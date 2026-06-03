Do jakiego pojemnika wyrzucić ekologiczny żwirek dla kota? Wciąż popełniamy błąd

Segregacja odpadów w Polsce: Co warto wiedzieć?

W 2020 roku zaczęła obowiązywać w Polsce pełna segregacja odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

metale i tworzywa sztuczne,

papier,

opakowania szklane,

tekstylia,

odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Obecnie najwięcej trudności przysparza właściwa segregacja metali oraz tworzyw sztucznych i tekstyliów. W tym miejscu warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2025 roku nie wyrzucamy już zużytych tekstyliów do pojemników na odpady zmieszane. Stare ubrania, pościel, bieliznę, firanki, ścierki, ręczniki i inne oddajemy do najbliższego PSZOKu, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Nowe przepisy wprowadziła unijna dyrektywa i obowiązują one w całej Polsce.

Od kilku miesięcy w Polsce funkcjonuje też system kaucyjny, czyli mechanizm, w którym przy zakupie napoju w wybranych opakowaniach, płacimy dodatkową kaucję. Pieniądze są nam zwracane w całości, w chwili gdy oddamy puste opakowanie do sklepu.

System kaucyjny dotyczy opakowań oznaczonych specjalnym symbolem systemu kaucyjnego:

Kaucja 0,50 zł - butelki plastikowe (PET) na napoje o pojemności do 3 litrów,

Kaucja 0,50 zł - metalowe puszki na napoje o pojemności do 1 litra,

Kaucja 1,00 zł - szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Kaucją nie są objęte m.in. opakowania po produktach mlecznych, jednorazowe butelki szklane i "małpki".

Opakowania możemy zwracać do dowolnych sklepów, objętych systemem, niezależnie od tego, gdzie faktycznie dokonaliśmy zakupu. W sytuacji, gdy wyrzucimy butelkę do zwykłego kosza i nie zwrócimy jej do punktu zbiórki, zapłacona przez nas kaucja przepada. Nieodebrane środki pozostają w systemie i są przeznaczane na jego utrzymanie, rozwój oraz cele środowiskowe.

Choć system segregacji odpadów funkcjonuje w Polsce już od wielu lat, to wciąż wiele osób popełnia błędy przy wyrzucaniu odpadów. Jednym z bardziej problematycznych jest ekologiczny żwirek dla kota. Gdzie powinniśmy go wyrzucać?

Gdzie wyrzucić ekologiczny żwirek dla kota?

Większość właścicieli kotów wie, że żwirek silikonowy należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Na rynku nie brakuje jednak żwirków reklamowanych jako "bio" lub "eko" - często mają one na etykietach napisy mówiące, że można je spuszczać w toalecie. To niestety błąd - kociego żwirku, bez względu na rodzaj, nie wrzucamy bowiem do ubikacji! Takie nieczystości łatwo się zbrylają i istnieje ryzyko zatkania kanalizacji. Mówią zresztą nawet o tym przepisy: "do urządzeń kanalizacyjnych zabrania się wprowadzania odpadów, które mogą zmniejszać przepustowość przewodów kanalizacyjnych" - podaje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wodociągowcy alarmują, że wyrzucanie wypełnienia kuwety do toalet może mieć fatalne skutki dla kanalizacji.

Dlaczego kot drapie poza kuwetą? Leonid Iastremskyi 123RF/PICSEL

Żwirek, nawet jeśli jest pochodzenia roślinnego, nigdy w całości nie rozpuszcza się w wodzie. Co najwyżej rozpada się na małe drobiny i tworzy zanieczyszczenia w postaci zawiesiny. Taka masa ogranicza przepustowość rur lub nawet powoduje zatory.

Żwirek dla kota - silikonowy, bentonitowy, kukurydziany, drewniany, czy jakikolwiek inny - zawsze należy wyrzucać do odpadów zmieszanych. Nie wyrzucamy go do kompostownika, toalety czy odpadów biodegradowalnych.

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