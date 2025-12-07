Dlatego organizm działa "na rezerwie". Nie ignoruj sygnałów
Miewasz problemy z koncentracją i ciągle czujesz zmęczenie? Takie objawy bywają utożsamiane z sezonowym osłabieniem. Zwłaszcza jesienią i zimą łatwo jest uzasadnić spadek formy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej, panującymi na zewnątrz warunkami i krótkim dniem. Tymczasem przyczyna problemów może tkwić gdzieś indziej i oznaczać niedobór ważnego składnika.
Witamina B12, nazywana też kobalaminą, to jeden z fundamentów prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jej niedobór może objawiać się na wiele sposobów, które łatwo zbagatelizować lub skojarzyć z innymi czynnikami. Od zmęczenia, poprzez rozdrażnienie i bladość skóry, aż po problemy neurologiczne.
Spis treści:
- Rola witaminy B12 w organizmie. Nie należy jej umniejszać
- Dlatego organizm zaczyna działać na "rezerwie"
- Po czym poznać niedobór witaminy B12?
- Kto jest najbardziej narażony na niedobór B12?
- Co jeść, aby ustrzec się przed brakami składników odżywczych?
Rola witaminy B12 w organizmie. Nie należy jej umniejszać
Często możemy usłyszeć o konieczności suplementowania witaminy D, głośno mówi się o skutkach niedoboru magnezu albo żelaza. Inaczej wygląda sytuacja witaminy B12. Choć na co dzień myślimy o niej raczej rzadko, odgrywa ważną rolę w działaniu organizmu. Jest niezbędna dla układu nerwowego, produkcji czerwonych krwinek i procesów metabolicznych. Jej niedobór wywołuje objawy, które mogą znacząco wpływać na samopoczucie i ogólną jakość życia. Zrozumienie działania witaminy B12 i bycie czujnym na pierwsze sygnały jej niedoboru pozwalają reagować odpowiednio wcześnie.
Dlatego organizm zaczyna działać na "rezerwie"
Z racji tego, że witamina B12 uczestniczy w produkcji czerwonych krwinek, wpływa bezpośrednio na to, czy tlen będzie miał szansę dotrzeć do wszystkich tkanek. Jeśli jej brakuje, organizm zaczyna działać "na oparach". Zwalniają też metabolizm energetyczny i procesy regeneracyjne. Witamina B12 bierze bowiem udział w syntezie DNA i przemianach komórkowych.
Po czym poznać niedobór witaminy B12?
Stan ten może rozwijać się powoli, przez co wiele osób nie kojarzy pierwszych symptomów z niedoborem witaminy B12. Ponadto łatwo jest je wyjaśnić wieloma innymi czynnikami, np. natłokiem obowiązków czy ponurą aurą za oknem. Do najczęstszych sygnałów należą przewlekłe zmęczenie i osłabienie, które towarzyszy nam od rana i pojawia się mimo przespanej spokojnie nocy.
U niektórych osób pojawia się bladość skóry, wynikająca z nieprawidłowej produkcji czerwonych krwinek. Niedostatek cennego składnika zaobserwować można więc na własne oczy, patrząc w lustro. Często pojawiają się problemy z koncentracją i pamięcią. Masz wrażenie, że mózg pracuje wolniej i trudno jest się skupić na najprostszych czynnościach? To znak, że czas na konsultację z lekarzem i wykonanie niezbędnych badań.
Niedobór B12 wpływa również na układ nerwowy, powodując mrowienie dłoni i stóp oraz zaburzenia równowagi. Wiele osób zauważa drażliwość i wahania nastroju. Reaguje także układ pokarmowy - rozpoznasz to na podstawie wzdęć, zaparć albo biegunek.
Kto jest najbardziej narażony na niedobór B12?
Mimo że braki tej substancji mogą wystąpić u każdego, wyróżnia się kilka grup, dla których ryzyko wzrasta. Zaliczają się do nich osoby stosujące dietę roślinną, ponieważ witamina B12 naturalnie występuje niemal wyłącznie w produktach odzwierzęcych. U seniorów prawdopodobieństwo wzrasta wraz z wiekiem, gdy zdolność wchłaniania witaminy znacząco spada.
Na niedobory często cierpią też osoby z chorobami przewodu pokarmowego, ponieważ zaburzenia trawienia utrudniają przyswajanie B12.
Co jeść, aby ustrzec się przed brakami składników odżywczych?
Witamina B12 znajduje się przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego. Za jej najpotężniejsze źródła uznaje się:
- ryby,
- owoce morza,
- mięso,
- nabiał.
Na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście łosoś, dorsz, tuńczyk, jajka, jogurty, sery twarogowe.
