Spis treści: Suplementy diety dla aktywnych. Oto co najczęściej wybierają Polacy Kreatyna - co to za związek? Co daje przyjmowanie kreatyny? Kto powinien suplementować kreatynę?

Suplementy diety dla aktywnych. Oto co najczęściej wybierają Polacy

Statystyki podają, że w ciągu ostatnim lat wzrosła liczba aktywnych fizycznie Polaków. Mimo że sytuacja się poprawia, to niestety wciąż ponad połowa naszego społeczeństwa stroni od ruchu. Z tego względu regularnie powstają różne akcje i kampanie zachęcające dorosłych oraz dzieci, chociażby do regularnych spacerów. Na szczęście są też i tacy, dla których sport stał się nieodłącznym elementem codzienności, a swoimi wynikami i efektami wysiłku motywują innych, aby ruszyli się z kanap. W sieci trwa obecnie także "boom" na różnego rodzaju suplementy dla aktywnych - m.in. odżywki białkowe i produkty proteinowe, które cieszą się ogromną popularnością. Wielu trenerów i dietetyków zaleca także osobom regularnie uprawiającym sport przyjmowanie kreatyny. Mimo iż jest to jeden z najlepiej przebadanych i najbezpieczniejszych suplementów na rynku, wciąż budzi wiele obaw. Czy związek ten faktycznie jest bezpieczny? Czy mogą sięgać po niego jedynie aktywni fizycznie?

Kreatyna - co to za związek?

Kretyna to organiczny związek chemiczny budujący tkankę mięśniową - naturalnie występują w ludzkim organizmie, gdzie przekształca się w fosfokreatynę będącą kluczowym magazynem energii. Jej źródłem są produkty pochodzenia zwierzęcego - np. czerwone mięso (wołowina, wieprzowina) oraz ryby (szczególnie śledź, łosoś i tuńczyk). Eksperci ds. Żywienia zalecają suplementację kreatyny, ponieważ naturalna dieta nie jest w stanie dostarczyć optymalnych dawek tego związku. Osoby aktywne fizyczne, intensywnie trenujące musiałyby zjeść naprawdę ogromne ilości mięsa, aby dostrzec działanie tego składnika. Ponadto gotowanie i obróbka termiczna częściowo niszczy kreatynę z produktów odzwierzęcych, a wysokie spożycie tłuszczu z mięsa spowalnia jej wchłanianie.

Kreatyna dostępna jest najczęściej w postaci proszku do rozpuszczania lub kapsułek 123RF/PICSEL

Co daje przyjmowanie kreatyny?

Picie kreatyny np. w formie proszku rozpuszczonego w wodzie, przede wszystkim zwiększa zasoby energii (ATP) w mięśniach, co pozwala na dłuższy i intensywniejszy wysiłek. U osób trenujących siłowo ponadto przyspiesza przyrost masy mięśniowej, wspomaga regenerację mięśni, funkcje poznawcze i pracę mózgu.

Kto powinien suplementować kreatynę?

Mimo iż kreatyna kojarzona jest jako produkt dla sportowców, to jej przyjmowanie zalecane jest także:

Wegetarianom oraz weganom - produkty roślinne dostarczają bowiem znikomych ilości tego związku

Seniorom i kobietom w okresie okołomenopauzalnym - po 50 roku życia spada naturalna masa mięśniowa i gęstość kości, a kreatyna wspiera aparat ruchu i zapobiega osteoporozie, a także poprawia pamięć.

Osobom pracującym umysłowo i narażonym na stres - kreatyna dostarcza energię komórkom nerwowym, wspierając koncentrację, pamięć i mózg. Pomaga ponadto niwelować spadki funkcji poznawczych wynikające ze stresu, przepracowania lub niedoboru snu.

Kreatyna to suplement dobrze przebadany i bezpieczny, a przeciwskazania dotyczące spożycia tego składnika tyczą się jedynie kobiet w ciąży, karmiących i osób z chorobami nerek. Jak podaje International Society of Sports Nutrition, nie wykazuje negatywnego wpływu na wątrobę czy nerki u osób zdrowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu.

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