W ogrodzie trudno oderwać od niej wzrok. Szałwia omszona to efektowna roślina, która jest piękną dekoracją przestrzeni. A do tego jest prosta w uprawie i ma sporo ciekawych odmian. Uchodzi za świetną alternatywę dla lawendy - chociaż nie pachnie tak intensywnie, kwitnie dłużej i obficiej, a do tego jest bardziej odporna na mróz i ma mniejsze wymagania co do podłoża.

Spis treści: Szałwia omszona do złudzenia przypomina lawendę. Długo kwitnie, jest prosta w uprawie Spełnij te wymagania, a szałwia zachwyci wyglądem Gdzie posadzić szałwię omszoną? Akcja cięcie

Szałwia omszona do złudzenia przypomina lawendę. Długo kwitnie, jest prosta w uprawie

Szałwia omszona najbardziej spektakularnie kwitnie od maja lub czerwca. Kwiatowy spektakl trwa w ogrodzie do sierpnia. Na tym jednak nie koniec, ponieważ roślina często powtarza go jesienią. Zdarza się, że jest obsypana kwiatami nawet do października. Zależy to jednak od cięcia, jakie powinno się przeprowadzić po pierwszym przekwitnięciu.

Roślina wywodzi się z rodziny jasnowatych, występujących niemal w całej Europie i na terenie zachodniej części Azji. Porasta przydroża, łąki czy stepy.

Cechy charakterystyczne to nie tylko kwiaty, ale i eliptyczne liście z blaszką omszoną u dołu. To właśnie z nich późną wiosną wyrastają kłosy kwiatów w kolorach: fioletowym, niebieskim, różowym lub białym. Szałwia omszona osiąga od 60 do 80 cm wysokości i tworzy gęste kępy. Termin kwitnienia zależy od odmiany. Warto podkreślić, że jest rośliną miododajną, która przyciąga motyle i owady zapylające.

Szałwia omszona może kwitnąć przez całe lato, pod warunkiem, że zapewnimy jej właściwe warunki.

Spełnij te wymagania, a szałwia zachwyci wyglądem

Szałwia omszona lubi stanowiska nasłonecznione i ciepłe. Ważne, by gleba była dość sucha i żyzna, najlepiej o odczynie zasadowym. Dobrze znosi suszę, ale nie wybaczy zalania korzeni - nie reaguje na to najlepiej. Lepiej unikać sadzenia jej na zwartym i gliniastym podłożu. Nowo posadzona szałwia wymaga regularnego podlewania. Dorosła już nie, ale trzeba sprawdzać, czy podłoże nie jest zbytnio przesuszone. Trzeba o tym pamiętać zwłaszcza w trakcie ekstremalnych upałów.

Szałwia posadzona na słabszym, przepuszczalnym gruncie wymaga wsparcia w postaci nawozu. Warto sięgnąć po ten o przedłużonym działaniu. Można też wypróbować naturalnych sposobów, takich jak kompost czy biohumus.

Gdzie posadzić szałwię omszoną?

Szałwia omszona to dość uniwersalna roślina. Będzie świetnie wyglądać na obwódkach, skalniakach i klombach, jak i w pojemnikach na tarasie.

Pięknie komponuje się z roślinami takimi jak:

jeżówka,

liliowce,

lobelia szkarłatna,

trawy ozdobne,

róże,

goździki,

wiesiołek krzewiasty.

Szałwia omszona do złudzenia przypomina lawendę

Akcja cięcie

Lista zabiegów pielęgnacyjnych szałwii obejmuje również cięcie. Zabieg wykonany po pierwszym kwitnieniu sprawi, że zyska motywację do wypuszczania nowych pędów. I co za tym idzie - ponownego zakwitnięcia jesienią. Kwitnienie przedłuża też usuwanie na bieżąco przekwitających kwiatów.

Roślinę dobrze jest też przyciąć na zimę. Późną jesienią należy skrócić wszystkie pędy na wysokości 5 - 7 cm. W trakcie zabiegu usuwamy nadziemne części, które i tak staną się suche i przemarzną.

