świadczyć? Jak objawia się niski poziom ferrytyny? Wpływ diety na poziom ferrytyny Co jeść przy niskiej ferrytynie? Jadłospis to podstawa Składnik, o którym nie można zapomnieć Czego unikać przy niskiej ferrytynie?

Czym jest ferrytyna? Jaki ma związek z żelazem?

Odpowiednio skomponowana dieta odgrywa ważną rolę w odbudowie zapasów żelaza i wspieraniu prawidłowej produkcji czerwonych krwinek. Sama ferrytyna to białko odpowiedzialne za gromadzenie żelaza w ciele. Pełni funkcję swoistego magazynu, z którego organizm może korzystać w razie zwiększonego zapotrzebowania na ten pierwiastek.

Poziom ferrytyny we krwi uznawany jest za jeden z najważniejszych wskaźników oceniających zapasy żelaza. Oznacza to, że nawet jeśli stężenie tego pierwiastka we krwi jest jeszcze prawidłowe, niski poziom ferrytyny może być już alarmujący i świadczyć o stopniowym wyczerpywaniu się cennych rezerw.

Niski poziom ferrytyny. O czym może świadczyć?

Najczęstszą przyczyną obniżonego poziomu ferrytyny jest niedobór żelaza wynikający z jego wystarczającej podaży lub zwiększonej utraty. Problem często dotyczy:

kobiet miesiączkujących lub ciężarnych,

osób stosujących restrykcyjne diety eliminacyjne,

sportowców wytrzymałościowych.

Niska ferrytyna może również wskazywać na zaburzenia wchłania składników odżywczych związane z chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak celiakia czy stany zapalne jelit.

Jak objawia się niski poziom ferrytyny?

Samodzielne rozpoznawanie niedoborów ferrytyny jest wyzwaniem. Objawy nie są oczywiste i łatwo jest wytłumaczyć je innymi czynnikami. Z tego powodu należy obserwować reakcje swojego organizmu w sposób całościowy oraz nie odwlekać wizyty u lekarza, który będzie w stanie skierować nas na odpowiednie badania.

Zmęczenie i pogorszony stan skóry mogą świadczyć o niskim poziomie ferrytyny 123RF/PICSEL

O niskim poziomie ferrytyny w pierwszej kolejności może świadczyć przewlekłe zmęczenie, które nie ustępuje mimo odpoczynku. Pojawiają się osłabienie, spadek wydolności fizycznej oraz trudności z koncentracją.

Często odczuwać można także bóle i zawroty głowy oraz pogorszenie nastroju. Niejednokrotnie dochodzi do problemów z włosami i paznokciami. Kosmyki stają cienkie, osłabione i nadmiernie wypadają. Niejedna osoba narzeka także na kruche i łamliwe paznokcie. U niektórych występuje bladość skóry, uczucie zimna oraz duszności podczas wysiłku.

Wpływ diety na poziom ferrytyny

Przemyślana, właściwie zbilansowana dieta wspomaga odbudowę zapasów żelaza i przyczynia się do stopniowego wzrostu poziomu ferrytyny. Znaczenie ma nie tylko ilość spożywanego żelaza, ale również jego forma oraz obecność składników zwiększających lub ograniczających jego wchłanianie.

Pierwiastek występuje w dwóch postaciach. Żelazo hemowe znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego i jest najlepiej przyswajalne przez organizm. Z kolei żelazo niehemowe obecne jest głównie w produktach roślinnych, jednak jego biodostępność jest znacznie niższa.

Co jeść przy niskiej ferrytynie? Jadłospis to podstawa

W diecie wspierającej wzrost ferrytyny należy regularnie uwzględniać czerwone mięso, które stanowi jedno z najbogatszych źródeł żelaza hemowego. Dobrym wyborem będzie wołowina, cielęcina oraz chude części wieprzowiny. Cennym źródłem żelaza są również podroby, zwłaszcza wątróbka. Choć nie jest uwielbiana przez wszystkich smakoszów, w sytuacji niedoborów warto przekonać się do wypróbowania nowych przepisów.

Ciekawym uzupełnienie jadłospisu są ryby, owoce morza i łatwo dostępne jajka. Zawartość talerza powinna być jak najbardziej różnorodna, więc w diecie nie zapominajmy także o produktach roślinnych:

soczewicy,

ciecierzycy,

fasoli,

tofu,

kaszy gryczanej,

płatkach owsianych,

pestkach dyni,

sezamie.

Tofu to jeden z produktów pochodzenia roślinnego, które pomoże uniknąć niedoboru żelaza 123RF/PICSEL

Składnik, o którym nie można zapomnieć

Choć nie brakuje produktów, które ułatwią stworzenie diety dla podniesienia poziomu ferrytyny, przez jeden błąd nasze starania nie będą przynosić pożądanych efektów. Mowa o pomijaniu witaminy C. Znana jako kwas askorbinowy może kilkukrotnie zwiększać przyswajalność żelaza.

Z tego powodu do posiłków należy dodawać paprykę, natkę pietruszki, brokuły, czarne porzeczki, kiwi, truskawki, owoce cytrusowe i kiszonki.

Czego unikać przy niskiej ferrytynie?

Należy brać pod uwagę, że niektóre składniki nie tylko nie podnoszą poziomu żelaza, ale mogą też ograniczać jego wchłanianie. Kawa i herbata spożywane bezpośrednio podczas posiłków nie są dobrym wyborem. Zawarte w nich związki utrudniają przyswajanie ważnego pierwiastka.

Podobnie działają duże ilości wapnia przyjmowane jednocześnie z produktami bogatymi w żelazo. Z tego powodu nabiał lepiej spożywać w innych porach dnia niż główne posiłki ukierunkowane na zwiększenia podaży żelaza.

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