Spis treści: Dlaczego dieta ma tak wielki wpływ na nasz nastrój i samopoczucie? Gorzka czekolada i kakao Zielone warzywa liściaste Owoce jagodowe Zielona herbata Orzechy i nasiona Produkty fermentowane Banany

Dlaczego dieta ma tak wielki wpływ na nasz nastrój i samopoczucie?

Odpowiednia dieta pozwala dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, które wpływają na poziom hormonów, ale też neuroprzekaźników w mózgu, tzw. hormonów szczęścia, które odpowiadają za stan psychiczny, poziom koncentracji czy sen. Dieta może też stabilizować poziom cukru we krwi, a to wpływa nie tylko na apetyt i chęć podjadania, ale też ogólne samopoczucie, poziom energii czy odczuwanie senności. Posiłki oparte na produktach bogatych w silne przeciwutleniacze niwelują z kolei stany zapalne w organizmie, także te w obrębie mózgu. Dzięki temu poprawiają funkcje poznawcze i nastrój. Z kolei żywność wysokoprzetworzona nasila stany zapalne, obciąża wiele narządów i zwiększa ryzyko insulinooporności, cukrzycy typu 2. czy otyłości. Niszczy też naturalną florę bakteryjną jelit, co niekorzystnie wpływa na układ nerwowy, który jest powiązany z jelitami.

Jakie produkty spożywać na co dzień, by lepiej się czuć?

Gorzka czekolada i kakao

Badania dowodzą, że już kilka kostek gorzkiej czekolady albo samodzielnie przygotowane kakao potrafi na długo poprawić nastrój. To zasługa cennych składników - flawonoidów, które korzystnie wpływają na mózg, oraz teobrominy o delikatnie pobudzających właściwościach. Czekolada wspiera też wydzielanie endorfin, a więc hormonów szczęścia. Warto jednak wybierać produkty o dobrym składzie, najlepiej zawierające min. 70 proc. kakao.

Zielone warzywa liściaste

Sałata, szpinak, jarmuż i inne zielone warzywa liściaste są bogatym źródłem kwasu foliowego, czyli witaminy B9. Badania wykazały, że jej wysoki poziom znacznie zmniejsza ryzyko depresji i stanów lękowych. Kwas foliowy jest też niezbędny do procesów odpowiedzialnych za wytwarzanie serotoniny i dopaminy.

Owoce jagodowe

W sezonie i nie tylko zajadaj się truskawkami, borówkami czy malinami. Są one najlepszym źródłem silnych przeciwutleniaczy, zwłaszcza cennych antocyjanów. Spożywane regularnie zwalczają stany zapalne w mózgu i całym organizmie - chronią więc komórki nerwowe przed przedwczesnym starzeniem się. Wspierają też funkcje poznawcze i dodają energii.

Zielona herbata

Zielona herbata to jeden z lepszych napojów, które dodają energii i poprawiają nastrój. Znajduje się w niej cenny aminokwas - L-teanina, który pomaga redukować stany lękowe i korzystnie wpływa na pracę mózgu. Wspiera też pamięć i koncentrację, ułatwia zrelaksowanie się i zasypianie.

Orzechy i nasiona

Orzechy włoskie, fistaszki, migdały, nerkowce, nasiona dyni, sezamu czy słonecznika są bogatym źródłem zdrowych tłuszczów i witamin, które zbawiennie wpływają na układ nerwowy i cały organizm. Znajduje się w nich również tryptofan, czyli aminokwas niezbędny do produkcji serotoniny.

Produkty fermentowane

Jelita nie bez przyczyny bywają nazywane "drugim mózgiem" - połączenie nerwowe między tymi dwoma narządami rzeczywiście istnieje, a zdrowa flora bakteryjna jelit jest niezbędna do produkcji neuroprzekaźników. Okazuje się, że aż 90 proc. serotoniny powstaje właśnie w jelitach. A nic tak dobrze nie wpływa na ich kondycję jak kiszonki, probiotyki i błonnik. W codziennej diecie nie powinno więc zabraknąć kiszonych ogórków czy kapusty, jogurtów naturalnych, kefiru czy świeżych warzyw i owoców.

Banany

Banany są wartościową i odżywczą przekąską, która w dodatku doskonale poprawia nastrój. W tych egzotycznych owocach znajduje się sporo witaminy B6, która bierze udział w produkcji neuroprzekaźników, a także tryptofan - aminokwas, z którego wytwarzana jest serotonina.

Jak naturalnie budować odporność? Pamiętaj o tych produktach Polsat Polsat