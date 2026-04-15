W skrócie Seniorzy częściej odczuwają zimno z powodu osłabienia termoregulacji, utraty masy mięśniowej, zmian w układzie krążenia i zmniejszającej się podskórnej tkanki tłuszczowej.

Za ciągłe marznięcie u osób starszych może odpowiadać również niedoczynność tarczycy oraz niski poziom witaminy B12.

Pomóc marznącemu seniorowi można przez odpowiedni ubiór, utrzymanie optymalnej temperatury w mieszkaniu, ciepłe posiłki i napoje, aktywność fizyczną oraz kontrolę stanu zdrowia, a nieustępujące objawy powinny być skonsultowane z lekarzem.

Dlaczego osoby starsze częściej odczuwają chłód?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto skupić się na znaczeniu termoregulacji, czyli zdolności organizmu do utrzymania stałej temperatury ciała, niezależnie od warunków otoczenia. Proces ten, kontrolowany przez podwzgórze, równoważy produkcję ciepła z jego utratą, zapewniając homeostazę. U zdrowego, młodego człowieka temperatura ciała oscyluje wokół 36,6 stopni Celsjusza.

Aby doszło do termoregulacji, niezbędna jest współpraca układu nerwowego, układu krążenia oraz mięśni i tarczycy. Z wiekiem wydolność tych organów słabnie, a seniorzy zaczynają mocniej odczuwać spadek temperatury i:

coraz częściej wybierają grubszą i cieplejszą odzież,

preferują wyższą temperaturę w domu,

mają chłodne dłonie oraz stopy,

coraz częściej skarżą się na chłód.

Dlaczego starsze osoby częściej marzną?

Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: ponieważ z wiekiem receptory skórne tracą dawną wrażliwość, a seniorzy coraz gorzej i później rozpoznają wahania temperatury otoczenia. Wspomniane już podwzgórze reaguje z dużym opóźnieniem. Nie jest to jednak oczywiście jedyny powód.

Badania wykazały, że postępująca u starszych osób utrata masy mięśniowej ogranicza zdolność do drżenia, a jest to najlepszy sposób wytwarzania energii cieplnej. Za marznięcie może być także odpowiedzialna miażdżyca, która wywołuje zwężenie i usztywnienie naczyń krwionośnych poprzez odkładanie się złogów tłuszczowych. Starzeje się także mięsień sercowy, który zaczyna pompować mniejszą objętość krwi i ogranicza dopływ ciepła do tkanek. Seniorzy mogą także cierpieć na chorobę tętnic obwodowych (PAD), która objawia się właśnie odczuwaniem stałego chłodu oraz bladością stóp.

Za marznięcie starszych osób odpowiedzialna jest także zmniejszająca się podskórna tkanka tłuszczowa, która zapobiega utracie ciepła. Z wiekiem staje się ona coraz cieńsza, a organizm szybko się wychładza. Dotyczy to zwłaszcza seniorów ze znaczną niedowagą i ciężko chorych - osoby z bardzo niskim wskaźniku BMI źle znoszą zimno i są bardziej narażone na hipotermię.

Objawy, które powinny nas zaniepokoić u seniorów to:

wyraźnie zaznaczone kości w okolicy żeber, obojczyków i bioder,

wiotka skóra na ramionach lub udach,

nagły i duży spadek wagi,

zmarznięte okolice łokci, kolan i bioder.

Dlaczego seniorom jest wciąż zimno? Winna może być również tarczyca

Za ciągłe i intensywne marznięcie osób starczych odpowiedzialna może być także tarczyca. Gruczoł tarczowy produkuje hormony, które sterują szybkością metabolizmu w każdej komórce ciała. W przypadku niedoczynności tarczycy praca ta znacznie zwalnia -metabolizm może zwolnić nawet o 20 proc. Zjawisko to dotyka zwłaszcza kobiety po 60. roku życia i bardzo często bywa lekceważone oraz kojarzone z naturalnym procesem starzenia się organizmu.

Objawy, które mogą sugerować problemy z tarczycą:

spora nietolerancja chłodu w porównaniu z otoczeniem,

przybieranie na wadze przy jednoczesnym braku apetytu,

spowolnienie mowy oraz ruchów,

sucha, szorstka skóra,

widoczne obrzęki wokół oczu.

Jak pomóc marznącemu seniorowi?

Aby pomóc notorycznie marznącemu seniorowi, jesteśmy zmuszeni zadziałać na kilku płaszczyznach i nie tylko zapewnić mu fizyczne ciepło i komfort, ale także poprawić jego ogólny stan zdrowia.

W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, by senior właściwie się ubierał. Dobrym rozwiązaniem będzie tzw. ubiór "na cebulkę", czyli zakładanie kilku warstw cieńszej odzieży zamiast jednej grubej. Najlepsze materiały to wełna i polar. Starsza osoba powinna nosić luźne, nieuciskające skarpety, a w razie potrzeby nawet cienkie rękawiczki (również w pomieszczeniach).

Temperatura w mieszkaniu powinna wynosić 20-24 stopni Celsjusza, szczególnie w sypialni i pomieszczeniach, w których starsza osoba spędza więcej czasu.

Aby szybko i skutecznie rozgrzać organizm, senior powinien sięgać po ciepłe napoje i posiłki: herbaty, zioła, odżywcze zupy oraz gulasze. Wieczorem dobrze sprawdzi się rozgrzewająca kąpiel np. z dodatkiem soli lub ulubionego płynu relaksującego. Po kąpieli można też zastosować maść rozgrzewającą.

Aktywność fizyczna jako wsparcie organizmu

Aby zapobiegać atakom zimna, senior musi być aktywny fizycznie, oczywiście w miarę swoich możliwości. Najlepszym rozwiązaniem będzie umiarkowany ruch - spacery, lekkie ćwiczenia rozciągające, a jeśli jest taka możliwość, fitness dla seniorów lub zajęcia na basenie. Ruch ma kluczowe znaczenie dla zdrowia seniora, choć bywa niestety lekceważony. Starsze osoby tracą tkankę mięśniową w bardzo krótkim czasie i jeśli nie dbają o regularną aktywność fizyczną, zwiększają podatność na kontuzje, wypadki i osteoporozę. Sarkopenia, czyli postępujący zanik masy, siły i funkcji mięśni szkieletowych występujący już po 60. roku życia prowadzi do upadków, niepełnosprawności i osłabienia całego organizmu. Należy więc zapobiegać jej już po 40. roku życia, a w podeszłym wieku starać się hamować proces jej rozwoju.

Znaczenie witaminy B12

Seniorzy powinni także regularnie sprawdzać poziom witaminy B12 w organizmie, ponieważ jej niedobór może powodować uczucie zimna.

Kiedy warto udać się do lekarza?

Ciągłe marznięcie może być również oznaką poważniejszych chorób takich jak: anemia, wspomniana niedoczynność tarczycy czy choroba Raynauda. Jeśli wiec problem nie ustępuje pomimo wprowadzonych zmian, należy skonsultować się z lekarzem.

