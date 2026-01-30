Spis treści: Gdzie nie wolno wyrzucać luster? Do jakich pojemników wyrzucać małe lusterka? Gdzie wyrzucać duże lustra? Co zrobić przed wyrzuceniem lustra?

Gdzie nie wolno wyrzucać luster?

Wyrzucanie potłuczonych luster, jak również tych nieuszkodzonych, które chcemy wymienić na nowe w czasie remontu, budzi nierzadko wiele niejasności. Intuicyjnie umieszczamy je najczęściej w pojemnikach przeznaczonych na szkło, jednak okazuje się, że taki sposób segregacji nie w każdym przypadku jest właściwy. Należy wziąć pod uwagę wielkość lustra, jak również jego stan.

Do jakich pojemników wyrzucać małe lusterka?

Jeśli chcesz pozbyć się małego lusterka, można wrzucić je do komunalnego śmietnika na odpady zmieszane. Należy przy tym jednak pamiętać o owinięciu go folią lub papierem, aby nie stanowiło zagrożenia dla osób pracujących na wysypiskach. Lustra - zarówno te małe, średnie, jak i duże, najczęściej jednak są umieszczane w pojemnikach na szkło, co jest ogromnym błędem. Mało kto zdaje sobie bowiem sprawę, że materiał z jakiego produkuje się lustra różni się od szkła, z którego zrobione są butelki czy słoiki. Niewielkie lustra należy więc zawsze umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane, pod warunkiem, że zostały wcześniej zabezpieczone.

Duże lustra to odpady wielkogabarytowe. Powinny być oddane do punktu PSZOK lub wynajętego kontenera PIOTR KAMIONKA East News

Gdzie wyrzucać duże lustra?

Duże lustra zaliczane są do odpadów gabarytowych i nie powinno się ich umieszczać w zwykłych kontenerach. W takim przypadku możesz skorzystać z usług firm, które zajmują się ich wywozem - wynająć specjalny kontener, który pomieści nie tylko lustra, ale również inne duże przedmioty, np. meble.

Jeżeli nie masz możliwości wynajęcia kontenera, duże lustra musisz samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Tego typu placówki przyjmują wielkogabarytowe odpady, w tym lustra (bez względu na to w jakim są stanie), a usługa ich utylizowania zazwyczaj jest bezpłatna dla mieszkańców danej gminy.

Co zrobić przed wyrzuceniem lustra?

Również w przypadku utylizacji luster o dużych rozmiarach, przed oddaniem do PSZOK-u należy pamiętać o odpowiednio ich zabezpieczeniu - zwłaszcza wtedy, gdy są pęknięte lub stłuczone. Owiń ostre krawędzie folią bąbelkową lub obłóż je kartonem. Warto również starannie obkleić całe lustro mocną taśmą.

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL

Szlakami kultowych filmów w Europie. Magia czy turystyczna pułapka? INTERIA.PL