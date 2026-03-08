Spis treści: Wybudzanie się w nocy. Nie zawsze je rejestrujemy Stres to jedna z najczęstszych przyczyn Niewłaściwa higiena snu Późne i ciężkostrawne posiłki Hałas, światło i temperatura Problemy zdrowotne a przerywanie snu

Wybudzanie się w nocy. Nie zawsze je rejestrujemy

Wbrew pozorom sen nie jest stanem trwającym przez całą noc. Składa się z kilku cykli, które trwają średnio około 90 minut. W trakcie każdego z nich organizm przechodzi przez różne fazy. Od stanu czuwania, poprzez sen płytki, lekki, głęboki, aż po REM, nazywany także fazą szybkich ruchów gałek ocznych.

Na granicy cykli organizm może na chwilę się wybudzić i jest to zjawisko całkowicie naturalne. Najczęściej jednak nawet tego nie pamiętamy, ponieważ w ciągu kilkudziesięciu sekund ponownie zasypiamy. Problem pojawia się w momencie, gdy coś zakłóca powrót do snu. Czuwanie, podczas którego przewracamy się z boku na bok, trwa kilkanaście minut, a czasem nawet kilka godzin.

Stres to jedna z najczęstszych przyczyn

Za nocne wybudzanie się bardzo często odpowiada stres. Kiedy w ciągu dnia jesteśmy pod presją lub przeżywamy silne emocje, organizm produkuje więcej kortyzolu. Choć powinien spadać w godzinach wieczornych, mocne wzburzenie w ciągu dnia może powodować, że nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Gdy stan napięcia trwa aż do wieczora, trudniej jest zasnąć i zachować stały rytm snu. Często towarzyszy temu natłok myśli, analizowanie wydarzeń z całego dnia lub planowanie kolejnych działań oraz obowiązków.

Niewłaściwa higiena snu

Zdarza się, że do problemów ze snem doprowadzamy na własne życzenie 123RF/PICSEL

Codzienne nawyki mają ogromny wpływ na jakość snu. Często nie zdajemy sobie sprawy, że drobne, z pozoru zupełnie nieistotne zachowania mogą znacząco zwiększać ryzyko nocnych przebudzeń.

Błędem, na który pozwala sobie wielu z nas, jest korzystanie z telefonu, komputera lub telewizora tuż przed położeniem się spać. Niebieskie światło emitowane przez ekrany hamuje produkcję melatoniny, czyli hormonu regulującego rytm dobowy. W rezultacie organizm ma trudność z wejściem w głębsze fazy snu, a wybudzenia pojawiają się częściej.

Równie problematyczna jest nieregularność godzin zasypiania. Jeśli każdego dnia kładziesz się spać o innej porze, organizm ma kłopot z ustabilizowaniem rytmu snu.

Późne i ciężkostrawne posiłki

Kolacja może znacząco wpływać na nocne wybudzenia. Obfity i ciężkostrawny posiłek wieczorem zmusza układ trawienny do intensywnej pracy w czasie, gdy organizm powinien skupiać się głównie na regeneracji. Dodatkowo pojawia się dyskomfort, uczucie ciężkości, a czasem też zgaga.

Nie bez znaczenia jest picie dużej ilości płynów tuż przed snem. Wtedy nocne pobudki wynikają z potrzeby skorzystania z toalety.

Hałas, światło i temperatura

Warunki panujące w sypialni również mają ogromne znaczenie dla jakości nocnego odpoczynku. Nawet delikatne bodźce mogą wywoływać wybudzenia, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

Zbyt wysoka temperatura w sypialni utrudnia wejście w głęboki sen. Dla zdrowych, dorosłych osób optymalne warunki mieszczą się w przedziale 16-19 st. C. Równie negatywny wpływ ma światło uliczne wpadające przez okno czy powiadomienia z telefonu. Co ciekawe, organizm reaguje na te bodźce, nawet jeśli nie dochodzi do całkowitego wybudzenia. Mogą odpowiadać za uczucie zmęczenia tuż po porannym wstaniu z łóżka.

Problemy zdrowotne a przerywanie snu

Zdarza się, że zakłócenia snu spowodowane są różnymi problemami zdrowotnymi. Należą do nich między innymi zaburzenia hormonalne i choroby tarczycy, refluks żołądkowy, czy bezdech senny. Szczególną czujność powinniśmy zachować, gdy pobudkom towarzyszą duszności i kołatanie serca. Konsultacja z lekarzem staje się nieodzowna.

Podobał ci się ten artykuł? Zobacz więcej praktycznych porad i inspiracji w serwisie kobieta.interia.pl - codziennie coś nowego.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiem INTERIA.PL