Czosnek to nie tylko wspaniały dodatek do wielu wytrawnych potraw - zup, dań mięsnych, makaronów czy sosów, ale także pomoc w czasie infekcji górnych dróg oddechowych i naturalne wsparcie odporności. Warto mieć go zawsze w swojej kuchni i wykorzystywać jak najczęściej. Czosnek to warzywo cebulowe, które z powodzeniem można uprawiać w naszej sferze klimatycznej, a jego zbiór ma miejsce zazwyczaj na przełomie czerwca oraz lipca. Potem aromatyczne, jasne główki można przechowywać nawet przez sześć miesięcy, o ile zapewnimy im odpowiednie warunki. W polskich dyskontach czosnek dostępny jest przez cały rok - nasz rodzimy kupić możemy jednak zazwyczaj tylko w sezonie letnim i jesiennym, natomiast o chiński oraz pochodzące z innych krajów europejskich odmiany jest dużo łatwiej. Jeśli chcesz mieć pewność, że kupujesz czosnek od polskich rolników, zwróć uwagę na kilka szczegółów w jego wyglądzie.