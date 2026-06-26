Spis treści: Brzoskwinia w Polsce ma trudne warunki Kto powinien jeść brzoskwinie? Co zyskamy, jedząc brzoskwinie? Jak jeść brzoskwinie? Banalna sprawa

Brzoskwinia w Polsce ma trudne warunki

Brzoskwinia to owoc, który na większości z nas raczej nie robi większego wrażenia. W Polsce jej uprawa bywa dla amatorów wyzwaniem, ponieważ roślina jest bardzo wrażliwa na mrozy. Ojczyzną brzoskwiń są Chiny i tam jej walory dostrzeżono już kilka tysięcy lat temu. Choć na całym świecie znajdują się miłośnicy soczystego miąższu, niektórych przed częstym sięganiem po owoc powstrzymywała jego charakterystyczna, włochata skórka. W odpowiedzi na tę niedogodność powstała nektarynka, która jest odmianą brzoskwini, ale ma charakterystyczną gładką skórkę.

Jak jeść brzoskwinię? Termin zbiorów w polskich uprawach przypada na lipiec, jednak importowane gatunki dostępne są w sklepach przez cały rok. Oczywiście, brzoskwinie można kupić również w puszce, co jest rarytasem dla smakoszy wypieków, ale dla naszego zdrowia najlepsze są po prostu owoce świeże, ewentualnie suszone.

Kto powinien jeść brzoskwinie?

Brzoskwinie są dobre dla cukrzyków, odchudzających się i seniorów 123RF/PICSEL

Wiemy już, że brzoskwinie mają swoich miłośników, którzy nie przegapią żadnej okazji, aby zjeść je ze smakiem. Jednak nie tylko oni powinni rozważyć włączenie soczystych owoców do swojej diety. Na brzoskwinie łaskawszym okiem mogą spojrzeć diabetycy. Dlaczego? Ponieważ charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym (IG: 35), co jest idealnie dla osób borykających się z cukrzycą, ale nie tylko. Niski indeks glikemiczny jest niezwykle cenny w diecie, ponieważ wtedy zmniejsza ryzyko podjadania, a zwiększa uczucie sytości.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o brzoskwiniach? Warto pomyśleć o nich, kiedy się odchudzamy i zależy nam na zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów albo utrzymaniu wagi. Brzoskwinie mają maksymalnie 46 kcal, więc mogą być słodkim urozmaiceniem diety. Ponadto efekt ten wspierany jest przez obecność błonnika pokarmowego oraz wody (prawie 90 proc.). Z tego ostatniego względu brzoskwinie powinny być zjadane w trakcie upałów oraz przez seniorów.

Co zyskamy, jedząc brzoskwinie?

Brzoskwinie mają wiele witamin i minerałów, które są dobre dla naszego zdrowia 123RF/PICSEL

Zanim odpowiemy sobie na pytanie, na co dobre są brzoskwinie, warto poznać ich skład. Co można w tych słodkich owocach znaleźć? Przede wszystkim witaminy: A, C, E oraz K, które mają kluczowe znaczenie dla organizmu. Ponadto to rezerwuar minerałów, przede wszystkim potasu, ale też fosforu, magnezu, wapnia oraz żelaza.

To nie wszystko, co w znajduje się w brzoskwiniach. Obecne są w nich również kwasy organiczne, polifenole oraz wspomniany już błonnik.

Wszystko to sprawia, że brzoskwinie nie są zwykłymi owocami, więc warto je jeść jak najczęściej. Korzyści? Jest ich całkiem sporo.

Obecność witamin działa ogólnie na organizm. Poprawia się kondycja skóry, zmniejsza widoczność zmarszczek oraz dochodzi do szybszej regeneracji tkanek. Ponadto poprawiamy kondycję organizmu, ponieważ substancje regulują poziom ciśnienia tętniczego, ale także wspierają krzepliwość krwi.

Ciekawa jest obecność minerałów w brzoskwiniach i ich wpływ na zdrowie. Dzięki włączeniu ich do diety lepiej działa mózg, serce, układ kostny oraz łatwiej jest zminimalizować ryzyko wystąpienia anemii.

Kwasy organiczne często zaliczane są do antyoksydantów, a to właśnie one dobrze działają na nasze zdrowie. Nie dość, że pomagają pozbywać się toksyn z organizmu, to na dodatek opóźniają procesy starzenia się komórek oraz mogą chronić przed niektórymi chorobami cywilizacyjnymi.

Jak jeść brzoskwinie? Banalna sprawa

Brzoskwinie można podpiekać w piecu lub na grillu 123RF/PICSEL

Brzoskwinie można jeść na wiele sposobów, ale wiadomo - na surowo działają na nasz organizm najlepiej. Oczywiście, warto jeść ją ze skórką, ponieważ tam znajduje się najwięcej wartości odżywczych. Niektórzy ją obierają, co nie jest najłatwiejszym zadaniem. Można pozbyć się skórki, w taki sam sposób, jak w przypadku pomidorów: naciąć ją z jednej strony, zalać wrzątkiem na kilka sekund, a następnie podważać nożykiem.

Brzoskwinie można również piec i nie chodzi wyłącznie o dodawanie ich do ciast lub deserów. Podpieczone z drobiem nadadzą ciekawego smaku przygotowanemu daniu.

Brzoskwinie można jeść suszone, ale tutaj trzeba uważać, że mają bardzo dużo naturalnych cukrów, które dla trzustki nie są obojętne i w nadmiarze mogą powodować wyrzut glukozy do organizmu.

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