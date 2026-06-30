Dlaczego w upały lepiej pić letnią wodę niż zimną? Wyjaśniamy
Szklanka zimnej wody w upalny dzień orzeźwia ekspresowo. Czy wbrew powszechnej opinii to dobry wybór? Niekoniecznie. Wyjaśniamy, dlaczego , gdy słupki rtęci przekraczają 30 st. C, lepiej sięgać po nieco cieplejszą wodę.
Spis treści:
- Dlaczego w upały nie pić zimnej wody?
- Takiej wody nie pij w upały. Lekarze ostrzegają
- Po jakie napoje sięgać w czasie upałów? O tym pamiętaj
Dlaczego w upały nie pić zimnej wody?
Zimna czy letnia? W upalne dni raczej preferujemy zimne napoje przynoszące natychmiastowe orzeźwienie. Niekoniecznie jest to jednak korzystne rozwiązanie. Gdy temperatura przekracza 30 st. C warto sięgać po wodę w temperaturze pokojowej. Chociaż wypicie szklanki zimnej wody daje ekspresowe uczucie ulgi, powoduje skurcz naczyń. A to takie oszukiwanie pragnienia, ponieważ w ciągu dnia pijemy mniej wody. W czasie wysokich temperatur to jednak nic dobrego. Dlatego lepiej sięgać po cieplejszą, a nie lodowatą wodę nawet w upalne dni.
Ciepła woda o wiele lepiej się wchłania, wspiera naturalne chłodzenie organizmu i nie zaburza termoregulacji. Nie gasi pragnienia, ale pozwala organizmowi naprawdę się nawodnić.
Takiej wody nie pij w upały. Lekarze ostrzegają
Co więcej, przed piciem lodowatej wody w upalne dni przestrzegają też lekarze. Wywołany różnicą temperatur szok termiczny może niezbyt dobrze wpłynąć na zdrowie. W skrajnych sytuacjach tego typu schładzanie może przyczynić się do zawału serca lub zatrzymania krążenia.
Dlatego kardiolodzy zwracają uwagę, że w upały zdecydowanie lepiej sięgać po wodę w temperaturze zbliżonej do temperatury organizmu. Nagłe schłodzenie da termoregulatorom sygnał, że organizm zamarza. A to sprawia, że ciało uruchamia proces ogrzewania. Efekt? W dość krótkim czasie od wypicia zimnej wody robi się nam jeszcze goręcej. Gwałtowne zwężanie naczyń krwionośnych zmusza też układ krążenia do dużego wysiłku.
Robert Ryczek, kardiolog ze szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie w rozmowie z PAP podkreślał, że nawadnianie organizmu w czasie upałów jest kluczowe. Najlepiej, by temperatura wody była zbliżona do temperatury naszego ciała.
"Organizm lepiej poradzi sobie z upałem i szybciej się nawodni, jeżeli woda będzie letnia. Jednym słowem nie należy pić zimnej wody, bo więcej z tego szkody niż pożytku" - powiedział kardiolog w rozmowie z PAP.
Zaapelował też, aby w upalne dni pić zdecydowanie więcej wody niż na co dzień.
"Może to być nawet dwa, trzy litry" - wskazał lekarz.
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Po jakie napoje sięgać w czasie upałów? O tym pamiętaj
Dlatego w czasie upałów warto wziąć sobie do serca kilka prostych zasad. Zamiast lodowatej wody - sięganie po taką, która ma temperaturę pokojową lub jest jedynie lekko schłodzona. Woda w czasie upałów powinna być naszym pierwszym wyborem. Zdecydowanie lepiej unikać napojów słodzonych, ponieważ zawarty w nich cukier i syrop glukozowo-fruktozowy "wyciągają" wodę z komórek, co nie gasi pragnienia, a tylko je potęguje. Co więcej, gwałtowne skoki poziomu glukozy osłabiają organizm i nasilają potliwość. Dlatego najlepiej sięgać po wspomnianą wodę i zdrowsze alternatywy. Gdy wysokie temperatury dają się nam we znaki, najlepiej sięgać po elektrolity, lemoniadę z odrobiną soli, wodę kokosową czy doustne roztwory nawadniające.
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