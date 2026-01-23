Spis treści: Na co pomaga kozia serwatka? Czy serwatkę można pić codziennie? Kto nie powinien po nią sięgać? Co można zrobić z serwatki koziej?

Na co pomaga kozia serwatka?

Kozia serwatka to produkt uboczny produkcji mleka, choć zaklasyfikowanie jej do tej kategorii nie powinno umniejszać jej prozdrowotnym właściwościom. W tej prawie klarownej, białawo-żółtawej cieczy znajdziemy przede wszystkim łatwo przyswajalne przez organizm białka serwatkowe. Ich odpowiednia podaż jest niezmiernie ważna, jeśli chodzi o regenerację tkanek. Serwatka kozia jest źródłem laktoferyny i immunoglobulin - białek, które stanowią wsparcie dla układu odpornościowego.

Bioaktywne peptydy zawarte w koziej serwatce mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Związki te redukują ciśnienie, poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych oraz mogą obniżać poziom złego cholesterolu LDL.

Co ważne - serwatka to także skarbnica wielu witamin i minerałów. Mowa tu między innymi o witaminach z grupy B, wapniu, magnezie czy potasie.

Czy serwatkę można pić codziennie? Kto nie powinien po nią sięgać?

Serwatkę kozią można pić codziennie, jednak warto pamiętać o tym, by stosować ją w umiarkowanych ilościach (około 1 szklanki). W przeciwnym razie możemy nabawić się problemów trawiennych, takich jak wzdęcia czy bóle brzucha, choć w tym przypadku dużo zależy od uwarunkowań osobniczych.

Po serwatkę kozią nie powinni sięgać alergicy uczuleni na białka mleka (krowiego i koziego). Ostrożność muszą zachować także osoby z nietolerancją laktozy, jednak warto wspomnieć, że serwatka kozia zawiera tej substancji mniej, niż serwatka z mleka krowiego. Ważna jest przy tym obserwacja reakcji organizmu. Produkt może nie być zbyt dobry dla osób z wrażliwym układem pokarmowym oraz cierpiących na zaburzenia tarczycy.

Z serwatki koziej można przygotować smaczny koktajl. coolazrael 123RF/PICSEL

Co można zrobić z serwatki koziej?

Serwatkę kozią możemy wykorzystać w różnych przepisach kulinarnych. Produkt idealnie sprawdzi się w różnego typu wypiekach. Możemy nim zastąpić wodę, gdy robimy chleb lub bułki. Dzięki temu pieczywo zyska na smaku oraz konsystencji - będzie bardziej puszyste. Niektórzy używają serwatki również do marynowania mięsa (dzięki niej staje się ono delikatniejsze) bądź jako dodatku do zupy. Można ją wykorzystać także do przygotowania zdrowego, dietetycznego koktajlu - wówczas dobrze jest uzupełnić ją świeżymi owocami.

Kupując serwatkę kozią, zwróćmy uwagę na skład. Warto postawić na produkty niezawierające wielu zbędnych dodatków (na przykład cukrów czy polepszaczy smaku). W wielu sklepach z ekologiczną żywnością możemy kupić serwatkę pochodzącą z wyspecjalizowanych gospodarstw. Zazwyczaj cena serwatki koziej zależy od pojemności butelki, jednak najczęściej zapłacimy za nią około 10-20 zł.

