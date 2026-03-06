Spis treści: Dodaj do bratków wiosną. Kwiaty zyskają spektakularny kolor Domowe odżywki do bratków. Tak zyskają motywację do bujnego kwitnienia Kiedy sadzić bratki na balkonie? Oto najlepszy termin

Bratki wnoszą do przestrzeni sporo koloru. A do tego są wytrzymałe na przymrozki - nie bez powodu zyskały więc miano "żelaznych roślin". Chociaż nie przepadają za zbyt intensywnym nawożeniem, wiosną warto "poczęstować" je specjalną odżywką. Rośliny sadzone do gruntu takiego wsparcia nie potrzebują. Przyda się ono za to bratkom w donicach. Dzięki niej pięknie się wybarwią i będą zachwycać zdrowym wyglądem.

Dodaj do bratków wiosną. Kwiaty zyskają spektakularny kolor

Nawóz zapewni bratkom odpowiednią dawkę składników odżywczych takich jak potas i fosfor. To gwarancja ich bujnego kwitnienia i większej odporności na choroby. W tym celu można sięgnąć oczywiście po gotowe preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych. Warto też zapewnić im dawkę nawozu organicznego - można zastosować kompost lub biohumus.

Bratki zyskają witalność również dzięki domowym odżywkom. Wybrany przez nas naturalny nawóz warto stosować regularnie, raz na kilka tygodni. Efekty zobaczymy już w trakcie stosowania - bratki pięknie się wybarwią. Pomogą im w tym banany i fusy po kawie - zadziałają na nie jak odżywczy eliksir.

Bratki mogą zachwycać aż do późnej jesieni. Pamiętaj o nawożeniu Canva INTERIA.PL

Domowe odżywki do bratków. Tak zyskają motywację do bujnego kwitnienia

Odżywka z banana sprawi, że bratki zyskają motywację do kwitnienia. Zawarte w jego skórce składniki z pewnością przyspieszą ten proces. Stanowi bogate źródło potasu, fosforu, magnezu, wapnia, siarki i azotu. Po zaserwowaniu takiej odżywki rośliny z pewnością odwdzięczą się pięknym wyglądem. Pokrój w kawałki jednego dojrzałego banana i zalej 1 litrem ciepłej wody. Słoik z miksturą umieść w ciemnym miejscu na 48 godzin. Odstany nawóz przecedź przed użyciem, a następnie podlej bratki.

Jeśli nie banan, to może fusy z kawy? Wystarczy kilka łyżeczek na 1,5-2 litry wody. To świetne źródło potasu i fosforu.

Warto wypróbować też odżywkę z drożdży. Pół kostki rozpuść w 1 litrze ciepłej wody. Całość pozostaw na dwie godziny. Po tym czasie możesz podlać bratki.

Bratki dobrze znoszą niskie temperatury, dlatego można sadzić je już wczesną wiosną 123RF/PICSEL

Kiedy sadzić bratki na balkonie? Oto najlepszy termin

Z wystawieniem bratków na zewnątrz nie trzeba zwlekać do kwietnia. Jeśli prognozy nie przewidują mrozu poniżej -7 st. C, możesz posadzić je na balkonie już w połowie marca.

Bratki preferują miejsca słoneczne lub w lekkim półcieniu. Zbyt duża ekspozycja na słońce sprawia, że dość szybko ulegają przesuszeniu. Z kolei zbyt duży cień osłabia kwitnienie. Ważna jest również żyzna, przepuszczalna gleba o odczynie obojętnym lub kwaśnym. Podłoże musi być stale wilgotne, dlatego bratki należy systematycznie podlewać.

