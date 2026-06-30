Spis treści: Dlaczego w upały nie pić zimnej wody? Takiej wody nie pij w upały. Lekarze ostrzegają Po jakie napoje sięgać w czasie upałów? O tym pamiętaj

Dlaczego w upały nie pić zimnej wody?

Zimna czy letnia? W upalne dni raczej preferujemy zimne napoje przynoszące natychmiastowe orzeźwienie. Niekoniecznie jest to jednak korzystne rozwiązanie. Gdy temperatura przekracza 30 st. C warto sięgać po wodę w temperaturze pokojowej. Chociaż wypicie szklanki zimnej wody daje ekspresowe uczucie ulgi, powoduje skurcz naczyń. A to takie oszukiwanie pragnienia, ponieważ w ciągu dnia pijemy mniej wody. W czasie wysokich temperatur to jednak nic dobrego. Dlatego lepiej sięgać po cieplejszą, a nie lodowatą wodę nawet w upalne dni.

Ciepła woda o wiele lepiej się wchłania, wspiera naturalne chłodzenie organizmu i nie zaburza termoregulacji. Nie gasi pragnienia, ale pozwala organizmowi naprawdę się nawodnić.

W trakcie upałów warto pić wodę. Lepiej jednak unikać zimnej 123RF/PICSEL

Takiej wody nie pij w upały. Lekarze ostrzegają

Co więcej, przed piciem lodowatej wody w upalne dni przestrzegają też lekarze. Wywołany różnicą temperatur szok termiczny może niezbyt dobrze wpłynąć na zdrowie. W skrajnych sytuacjach tego typu schładzanie może przyczynić się do zawału serca lub zatrzymania krążenia.

Dlatego kardiolodzy zwracają uwagę, że w upały zdecydowanie lepiej sięgać po wodę w temperaturze zbliżonej do temperatury organizmu. Nagłe schłodzenie da termoregulatorom sygnał, że organizm zamarza. A to sprawia, że ciało uruchamia proces ogrzewania. Efekt? W dość krótkim czasie od wypicia zimnej wody robi się nam jeszcze goręcej. Gwałtowne zwężanie naczyń krwionośnych zmusza też układ krążenia do dużego wysiłku.

W lecie trzeba zwracać szczególną uwagę na nawodnienie 123RF/PICSEL

Robert Ryczek, kardiolog ze szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie w rozmowie z PAP podkreślał, że nawadnianie organizmu w czasie upałów jest kluczowe. Najlepiej, by temperatura wody była zbliżona do temperatury naszego ciała.

"Organizm lepiej poradzi sobie z upałem i szybciej się nawodni, jeżeli woda będzie letnia. Jednym słowem nie należy pić zimnej wody, bo więcej z tego szkody niż pożytku" - powiedział kardiolog w rozmowie z PAP.

Zaapelował też, aby w upalne dni pić zdecydowanie więcej wody niż na co dzień.

"Może to być nawet dwa, trzy litry" - wskazał lekarz.

Po jakie napoje sięgać w czasie upałów? O tym pamiętaj

Dlatego w czasie upałów warto wziąć sobie do serca kilka prostych zasad. Zamiast lodowatej wody - sięganie po taką, która ma temperaturę pokojową lub jest jedynie lekko schłodzona. Woda w czasie upałów powinna być naszym pierwszym wyborem. Zdecydowanie lepiej unikać napojów słodzonych, ponieważ zawarty w nich cukier i syrop glukozowo-fruktozowy "wyciągają" wodę z komórek, co nie gasi pragnienia, a tylko je potęguje. Co więcej, gwałtowne skoki poziomu glukozy osłabiają organizm i nasilają potliwość. Dlatego najlepiej sięgać po wspomnianą wodę i zdrowsze alternatywy. Gdy wysokie temperatury dają się nam we znaki, najlepiej sięgać po elektrolity, lemoniadę z odrobiną soli, wodę kokosową czy doustne roztwory nawadniające.

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