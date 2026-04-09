Dobra wiadomość dla emerytów. Część świadczeń pójdzie w górę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczał emerytury od 1 stycznia - zarówno świadczenia przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009 - 2019 jak i renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Chodzi o osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu i otrzymały nieco skromniejsze świadczenia niż ich koledzy z maja czy lipca. Teraz różnica ta będzie wyrównana.

- "Od 1 stycznia 2026 roku ZUS przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009 - 2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Instytucja robi to z urzędu, bez aktywności klienta. Co oznacza, że nasi świadczeniobiorcy nie muszą podejmować żadnych działań, składać jakichkolwiek w tym celu wniosków, czy dokumentów - powiedziała Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Co ważne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje w tym wypadku zasadę "wyłącznie na korzyść". Jeśli nowa wyliczona kwota jest wyższa, senior otrzymuje podwyżkę, jeśli okazała się być niższa (bardzo rzadkie przypadki), świadczenie pozostaje bez zmian.

Po przeliczeniu świadczenia ZUS wydaje nową decyzję.

Co warto wiedzieć o emeryturach czerwcowych?

Emerytury czerwcowe to potoczne określenie świadczeń przyznanych w czerwcu w latach 2009 - 2019, które z powodu mniej korzystnych zasad waloryzacji składek były niższe niż te przyznane w maju czy lipcu. ZUS przelicza te świadczenia, co podwyższa je średnio o ponad 200 zł miesięcznie. To stały dodatek, który zostaje z seniorem na stałe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam typuje osoby uprawnione do podwyżki i automatycznie dokonuje przelewu wyższej kwoty. Według wstępnych założeń, ZUS powinien dokonać wszelkich przeliczeń do końca marca tego roku.

Wielkanocne smakołyki w przepięknych kolorach i kształtach © 2026 Associated Press