Dlaczego czosnek chiński jest gorszy? Zwróć uwagę na te szczegóły i wybieraj tylko polski
Czosnek to nieocenione warzywo, mające wszechstronne zastosowanie w kuchni. Nadaje wyrazisty smak i aromat potrawom, a także zbawiennie wpływa na zdrowie. Czy masz jednak pewność, że kupujesz ten najwyższej jakości, pochodzący od polskich rolników? Zwróć uwagę na kilka szczegółów, dzięki którym odróżnisz czosnek polski od chińskiego.
Skąd pochodzi czosnek dostępny w polskich sklepach?
Czosnek to nie tylko wspaniały dodatek do wielu wytrawnych potraw - zup, dań mięsnych, makaronów czy sosów, ale także pomoc w czasie infekcji górnych dróg oddechowych i naturalne wsparcie odporności. Warto mieć go zawsze w swojej kuchni i wykorzystywać jak najczęściej. Czosnek to warzywo cebulowe, które z powodzeniem można uprawiać w naszej sferze klimatycznej, a jego zbiór ma miejsce zazwyczaj na przełomie czerwca oraz lipca. Potem aromatyczne, jasne główki można przechowywać nawet przez sześć miesięcy, o ile zapewnimy im odpowiednie warunki. W polskich dyskontach czosnek dostępny jest przez cały rok - nasz rodzimy kupić możemy jednak zazwyczaj tylko w sezonie letnim i jesiennym, natomiast o chiński oraz pochodzące z innych krajów europejskich odmiany jest dużo łatwiej. Jeśli chcesz mieć pewność, że kupujesz czosnek od polskich rolników, zwróć uwagę na kilka szczegółów w jego wyglądzie.
Jak rozróżnić czosnek polski od importowanego?
Importowany czosnek może być nie tylko mniej smaczny, ale również mniej korzystny dla zdrowia. Budzi on kontrowersje głównie ze względu na tańsze i mnie restrykcyjne metody uprawy, długi transport oraz stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Podczas zakupów w razie możliwości i dostępności najlepiej więc wybierać czosnek polski. Niekiedy ten pochodzący z importu jest do niego łudząco podobny, jednak wystarczy dokładnie przyjrzeć się główkom, aby wiedzieć, po który warto sięgnąć. Zwróć uwagę przede wszystkim na:
- Kolor łupinek - polski czosnek posiada je w kolorze jasnofioletowym lub jasnoróżowym, a w przypadku chińskiego są one zazwyczaj śnieżnobiałe
- Wagę główki - polski czosnek na ogół jest nieco cięższy, aniżeli ten importowany z odległych krajów
- Wielkość główki - czosnek pochodzący od polskich rolników posiada na ogół mniejsze główki, w których ukryte są mocno zbite i wyraźnie oddzielone ząbki
Ponadto czosnek chiński bardzo rzadko kiełkuje i jej bardziej odporny na psucie. Polski ma ponadto zwykle intensywniejszy aromat i bardziej wyrazisty, ostrzejszy smak.
Zgodnie z najnowszymi przepisami, importowany, pakowany czosnek w sklepach spożywczych powinien być oznaczony specjalnymi etykietami. Jeśli sprzedaje się go luzem, sprzedawca jest natomiast zobowiązany podać kraj jego pochodzenia na tabliczce.