Witamina B12, nazywana też kobalaminą, to jeden z fundamentów prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jej niedobór może objawiać się na wiele sposobów, które łatwo zbagatelizować lub skojarzyć z innymi czynnikami. Od zmęczenia, poprzez rozdrażnienie i bladość skóry, aż po problemy neurologiczne.

Spis treści: Rola witaminy B12 w organizmie. Nie należy jej umniejszać Dlatego organizm zaczyna działać na "rezerwie" Po czym poznać niedobór witaminy B12? Kto jest najbardziej narażony na niedobór B12? Co jeść, aby ustrzec się przed brakami składników odżywczych?

Rola witaminy B12 w organizmie. Nie należy jej umniejszać

Często możemy usłyszeć o konieczności suplementowania witaminy D, głośno mówi się o skutkach niedoboru magnezu albo żelaza. Inaczej wygląda sytuacja witaminy B12. Choć na co dzień myślimy o niej raczej rzadko, odgrywa ważną rolę w działaniu organizmu. Jest niezbędna dla układu nerwowego, produkcji czerwonych krwinek i procesów metabolicznych. Jej niedobór wywołuje objawy, które mogą znacząco wpływać na samopoczucie i ogólną jakość życia. Zrozumienie działania witaminy B12 i bycie czujnym na pierwsze sygnały jej niedoboru pozwalają reagować odpowiednio wcześnie.

Dlatego organizm zaczyna działać na "rezerwie"

Z racji tego, że witamina B12 uczestniczy w produkcji czerwonych krwinek, wpływa bezpośrednio na to, czy tlen będzie miał szansę dotrzeć do wszystkich tkanek. Jeśli jej brakuje, organizm zaczyna działać "na oparach". Zwalniają też metabolizm energetyczny i procesy regeneracyjne. Witamina B12 bierze bowiem udział w syntezie DNA i przemianach komórkowych.

Czujesz zmęczenie już o poranku? Nigdy nie bagatelizuj Wavebreak Media Ltd 123RF/PICSEL

Po czym poznać niedobór witaminy B12?

Stan ten może rozwijać się powoli, przez co wiele osób nie kojarzy pierwszych symptomów z niedoborem witaminy B12. Ponadto łatwo jest je wyjaśnić wieloma innymi czynnikami, np. natłokiem obowiązków czy ponurą aurą za oknem. Do najczęstszych sygnałów należą przewlekłe zmęczenie i osłabienie, które towarzyszy nam od rana i pojawia się mimo przespanej spokojnie nocy.

U niektórych osób pojawia się bladość skóry, wynikająca z nieprawidłowej produkcji czerwonych krwinek. Niedostatek cennego składnika zaobserwować można więc na własne oczy, patrząc w lustro. Często pojawiają się problemy z koncentracją i pamięcią. Masz wrażenie, że mózg pracuje wolniej i trudno jest się skupić na najprostszych czynnościach? To znak, że czas na konsultację z lekarzem i wykonanie niezbędnych badań.

Niedobór B12 wpływa również na układ nerwowy, powodując mrowienie dłoni i stóp oraz zaburzenia równowagi. Wiele osób zauważa drażliwość i wahania nastroju. Reaguje także układ pokarmowy - rozpoznasz to na podstawie wzdęć, zaparć albo biegunek.

Kto jest najbardziej narażony na niedobór B12?

Mimo że braki tej substancji mogą wystąpić u każdego, wyróżnia się kilka grup, dla których ryzyko wzrasta. Zaliczają się do nich osoby stosujące dietę roślinną, ponieważ witamina B12 naturalnie występuje niemal wyłącznie w produktach odzwierzęcych. U seniorów prawdopodobieństwo wzrasta wraz z wiekiem, gdy zdolność wchłaniania witaminy znacząco spada.

Na niedobory często cierpią też osoby z chorobami przewodu pokarmowego, ponieważ zaburzenia trawienia utrudniają przyswajanie B12.

Co jeść, aby ustrzec się przed brakami składników odżywczych?

Witamina B12 znajduje się przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego. Za jej najpotężniejsze źródła uznaje się:

ryby,

owoce morza,

mięso,

nabiał.

Na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście łosoś, dorsz, tuńczyk, jajka, jogurty, sery twarogowe.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

Co jeść i suplementować, żeby nie chorować? "Tajemnica odporności leży na talerzu" INTERIA.PL